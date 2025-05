– Han er skapt for denne turneringen

---

Hvem: Sverre Krogh Sundbø (43)

Hva: Tennis- og sportskommentator

Hvorfor: French Open starter søndag

Heisann, Sverre! Du har kommentert og fulgt Casper Ruud i mange år. Hva har du lagt merke til så langt i grussesongen 2025?

– Når man ser idrettsutøvere i de aller fleste sporter, og kanskje spesielt tennis, så slutter man aldri å la seg fascinere av hvor mye selvtillit har å si. Det høres kanskje paradoksalt ut, fordi det burde være en selvfølge at selvtillit betyr mye i sport. Men hvordan man virkelig kan være en skygge av seg selv hvis man er blottet for selvtillit og kan se ut som en verdensstjerne i det sekundet man finner tak i den.

Sverre Krogh Sundbø i TV 2-programmet «Forræder». (TV 2)

Du var på plass da Ruud tok karrierens hittil største tittel i Madrid. Hvordan var det å bevitne bragden?

– Det blir alltid søkt å si at noen idrettsprestasjoner betyr mer enn andre, men det jeg vet er at dette var en prestasjon som gir gjenklang over hele verden. Det er helt absurd at lille Norge har kommet i en posisjon der vi har flere friidrettsutøvere som leverer på ypperste toppnivå, at vi har to av de beste fotballspillerne i verden, at vi har en golfspiller som vinner årsmesterskapet og at vi har en tennisspiller som har vært nummer to i verden.

– Bare én av disse hadde vært et eventyr å bare forestille seg for få år siden. I den anledning var opplevelsen i Madrid helt enorm. Det kom folk fra amerikansk, tysk og asiatisk media for å gratulere meg som den norske utsendte. Da får man faktisk en følelse av at man selv er med, og at man får være med og spille en rolle i dette magiske øyeblikket.

Dette var jo i Spania, hjemlandet til en av tidenes beste tennisspillere, Rafael Nadal. Hvordan reagerte tennis- og mediefolk der på Ruuds suksess?

– Du hører det når andre snakker. Det er typisk når man skal inn på disse arenaene for å snakke om norske utøvere, så blir det hele tiden nevnt at dette landet med bare fem millioner innbyggere faktisk har navn som – og så begynner de å liste opp enten Haaland, Ødegaard, Ingebrigtsen, Magnus Carlsen og så videre.

– For å ta en sammenligning og sette ting i perspektiv, ble jeg sittende og tenke på India. Ja, det er økonomiske forskjeller. Det er et land med 1,5 milliarder innbyggere som jublet hemningsløst i OL fordi de tok en sølvmedalje i spyd. Det var deres eneste sølvmedalje i mesterskapet. Når man ser hva det betyr for dem, mens vi sitter her oppe i det kalde nord og får disse idrettsprestasjonene og leveransene på løpende bånd ... Da blir vi kanskje litt blaserte og godt vant.

Han leverte solid også i Roma i turneringen etterpå, men fikk en skikkelig realitetssjekk mot verdensener Jannik Sinner som slo Ruud 6-0, 6-1. Har du noen gang sett Ruud bli så dominert som da?

– Jeg tror heller vi skal snu på det. Jeg tror jeg aldri har sett en så god prestasjon som Sinner gjorde i det oppgjøret. Det er viktig å ta med seg det perspektivet. Det er veldig få spillere som ikke kan gå på en stjernesmell mot verdens beste spiller på verdens beste dag. André Agassi (tidligere verdensener på 90-tallet) sa at en sånn prestasjon har man tre ganger i løpet av sin karriere.

Helt uavhengig av motstander?

– Ja. En slik type spill med feilfri tennis … det gjør man bare tre ganger i karrieren. Og en av de gangene brukte Sinner mot Casper Ruud. Han hadde aldri sett maken, og det hadde ikke jeg heller. Når Ruud midtveis i kampen begynner å le og tulle-juble når han tar sitt eneste game, så er ikke det en indikasjon på at Casper har sin dårligste kamp for året. Det er en indikasjon på at han møter et nivå som han aldri hadde forestilt seg var mulig å oppnå på en tennisbane.

Casper Ruud smilte bredt til tross for at han ble knust av verdensener Jannik Sinner i kvartfinalen av Roma Masters tidligere i mai. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)

– Vi må også legge til at det var en dag der alle forutsetningene lå til rette for Sinner. Det sa Sinner selv også, at en fuktig og tung bane er langt bedre for ham enn for Casper.

Nå venter vårens eller forsommerens høydepunkt i tennissammenheng med French Open, eller Roland Garros, om du vil. Ruud har en tendens til virkelig å finne storformen i denne Grand Slam-turneringen. Hvilke forventninger kan vi ha i år?

