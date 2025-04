Advarer mot isen om våren: – Gir falsk trygghet

---

Hvem: Claire Alfonso (51).

Hva: President i Norges Livredningsselskap.

Hvorfor: Livredningsselskapet har advart mot den farlige vårisen.

---

Hvorfor er vårisen så farlig?

– Våris er farlig fordi den ser trygg ut, men mister bæreevne når temperaturene svinger. Det er særlig farlig når snø fortsatt dekker isen. Den skjuler svekkelser og gir falsk trygghet. Selv om vi bare er i begynnelsen av april, er det mange steder i landet hvor isen nå er usikker. Særlig raske endringer i temperatur og påvirkning fra sola gjør isen porøs og ujevn.

Fører det til mange ulykker og drukninger?

– Hvert år ser vi drukningsulykker knyttet til våris. Også i fjor mistet én person livet, da en mann i 60-årene gikk gjennom isen da han gikk på skøyter. I 2024 druknet totalt 95 mennesker i Norge.

Isen kan se sterk ut om våren, men det gir ofte en falsk trygghet, advarer Norges Livredningsselskap. (André Clark-Utvik)

Hvordan kan de som går på isen sørge for å redusere risikoen?

– Mange av ulykkene kunne vært unngått med bedre forberedelser, riktig utstyr og kunnskap. Å kunne isvettreglene burde være en selvfølge for alle som ferdes på islagte vann. Å kunne redde seg selv eller andre på isen handler ikke om flaks, det handler om kunnskap. Alle nordmenn kan bruke påsken til å friske opp isvettreglene. Det kan redde liv.

Hvilke er de største farene dersom man først har gått gjennom isen og havnet i vannet?

– Den største faren er at vannet er veldig kaldt og at man kan få kuldesjokk og hypotermi, altså at kroppen blir utsatt for nedkjøling. Selv om vi bor i et kaldt land, er de fleste ikke forberedt på at kroppen kommer i kontakt med det kalde vannet. Da kan man få kuldesjokk og handle i panikk.

Hva bør jeg gjøre hvis isen svikter og jeg er alene?

– Havner du i vannet og er alene, er det viktig å beholde roen og få kontroll på pusten. Så bør du prøve å klatre rolig opp i samme retning som du kom fra da du falt. Det er gjerne der isen er sterkest og holder deg best.

Hva bør andre i et turfølge gjøre for å redde den som har havnet i vannet?

– Først bør man varsle på nødnummeret 113, og så er det anbefalt å prøve å gi personen i vannet en forlenget arm på tryggest mulig avstand. Det gjøres på tryggest mulig måte ved at du legger deg flat på magen og kaver deg nærmere den brutte isen. Da er det også lurt å ha med seg anbefalt sikkerhetsutstyr, som skistaver, ispigger og et tau.

For sikkerhets skyld bør vi kanskje ta med isvettreglene også?

– Ja, gjerne det!

---

Isvettreglene

1. Ha respekt for isen.

2. Ikke gå ut på isen uten svømmeferdigheter.

3. Ta med deg skikkelig og tilstrekkelig sikkerhetsutstyr.

4. Gå flere i følge. Er dere mange, gå litt spredt.

5. Hold deg på sikker is.

6. Vær spesielt oppmerksom på snødekket is og årstidsendringer.

7. Bruk alle sansene, lytt etter lyder i isen.

8. Hvis du går gjennom isen, ikke få panikk.

9. Hvis andre går gjennom isen, hold avstand.

---

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er utrolig nok en samling, Rumi Poetry, av en persisk filosof. Det handler om å finne balanse i livet, se det gode i mennesker og løfte hverandre fram.

Hva gjør deg lykkelig?

– Faktisk blir jeg lykkelig bare av å gå tur i skogen, og av å vite at jeg har bidratt til et bedre samfunn.

Hvem var barndomshelten din?

– Det var Wonder Woman, som er en superhelt i tegneserie fra amerikanske DC Comics.

Hvilket valg skulle du gjerne gjort annerledes?

– Jeg må ærlig innrømme: Ingen! Jeg synes alle valgene mine har ført til noe godt.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg ville gått i tog for drukningsforebyggende arbeid i Norge og for å få ned antall drukninger.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det må være mine to barn, for de er mine trygghetspunkter i livet.

