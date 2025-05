Ekspert: – Flått er som en skitten sprøyte

---

Hvem: Yvonne Kerlefsen (42).

Hva: Biolog og rådgiver ved Flåttsenteret i Kristiansand.

Hvorfor: Det er flåttsesong og i fjor var det et rekordhøyt antall borreliosesmittede nordmenn.

---

Nå er det sesong for de blodsugende krypene igjen i norsk natur. Hva driver egentlig Flåttsenteret med?

– Vi jobber nasjonalt for å bygge opp og spre kompetanse om flått her fra Sørlandet sykehus, og er et ekspertisesenter for flått og flåttbårne sykdommer. Vi driver med forskning kursing, rådgivning og retningsgivende arbeid, men tar ikke imot pasienter, selv om mange tror det. Vi jobber med fagmiljøer i Norge, men har også internasjonalt samarbeid.

Ligger det an til å bli en flåttsommer utenom det vanlige?

– Det er det vanskelig å vite på forhånd, men vi har generelt mye flått i Norge – spesielt i kystnære strøk – og det har vært en økning i tilfeller av flåttbårne sykdommer de siste årene. Årsrapporten fra sykehuset viste rekordmange tilfeller av borreliose i fjor, men samtidig var det en nedgang i tilfeller av TBE-virus. Skogflått er den absolutt vanligste av ni sorter flått i Norge.

Bør jeg være bekymret?

– Til tross for rekorden, er det likevel lav risiko for å bli syk av flått. I snitt fører bare 2 prosent av flåttbitt i Norge til sykdom. Hvis flåtten er smittebærer, er det bare rundt 8 prosent sjanse for å bli syk. Så vi har statistikken på vår side.

En flått har satt seg fast mellom to fingre. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK (Terje Pedersen/NPK)

Hva slags sykdommer er flåttbårne?

– Det er eksempelvis anaplasma og neoehrlichiose, som begge er bakterielle. Det er ikke snakk om folkesykdommer. Og så er det forskjell på type flått og hva slags sykdommer man kan få fra flått i forskjellige land.

Jeg hører at flåttsmitte blir snakket om – hva er det?

– Det er ikke et ord vi bruker, men betyr bare at ulike mikrober kan smitte via flått. Den er en effektiv bærer.

Så en flått kan hente ut et virus fra et dyr og gi det videre til meg?

– Ja, flåtten henter ut bakterier, virus eller parasitter og kan gi det videre. Den suger blod og får viruset eller bakterien i seg, og kan senere overføre smitte til det neste dyret eller mennesket den suger blod fra. Du kan si at flått er som en skitten sprøyte.

Hva bør vi spesielt passe oss for når det gjelder flått?

– Flått i seg selv er bare et lite edderkoppdyr som trenger blod for å overleve. Den kan gå på for eksempel mus og fugl, og til deg etterpå, og er en potensiell smittebærer. I Kristiansand får mange flåttbitt i løpet av sommeren. Det er lurt å sjekke kroppen når man har vært i park, hage, skog og andre steder med vegetasjon, skygge og fuktighet, hvor flåtten trives. Man bør også være observant for symptomer og oppsøke lege hvis man føler seg dårlig. Borreliose, den vanligste sykdommen, er en hudinfeksjon med rødt utslett som vokser. Blir dette over fem centimeter i diameter, er det typisk borreliose. Noen kan også føle seg småsyke og litt slappe. De aller fleste får bare utslettet. Omtrent 5 prosent får en mer kraftig infeksjon, i nervesystem eller ledd. Eller en sjelden gang i hjerte eller øyne.

Bør vi teste oss for noe hvis vi har hatt en flått på kroppen?

– Nei, ikke hvis du bare har hatt flått på kroppen. Hvis du har symptomer, føler deg dårlig og har mistanke om at det kommer fra flåttbitt, er det viktig at du får en skikkelig utredning.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg tror det må være «Animal farm» av George Orwell, som handler om gårdsdyr som gjør opprør mot menneskene som driver gården. Den handler om klasse, diskriminering og har et politisk budskap.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg setter stor pris på de enkle tingene i livet, som å være sammen med familien, sole meg i gresset en varm sommerdag, lyden av isbiter i et glass, svaberg under føttene og interessante samtaler.

Hvem var barndomshelten din?

– Jeg kan ikke huske at jeg hadde noen, men syntes Linda Hamilton var sykt kul i «Terminator 2».

Hvilket valg skulle du gjerne gjort annerledes?

– Det er mye man angrer på. Jeg kan i alle fall ikke forstå dem som sier at de ikke angrer på noe.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg har gått i tog med Naturvernforbundet og ville gått igjen mot nedbygging av norsk natur. Jeg synes det er manglende politisk styring av arealpolitikken, i alle fall her på Sørlandet. Det er urovekkende mye flatsprengning og ødeleggelse av natur samt mye stygg arkitektur rundt omkring.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Stephen Fry.

