---

Hvem: Hashim Abdi (20)

Hva: Tredjekandidat for Østfold Arbeiderparti

Hvorfor: Kan bli Norges yngste stortingsrepresentant

---

Hei, Hashim jeg vet du har travle dager … men noen få spørsmål: Hva var det som vekket ditt engasjement i politikken, som tenåring?

– Jeg vokste opp i et nabolag hvor det var mange som hadde lite. For meg ble forskjellene tydelige allerede på barneskolen. Det var de som hadde med seg matpakke, og de som ikke hadde det. De som var med på fritidsaktiviteter og bursdager, og de du aldri så etter skoletid. Jeg husker spesielt én gutt i klassen som ofte sa at han ikke kunne være med fordi han skulle til bestemor, men vi visste at det egentlig handlet om at det ikke var penger hjemme. Selv om jeg var ung, skjønte jeg at det var urettferdig. Jeg ble rett og slett forbanna. Jeg kunne ikke forstå hvorfor det skulle være så store forskjeller mellom oss som gikk i samme klasse. Det var jo helt tilfeldig hvem som ble født inn i hva.

… og deretter bar det inn i en ungdomsorganisasjon?

– Ja. Etter hvert fant jeg ut at det fantes et sted hvor folk jobbet for å gjøre noe med sånt. Det stedet ble AUF for meg. Jeg hadde et behov for å gjøre noe, og der fikk jeg et fellesskap og en retning. Jeg har ikke vokst opp med kontakter eller folk som åpnet dører for meg. Faren min kjørte taxi, moren min vasket. Jeg er ikke en som har «arvet makt», jeg er et resultat av muligheter som ble skapt fordi vi har en velferdsstat og et samfunn som stiller opp. Det jeg vil, er å gjøre det samme for de barna som vokser opp i det klasserommet jeg selv satt i.

Kidsa i klassen min som ikke har de samme sjansene som andre, det er ikke rettferdig. Jeg kommer aldri til å gi slipp på det. — Hashim Abdi (20) om at alle skal ha like muligheter, uansett bakgrunn.

Du har kritisert Arbeiderpartiets innvandringspolitikk?

– Ja. Det jeg har vært kritisk til, er at Norge i dag ikke har noen foreldelsesfrist når det gjelder tilbakekalling av oppholdstillatelser. Det betyr at folk kan risikere å miste oppholdstillatelsen, og i noen tilfeller til og med statsborgerskapet, mange år etter at de har kommet til landet. Det gjelder også selv om de har etablert seg, fått jobb, fått barn og blitt en del av samfunnet. Det mener jeg er urimelig.

… akkurat, forklar mer!

– I norsk rett er det vanlig å ha foreldelsesfrister, for eksempel i straffesaker eller sivile saker. Derfor synes jeg det er rart at det ikke gjelder her også. Flere europeiske land, som Tyskland, har slike frister. Der er den ofte på fem år. Etter ti år i Norge har de fleste bygd opp et liv her. Da blir det feil å bruke masse ressurser på å prøve å tilbakekalle opphold, særlig når det viser seg at veldig få av sakene fører fram. Jeg mener det bryter med det sosialdemokratiske prinsippet om at integrering skal lønne seg. Samtidig vil jeg si at jeg er glad for at Arbeiderpartiet på landsmøtet vedtok å gå gjennom denne ordningen. Det viser at vi beveger oss i riktig retning, og at det er mulig å få til endringer på området.

Hva ønsker du å bevare i Arbeiderpartiet da?

– Stor takhøyde. Det er plass til alle typer meninger, også fra folk som ikke alltid er «super politisk korrekte». Sånn som meg, for eksempel. Jeg synes det er viktig at folk tør å være seg selv og si det de mener uten å måtte pakke det inn hele tiden. Det er jo det som gjør partiet levende og ekte.

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)

Kommer du til å utfordre partiets politikk på flere områder?

– Ja. Arbeiderpartiet og hele arbeiderbevegelsen er jo bygd på nettopp det – å stå opp mot det etablerte, og si ifra når ting kan bli bedre. Det ligger i ryggraden vår. Det er dem som tør å stille spørsmål, som driver politikken vår framover. De som utfordrer lokallaget sitt, fylkeslaget sitt, og noen ganger partiledelsen. Jeg mener det er sunt. Og jeg er glad for at det er rom for det i Arbeiderpartiet. Det er ikke sånn at vi bare skal nikke og være enige i alt. Skal vi lykkes, må vi tåle diskusjon.

– Så svaret er et ubetinget ja. Jeg kommer til å utfordre når jeg mener det trengs. Ikke for å være vanskelig, men fordi jeg tror det er sånn vi blir bedre. Det handler ikke om meg, det handler om å gjøre politikken vår bedre for folk.

Politikere må bruke kanaler unge bruker, snakke et språk som ikke føles tungt og kjedelig. — Hashim Abdi (20) om å få flere unge med i politikken.

Du er 20 år og kan havne på Stortinget – er det mest spennende eller skummelt?

– Det er nok en blanding av begge deler, egentlig. På den ene siden er det skikkelig spennende å få muligheten til å være med å påvirke, forme politikk og løfte saker som betyr noe for folk. På den andre siden er det også litt skummelt, fordi det er mye ansvar. Det handler jo om å forvalte enorm tillit fra folk, og det tar jeg veldig seriøst.

