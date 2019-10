Hvem: Bente Bratland Holm (52)

Hva: Reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Hvorfor: En kåring av verdens 50 vakreste byer, gjort av reiselivsmagasinet Flightnetwork, inkluderer én norsk by, nemlig Bergen.

Hva synes du om at Bergen får 47.-plassen på lista over verdens vakreste byer?

– Det er høyst fortjent. Bergen er utvilsomt en vakker by med en fantastisk miks av kultur, natur og historie.

Vil det komme flere turister til Bergen nå?

– Det er til enhver tid mange kåringer, og vi er glade for alle som anerkjenner Norge og norske destinasjoner. Oppmerksomheten kåringene gir kan skape reiselyst hos publikum, og forhåpentligvis tar noen turen til Bergen etter å ha lest om byen på denne listen.

Ingen andre nordiske byer er representert, verken Stockholm eller København. Hva synes du om det?

– En trend er at turister ønsker å oppsøke de litt mindre opplagte reisemålene. Stockholm og København er begge store hovedsteder, og vakre er de også. Men Bergen er en mindre by, det er ikke en hovedstad, men samtidig har den langt flere aktiviteter å vise til, både innen kultur og natur enn Stockholm og København, mener nå jeg. Det er veldig i tiden at turister ønsker mer unike opplevelser.

Hva tror du forhindrer Oslo fra en plass blant de 50 vakreste byene i verden?

– Hva som er vakkert er en subjektiv sak, men Bergen har en fantastisk beliggenhet ved fjorden, omringet av de syv fjellene. Oslo er ganske annerledes og med et moderne miljøvennlig storbypreg. I denne kåringen har muligens det mer intime og historiske blitt viet mest oppmerksomhet? Men det blir ren gjetting fra min side.

Hva kan gjøres for å få norske byer til å framstå mer forlokkende for utenlandske turister?

– Det gjøres mye godt arbeid i norske byer for å fremstå som attraktive. I de største byene er det liv og røre store deler av året, hele dagen og kvelden lang. Men i de aller fleste byer er lyset slukket og alle har gått hjem klokka 17. Skal man tiltrekke seg flere turister vil det være positivt å tilrettelegge for flere aktiviteter også på kveldstid.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Hva er det utenlandske turister ønsker å se i norske byer?

– Ifølge Turistundersøkelsen vi i Innovasjon Norge gjennomfører hvert år, defineres de som ønsker å oppleve byer og lignende aktiviteter som kulturturister. Over halvparten av spurte nordmenn havner i denne kategorien, og av utenlandske turister er de fra Italia, Spania, Asia og USA mest opptatt av kultur. Det er vanskelig å si noe om ønsker på detaljnivå, men våre tall viser at de er opptatt av hele spennet fra historiske bygninger og steder til moderne kunst. De vil gjerne delta på festivaler og arrangementer, se teater, besøke museer, oppleve lokal natur, sightseeing, handle og oppleve byen og livet til lokalbefolkningen. Vakre parker blir aldri feil!

Flightnetwork kårer Paris som verdens vakreste by. Enig?

– Paris er utvilsomt en vakker by, men personlig synes jeg både Oslo, Bergen og ikke minst Ålesund er finere.

Deretter følger New York og London. Er det størrelsen det kommer an på?

– Dette er verdensmetropoler som har et enormt utvalg av flotte bygninger, parker og kultur. De har mye vi ikke har og vice versa. Du finner aldri kombinasjonen by- og naturopplevelser på samme måte der som i Norge. Vi er uansett stolte over å ha havnet på topp i samme kåring som byer som tiltrekker seg flere titalls millioner hvert eneste år.

Hvor går din neste byferie?

– Tromsø, og der skal jeg kombinere jobb og ferie.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Er lesehest, men kan ikke peke på én bok. Finner stadig vekk bøker som betyr mye i den fasen jeg er i, enten på jobb eller på privaten.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når familien har det bra og vi er samlet til lange middager. Da er jeg både lykkelig og føler meg trygg.

Hvem var din barndomshelt?

– Pippi Langstrømpe. Uredd, sterk og sånn passe obsternasig.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg ikke klarer å prioritere nok mellom jobb og fritid. Jobben vinner som regel.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Urettferdighet og mangel på likeverd mellom mennesker.