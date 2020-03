Hvem: Heidi S. Ottesen (44)

Hva: Tolvbarnsmor med elleve barn hjemme på fulltid nå under koronautbruddet. Ble først intervjuet av NRK Nordland, og nå lurer alle journalister på hvordan dette egentlig kan gå bra.

Foto: privat.

«The size of my family is none of your business» står det på facebooksiden din. Men jeg må jo bare spørre, hvor mange barn er det du har igjen?

– Ja, det blir jo litt snakk, både positivt og negativt. Men jeg har altså tolv unger.

Og hvor mange har du hjemme nå?

– En ti-elleve stykk. Den ene flakser litt til og fra til kjæresten sin, og eldstejenta har flytta hjemmefra.

Ok, kan jeg få hele rekka?

– Ja, nå må jeg bare holde tunga rett i munnen her. Det er Mariann (23), Cecilie (18), Lillian (16), Henrik Sedenius (15), Nikolai (13), Linnea (10), Fredrik (8), Alice (7), Ronja (4), Jakobine (4) ...

Å, de er tvillinger?

– Nei, forresten, Jakobine er tre, jeg har ingen tvillinger. Så er det Agneta Otelie som blir to, og Emil André på åtte uker.

Gratulerer med minstemann. Men hvordan er det egentlig hjemme hos dere nå om dagen?

– Det merkes godt at alle er hjemme, ja. Men vi setter oss rundt samme bord etter frokost, skoleungene med lekser og de minste med tegnesaker. Mannen min er permittert og hjelper de som går på ungdomsskolen og videregående, mens jeg tar meg av barnehagebarna og 2, 3. og 4. trinn.

Og det går bra?

– Ja, stort sett. De eldste går inn på rommene sine når de skal facetime med læreren sin for eksempel. Cecilie går frisørlinja, så hun har et sånn dukkehode, og det må hun selvsagt ha inne på rommet sitt. Men en dag hadde Ronja kommet seg inn dit og klippet litt. Da måtte Cecilie bare forklare læreren sin hvorfor sveisen på dukka var mye kortere på ene siden.

Haha, håper hun fikk forståelse fra læreren sin der. Men du må jo også være kokk og rengjøringshjelp og mamma, ikke minst?

– Ja, det er en heftig fulltidsjobb. De eldste jentene mine tar seg av klesvasken for tida, og mannen min tar seg av matlaginga. Det går en tre-fire brød til lunsj nå om dagen. Og 10 liter melk i uka, sånne halvannenlitere.

Hvor stort kjøleskap har dere egentlig?

– Det er et vanlig, men vi har et ekstra i garasjen. På lørdager pleier vi å handle sammen.

Har dere en buss da, eller?

– Haha, nei, vi får nok oppmerksomhet her på lille Sortland om vi ikke har buss. Vi kjører to biler.

(Saken fortsetter under bildet).

(Nesten) alle sammen. Heidi med ungeflokken i sofaen hjemme med yngstemann Emil André på fanget. Mariann (23) har flytttet hjemmefra, og Lillian (16) var ikke tilstede da bildet ble tatt torsdag formiddag. Foto: Lars Ottesen

Litt tilbake til denne unntakstilstanden vi er i. Nå må jeg henge ut sjefen min litt, hun har ett barn, og synes det er slitsomt nok. Riktignok er han tre år.

– Det er jo ikke bare, bare å ha unger, det er nok å gjøre med kun en. Mitt beste tips er å ha en dagsplan, puste med magen, og ellers er det bare å slappe helt av. Folk stresser sånn.

Høres enkelt ut, men her i huset har det gått noen kuler varmt den siste uka. Jeg blir så irritabel hvis jeg ikke får nok egentid, og nå er døtrene mine hjemme hele tida.

– Jeg og Lars har et par timer egentid i stua på lørdagskvelden. Mer egentid trenger ikke vi. For meg er det julaften og påske på en gang nå når alle i huset er hjemme samtidig. Da koser jeg meg.

(Saken fortsetter under bildet).

Heidi med ni av tolv barn. Hun er utdannet hjelpepleier, men har vært hjemme med barna siden 2003. Det er en rimelig heftig fulltidsjobb. – Dagsplan er viktig, det går ikke uten rutiner. Foto: Privat.

Hvilken bok har betydd mest for deg? Eller, du får kanskje ikke tid til å lese bøker?

– Jo da. Jeg ser ikke så mye på TV, og setter meg heller ned med ei bok og en tekopp. Jeg leste nylig «En seksti under» av Thor-Håkon Gabriel Håvardsen, det er en bok som beskriver hverdagen til en begravelsesagent.

Hvem var din barndomshelt?

– Patrick Swayze og Morten Harket. Rommet mitt var fullt av plakater av dem.

Hvor er du fra forresten?

– Trondheim. Jeg flytta til Sortland da jeg traff Lars, han er herfra.

Hvordan møttes dere?

– På Værnes flyplass. Søstera mi la merke til han først, han var veldig kjekk, så vi gikk bort til han.

Å, akkurat som Morten Harket og ekskona Camilla Harket, han gikk også bort til henne på en flyplass. Hva er forresten ditt beste karantenetips?

– Hvis det blir litt surmuling og irritasjon, snakk med hverandre, sånn at det ikke blir en stor krangel som varer.

Det så merkverdig stille hos deg?

– Jeg har satt meg inne på Henriks rom. Men hvis jeg åpner døra, så vil du nok høre familien min ganske godt