– Men jeg må være ærlig og si at jeg er i en fase nå hvor det er vanskelig å helt kjenne på en følelse av gangen. Det skjer mye, og det går fort. Men en ting vet jeg sikkert – jeg er skikkelig motivert. Motivert for valgkamp, for å møte folk, og for å gjøre en forskjell.

Hva er ditt politiske «hjertebarn», saken du aldri kommer til å gi slipp på?

– Kampen mot Forskjells-Norge er det jeg brenner mest for. De kidsa i klassen min som ikke har de samme sjansene som andre, det er ikke rettferdig. Jeg kommer aldri til å gi slipp på det. Alle skal ha like muligheter, uansett bakgrunn.

Hva betyr det for deg å representere unge med minoritetsbakgrunn?

– Det betyr mye, egentlig. Ikke bare fordi jeg har minoritetsbakgrunn selv, men fordi jeg vet hvordan det føles å ikke helt se seg selv igjen i de som tar beslutningene. Jeg har vokst opp med foreldre som har jobbet hardt hele livet, som aldri har tatt noe for gitt, og som har lært meg verdien av å stå på. Det preger meg, og det tar jeg med meg inn i politikken.

– Det å få være en stemme for unge med minoritetsbakgrunn handler ikke bare om hudfarge eller etternavn, det handler om erfaringer – om å vite hvordan det er å navigere mellom to kulturer, om å kjenne på utenforskap, men også stolthet. Det handler om å vise at vi også hører hjemme der beslutningene tas.

– Så for meg handler det ikke om å være ‘den ene’ som slipper til, men om å åpne flere dører, sånn at mange flere kan komme etter. Det er kanskje klisjé å si, men representasjon betyr noe. Og jeg håper at unge folk, uansett bakgrunn, kan se på politikken og tenke: Der kan jeg også høre hjemme.

Hvordan kan du motivere unge til å delta da?

– Jeg tror nøkkelen er å gjøre politikk mer relevant og tilgjengelig for unge. Mange føler at politikken er fjern og vanskelig å forstå, eller at det ikke har noe med dem å gjøre. Derfor må vi vise hvordan politikken faktisk påvirker hverdagen deres – alt fra skole og jobb til klima og rettferdighet. Det handler også om å gi unge reell mulighet til å påvirke, ikke bare være tilskuere. Når folk kjenner at stemmen deres teller og at de blir hørt, blir det lettere å engasjere seg.

… men er det enkelt å delta?

– Nei. Vi må gjøre det enklere. Politikere og partier må bruke kanaler unge bruker, snakke et språk som ikke føles tungt og kjedelig, og invitere til å være med på en måte som ikke føles skremmende eller utilgjengelig.

Forstår. Nå kommer «halve Norge» til å trekke på smilebåndet av et «krampaktig» spørsmål fra mann over 60. Fullfør setningen: Hvis jeg var statsminister for en dag, så ville jeg …

– Først ville jeg fikset inntektssystemet så det ble mer rettferdig. Og så hadde jeg holdt en pressekonferanse for å si at folk må slutte å stå midt i rulletrappa. Hvis du ofte har dårlig tid, som meg, så er det skikkelig irriterende!

Les også: Fra lynolsniffende unggutt til Det ovale kontor (+)

Når tenkte du sist: «Dette må vi gjøre noe med!» ?

– Nylig. Jeg jobber med et forslag som skal hjelpe en skole i Fredrikstad som sliter med for lite penger og dårlige rammer. Det er sånn som preger mange kommuner, og Fredrikstad merker det skikkelig. Vi må få på plass bedre støtte til kommunene hvis vi skal få til noe bra for ungdommen her.

Nylig traff jeg deg på rundtur i Østfold med forsvarsminister Astri Aas-Hansen (Ap) – i tillegg studerer du. Får du tid til å koble helt av, gjøre noe annet?

– Det er egentlig ganske lite tid til annet enn studier og politikk, men når jeg først får fri, prøver jeg å henge med venner og familie. Det er digg å bare slappe av litt. Heldigvis synes jeg det jeg driver med er skikkelig gøy og meningsfullt, så jeg føler meg heldig som kan gjøre noe jeg liker.

Over til våre faste spørsmål, hva gjør deg lykkelig?

– Ofte en god natts søvn, og en god middag.

Er det noe du angrer på?

– Mitt digitale avtrykk. Det finnes utrolig mye rart på nett.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Superfart. Tenk hvor effektiv jeg kunne vært da!

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– I utgangspunktet alt innenfor rimelighetens grenser, men jeg har utrolig dårlig utholdenhet. Så det må være en kort demonstrasjon.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– Jens Stoltenberg, Jon Almaas og Siv Jensen. Tenk hvor mye utrolig rart vi kunne snakka om!

Det tviler jeg ikke på, men hvem ville du ha stått fast i heisen med?

– Tonje Brenna! En av de morsomste personene jeg har møtt!

Les også: Åge Aleksandersen synger ut: – Det er et oppriktig raseri som ligger bak

Les også: – Ungen min sa «det er for farlig for deg å jobbe i fengsel, pappa»