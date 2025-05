Griller biff og løser verdensproblemer

---

Hvem: Kristoffer «Kriss» Tømmerbakke

Hva: Rapper og grillentusiast.

Hvorfor: 10. mai er årets første offisielle grilldag. Sammen med nabo og programleder Atle Pettersen har Kriss den svært populære TikTok-kontoen «Vi griller». I fjor ga de ut boka «Fyr opp!».

Lørdag er det årets første, offisielle grilldag. Litt som bursdag og julaften på en og samme dag for deg, kanskje?

– Det er veldig fint at grilldagen markeres, men her er det stort sett fyr i en grill hver dag, enten det filmes eller ikke. Det lages myyye mer mat ute enn inne, hehe.

Hva er det som er så magisk med grill?

– Ikke bare smaker maten så mye bedre av å grilles, men en grill er et samlingspunkt der bånd knyttes og verdensproblemer løses.

Hvor ofte fyrer du opp grillen?

– Uten å overdrive vil jeg tippe fire-fem ganger i uka, kanskje mer. Tipper mer enn det som er i tråd med mattilsynets anbefalinger, haha.

Blir familien noen gang lei?

– Ja det har hendt … men jeg kan egentlig ikke skjønne hvorfor, når det serveres så mye god mat! Sa noen utakknemlige?!

Hva legger du og makker/nabo/grillkompis Atle helst på grillen?

– Aller helst deler vi en svinenakke i skikkelige gode biffer og henger de over flammene på tønnegrillen. Aromaen som kommer fra røyken kan nesten ikke beskrives, og svinebiffer kan brukes til alt! Som biff, taco, på pizza, you name it!

Hva er deres beste grilltips?

– Kontroller temperaturen på grillen, ikke la den løpe løpsk. Det kaller vi for «schtøgg grilling». Og legg igjen egoet inne på kjøkkenet, bruk et godt termometer, så får du perfekt resultat hver gang!

Og hvilke tabber må man unngå?

– Dårlige råvarer gir aldri optimalt resultat. Det koster nødvendigvis ikke så mye mer å kjøpe bra produkter om man vet hvor man skal lete.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å sitte bålvakt ved en stor offset-smoker (røykovn, journ.anm.) sent på kvelden, med en øl i hånden. Nyte stillheten og bare høre knitringen fra bålet.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Grillboka «Fyr opp!», av Atle Pettersen og meg. En «must-have» for alle grillentusiaster.

Hvem var din barndomshelt?

– Roberto Baggio, så var det Dr. Dre og nå er det Aaron Franklin aka BBQ Jesus!

Du og Atle har jo blitt en superduo. Hvilken superkraft skulle du sett at dere begge fikk?

– Superkraften til å overbevise alle med stor gassgrill at kull er best!

Hva er det beste med dere?

– At vi ikke klarer å gjøre noe halvveis. Blir vi først ordentlig interessert i noe, er det «all the way»!

Hvem skulle dere helst stått fast i heisen med?

– Aaron Franklin, så vi kunne tvunget ham til å fortelle oss alle hemmelighetene sine.

