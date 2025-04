Ekspert: Derfor er det røde jordbær allerede i april

---

Hvem: Tom Christensen (61).

Hva: Jordbærkoordinator hos Gartnerhallen for 65 produsenter landet rundt. Er selv jordbærbonde.

Hvorfor: Uttalte seg da VG 22. april skrev at to veksthus-produsenter i Rogaland har de første jordbærene klare.

---

Les også: Ekspert Kalle Moene: Dette må du vite om Donald Trumps tollsatser

Norske jordbær i april må vel være rekordtidlig?

– Det er tidlig. De siste årene har vel ikke de første bærene kommet før litt ut i mai.

Må vi «takke» klimaendringene for de søte, røde?

– Nei, jo, delvis. Bedre døgntemperatur hjelper jo, selv om de tidlige bærene det nå er snakk om er dyrket fram i veksthus, som i seg selv gir oppvarming og gunstige vekstforhold.

Veksthus, som noen også kaller drivhus?

– Ja, det er det samme.

Norske jordbær er ettertraktet, men sesongen er kort. (Gorm Kallestad/NPK)

Hvor vanlig er det blitt å dyrke fram jordbær på den måten?

– Det er fortsatt ikke vanlig, og gjøres bare av et fåtall produsenter og i liten skala.

Blir det tidligere jordbærsesong flere steder framover nå?

– Jordbærproduksjonen vil nok komme tidligere i gang enn det som tradisjonelt har vært vanlig, og da også i Trøndelag og Nord-Norge. Det er takket være bruk av både veksthus og plasttunneler, som er mer vanlig.

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)

Hvorfor har ikke flere storprodusenter dyrket jordbær i veksthus før?

– Det er en kostbar dyrkingsmetode og produksjon. Nettopp derfor jeg tviler på at det umiddelbart blir storproduksjon på den måten.

Du nevnte plasttunneler, hvordan fungerer det?

– Mer vanlig er det å benytte plasttunneler med takhøyde nok til at man kan ha plantene på bord og høste stående. Det reduserer også arbeidsmengde og -tid sammenlignet med utendørs produksjon, fordi plantene får et varmere klima under tak som følge av oppvarming fra sola og samtidig beskyttelse fra regn. Det hjelper også at det da brukes nye planter hvert år. Da finnes også sorter som blomstrer helt til frosten kommer, noe som forlenger sesongen.

Hvordan påvirker framdyrking i veksthus eller plasttunneler prisen på bærene?

– Det vet jeg ikke. Veksthus er dyrt å bygge og vedlikeholde. Det vil likevel være tilbud og etterspørsel som påvirker prisen på bærene mest. Jordbær er som kjent en ettertraktet vare å få tak i tidlig, så det er trivelig å drive med og moro å få tidlig produksjon på siden det gir stor glede hos forbrukerne.

Er noen typer jordbær bedre egnet for drivhus enn andre?

– Ikke alle sorter er egnet, men de fleste. Det viktigste er at de smaker godt.

Når kan vi regne med at salgssesongen for storproduksjon starter i år?

– For hele landet blir det rundt midten av juni, da starter sesongen for fullt, mens mange vil ha bra tilgang på jordbær fra månedsskiftet mai-juni. Det er tidligere enn før, selv om bærene kom litt tidlig også i fjor.

Les også: Dette får etterlatte av din pensjon når du dør (+)

Over til våre faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Oi, jeg kommer ikke på noen konkret bok, men en god spenningsroman kan vi like. Og dyrkingsveiledere har vært nyttige for meg. Kunnskapsinnhenting er alltid vesentlig.

Hva gjør deg lykkelig?

– De første jordbærene! Og det å se smilet og gleden hos dem som spiser dem. Jeg smiler selv når jeg smaker norske jordbær, og her er regelen at jeg smaker på det første som er sånn halvrødt.

Hvem var barndomshelten din?

– Tja, Kong Olav var i alle fall et forbilde på et tidspunkt.

Les også: – Vi har vært fiskere så lenge jeg vet, i alle fall mer enn hundre år (+)

Hvilket valg skulle du gjerne gjort annerledes?

– Sikkert mange av de små valgene som ikke betyr så mye, men ingen av de store valgene.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg kan demonstrere for å holde oss ute av EU.

Og for jordbær til alle?

– He-he, det går ut på det samme og vil gi samme konklusjon.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Min kone.

Les også: Redd for at norske jordbær kan forsvinne

Les også: Jordbærskole bidrar til integrering og arbeid (+)