– Det er verdt å merke seg at en grusbane er ikke bare en grusbane og at en turnering ikke bare er en turnering. Grusen på Roland Garros er langt bedre for Casper enn både i Roma og Monte-Carlo. Det er litt raskere og ballen spretter litt høyere, og ikke minst spilles det best av fem sett – ikke to. Det er en fordel for Casper som er veldig godt trent.

– Det er ikke tilfeldig at han står med to finaler og én semifinale på de siste tre årene i Paris. I semifinalen gikk det skeis på grunn av magetrøbbel. Han er skapt for denne turneringen. Spillet til Casper Ruud er Roland Garros.

Hvor revansjesugen tror du han er etter i fjor?

– Jeg tror heller han bare er sulten på suksess enn revansjesugen. Vi må stikke fingeren i jorda og si at det han har oppnådd i Roland Garros de siste tre årene har vært helt, helt enormt. Nå er det bare én eneste ting som står igjen for Casper når det kommer til typiske karrieremål i tennis. Det er å vinne en Grand Slam.

– Roland Garros er nok den beste muligheten han har, og da får man bare én sjanse i året.

Bookmakerne gir anslår rundt 6-9 prosent for at Ruud vinner Roland Garros. Er du enig?

– Nei.

Hva mener du?

– 6-9 prosent er for lavt for en spiller som nettopp har vunnet i Madrid og har vært i to Roland Garros-finaler tidligere. Carlos Alcaraz og Sinner har med rette best odds til å vinne denne turneringen. Så kan folk gjerne kalle meg håpløs optimist, evig romantiker og blindet av norske solbriller, men jeg mener at Casper Ruud er tredje favoritt.

– Jeg vil gi Ruud mellom 15 og 18 prosent til å vinne.

Alcaraz og Sinner er de største favorittene, men jeg legger merke til at du ikke nevner ringreven Novak Djokovic?

– Djokovic har bevist at om han er sulten nok, så finnes det ikke noe stans. Han manglet kun én ting i karrieren da han gikk inn i 2024, og det var et olympisk gull. At det skulle komme på grusunderlag, i Paris, i en sesong der han ikke vinner noe annet fremstår usannsynlig.

– Vi må likevel ikke undervurdere den mest innbitte stabeisen som noen gang har entret en idrettsarena. Jeg tror at den staheten hans kommer til å være enda sterkere når han entrer gresset i Wimbledon om halvannen måneds tid.

Over til våre faste spørsmål i denne spalten: Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg har en filosofisk grunntro på at å velge lykke gjør at man også er lykkelig. Jeg er verdens heldigste gutt. Jeg har giftet meg oppover, jeg har to fantastiske barn og jeg har en jobb som jeg gleder meg til å gå på hver eneste dag. Det å gå inn i dagen med en tanke om hvor heldig jeg er, det tror jeg er med på å selvoppfylle en profeti.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Hvis du ønsker å lese bøker som kan gi deg enorm glede, enorm frustrasjon og kanskje også åpne for at sjanger kan være overskridende dersom det er nok kvalitet, så anbefaler jeg å lese «Vindens navn» av Patrick Rothfuss. Frustrasjonen der bunner i at forfatteren aldri klarer å skrive den siste boken i trilogien, men de to første er verdt det.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Hvis jeg kunne sikre god helse for meg og mine nærmeste, så tror jeg at jeg hadde klart meg fryktelig greit med det.

Hvem var din barndomshelt?

– Da jeg ble vekket dagen etter at moren min hadde vunnet Grand Prix da jeg var tre år, så ropte farmoren min «Mamma vant! Mamma vant!». Det eneste svaret mitt var «Hvorfor vant ikke Steffen Tangstad?». Men jeg tror jeg må si Gary Lineker. Han var virkelig en jeg så opp til som liten, og det er greit å huske på når han har vært litt i trøbbel den siste tiden.

Hva liker du best med deg selv?

– Jeg håper at jeg klarer å balansere ideen min om at jeg er fornøyd med meg selv uten å være selvfornøyd. Jeg synes tidvis at jeg er ganske flink til å løse oppgavene som plasseres foran meg, og jeg er takknemlig for at jeg har fått gener som gjør meg i stand til det.

Hvem skulle du helst stått fast i heisen med?

– Hvis jeg har skikkelig dårlig tid og må rekke sending må det være Houdini eller MacGyver, men om jeg først kan være der en stund; etter å ha sett hvilke mirakler mentaltreneren Bertrand Larsen utførte med Casper Ruud på en halvtimes tid – bare tenk hva han kunne tilført meg på et par timer i en heis.

