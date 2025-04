Fysikkprofessor om romferden Fram2: – Ville vært et utrolig syn

---

Hvem: Wojciech Miloch (44).

Hva: Professor i fysikk (rom- og plasmafysikk) ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO).

Hvorfor: Norske Jannicke Mikkelsen er den første til å representere Norge i verdensrommet på romferden Fram2, hvor oppgaven har vært å filme nordlyset og observere polene fra verdensrommet. Hun er ventet å være tilbake fredag kveld.

---

Hva innebærer det å filme og fly gjennom nordlyset?

– Mens nordlyset har blitt filmet fra den internasjonale romstasjonen tidligere, er jo dette første gang mennesker har flydd gjennom selve nordlyset over polene. Det ville ta omtrent 90 minutter å fly rundt jorden, altså 15–16 ganger over Nordpolen hver dag! Dette er ganske ofte og Fram2 beveger seg ganske fort, så det vil si at det har vært et krevende oppdrag – særlig i vektløs tilstand. Kanskje Jannicke måtte installere kamera og la det filme nesten kontinuerlig?

Hva er nordlyset?

– Nordlyset er lyset som oppstår i den øvre atmosfæren på grunn av elektroner som kommer fra jordens magnetosfære og det nære verdensrommet. Det kolliderer med atomer i atmosfæren. Oksygen og nitrogen i atmosfæren absorberer denne energien, men sender den etter hvert ut i form av hovedsakelig grønt og rødt lys. Elektronene følger jordens magnetfelt og derfor vises det spesielle lyset i polarområdene, både i Arktis og i Antarktis. Men – i Antarktis har vi altså sørlyset!

Jannicke Mikkelsen er den første som representerer Norge i verdensrommet, med det norske flagget på romdrakten under romferden Fram2. Foto: SpaceX/Fram2 / Handout / NTB (SpaceX/Fram2 / Handout/NPK)

Hva kan forskningen få ut av bildene Mikkelsen har tatt?

– Jannicke har forberedt prosjektet med forskere som er eksperter på aurora, altså polarlys, og hun har hatt i oppgave å filme spesielle former av nordlyset. Denne uka har vi også bidratt med observasjoner fra bakken. For eksempel tar vår gruppe nå ganske mange bilder av sørlyset fra Troll-stasjonen i Antarktis, hvor vi har sørlys-observatoriet. Kollegaer fra flere land samler også data. Med disse dataene og bildene fra Jannicke, skal vi se på dynamikken av nordlyset og sørlyset fra flere vinkler, både fra bakken og fra verdensrommet. Vi håper å få bedre forståelse av nordlysstrukturer, som nylig er oppdaget og som har relativt kort levetid.

Mikkelsen er den første ute på polar observasjon, altså den første til å se nordpolen og sørpolen fra bane i rommet. Hva er hensikten med det?

– Dette er en krevende bane hvis det kommer mennesker i verdensrommet, på grunn av elektronene og mye stråling. Det å fly gjennom nordlyset må være helt fantastisk, men hvis det blir en stor solstorm kan det også være farlig. Den internasjonale romstasjonen går i en annen bane rundt jorden, slik at astronauter som er der i flere måneder ikke er utsatt for denne strålingen over en lengre periode. Men dette er jo en utrolig spennende bane! Jeg jobber selv ganske mye i Arktis og i Antarktis, og det å se disse områdene og på nordlyset fra verdensrommet ville vært et utrolig syn!

Denne spalten har noen faste spørsmål også: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg har lest en god del bøker, særlig da jeg studerte filologi, og de fleste bøkene har betydd noe for meg. Men den jeg kanskje likte best og husker godt var «Lord Jim» av Joseph Conrad, som jeg leste da jeg gikk på skolen. Dette er en historie om valg og ære, og en mann som må handle i en krisesituasjon og må bære konsekvensene av sine valg resten av livet.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg føler meg lykkelig av mange årsaker. Og det er ofte de små målene som jeg kan oppnå hver dag. Men jeg blir også lykkelig av fjell, is, hav og å utforske det ukjente. Det å være ute i telt i uberørt natur, gå på ski over breer, seile, fly eller vandre med ryggsekk og drikke en kopp te med en flott utsikt langt ut mot horisonten. Og lange diskusjoner med hyggelige mennesker.

Hvem var barndomshelten din?

– Indiana Jones! Han var på så mange eventyr og klarte seg alltid bra.

Hvilket valg skulle du gjerne gjort annerledes?

– Det som er gjort kan ofte ikke endres, og vi må prøve å lære av det vi har gjort og gjøre det annerledes og bedre neste gang. Det sies at bare de som ikke prøver ikke gjør noen feil.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Det som er viktig for meg, er at alle barn og ungdommer får like muligheter. Men jeg vet ikke om jeg ville gått i demonstrasjonstog og hvor stor innvirkning et slikt tog har i dag. Kanskje andre varianter av engasjement, som for eksempel bruk av sosiale medier, har større sjanser i dagens samfunn?

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg har stått fast i heisen to ganger – en gang med broren min da vi var tenåringer og den andre gangen alene for ikke så lenge siden. Da tok det kanskje tre kvarter eller mer før jeg ble reddet, men det føltes som det gikk mye lengre tid før jeg hørte noen rope til meg. Da ville jeg gjerne hatt min bror der, så kunne vi pratet litt og tiden ville gått fortere.

