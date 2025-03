Matprisene øker: – Har ikke så mye med norsk matproduksjon å gjøre

---

Hvem: Anne Berit Aker Hansen

Hva: Leder av LO-forbundet Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

Hvorfor: Gjenvalgt som leder av NNN på deres landsmøte

---

Gratulerer med gjenvalg!

– Tusen hjertelig!

Hva blir det viktigste du skal gjøre fremover?

– Det er å følge opp alle de gode vedtakene landsmøtet nå har fattet. Vi har en intens periode foran oss, og veldig sentralt i det er jo det kommende stortingsvalget. Så er det rammebetingelser for mat- og drikkevareindustrien, at vi har en god politikk som gagner norsk matproduksjon. Også er det lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. LO skal i megling allerede på mandag, og vi er omfatta av det.

Matvareprisene går stadig oppover. Hva tror dere er grunnen til det?

– Vi er av den oppfatning at det ikke har så mye med norsk matproduksjon å gjøre, men snarere både marginen som dagligvarekjedene tar, og hvordan verdikjeden er rigga ellers. Vi ser at noen hevder at hvis man hadde hadde tatt vekk tollvernet, ville prisene falt. Det er bare tull, det er ingen sammenheng der. Dagligvarekjedene tar betalt det de tror forbrukerne har råd til.

Dere har engasjert dere veldig mot svenskehandel. Har dere forståelse for at folk velger å dra over grensa når prisene i Norge er så stive?

– Jeg har veldig stor forståelse for at en vanlig forbruker vil handle der prisene er lavest. Grunnen til at vi har engasjert oss i grensehandel er at vi mener noe av den er unødvendig, og det får ganske store konsekvenser i form av tapt verdiskaping og tapte arbeidsplasser i Norge. Vi er opptatt av å prøve å gjøre noe med de grunnleggende årsakene til at de reiser til Sverige og handler. Så langt registrerer vi at grensehandelen er tilbake til gamle høyder som før korona. Det synes vi er dumt, men jeg forstår forbrukeren.

Hva mener dere må til da, for å sikre at folk faktisk handler norske produkter i norske butikker, uten å grave for dypt i lommene?

– Vi har pekt på at det må gjøres noe med maktforholdene i dagligvarebransjen aller først. Det er egentlig bare tre innkjøpspunkter i Norge, og det er for lite konkurranse på dagligvareleddet. Dagligvarekjedene har kontroll over hele verdikjeden, inkludert distribusjon og transport, og i noen tilfeller også produksjonen, fordi de eier der også. De parallellimporterer og har egne merkevarer. En god del av varekategoriene er hundre prosent kontrollert av kjedene. Men dette er mer systemet, dette er et politisk tema som engasjerer mange, men som alle kanskje ikke er klar over.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er mange ting det! Jobbmessig er det den følelsen av å få til ting, det er alltid fint. Ellers koser jeg meg med barnebarna, og liker å gå på ski. I dag sykla jeg til jobben for første gang i år, det er fredag, våren kommer. Det gir lykkefølelse!

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– De siste åra har det blitt mye faglitteratur, da. Det gjør ikke alltid så stort inntrykk, men man må igjennom. Men, vi har gitt ut en bok i forbindelse med at forbundet er 100 år. Boka heter «Takk for maten». Jeg må si at særlig de første tiåra av forbundets egen historie, rørte meg veldig. Det var noe litt annet enn lovparagrafer og EU-direktiver!

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg har et kort på oppslagstavla mi, det er sikkert 30 år siden jeg klippa det ut. «Det har jeg ikke prøvd før, så det klarer jeg helt sikkert», med Pippi Langstrømpe. Det er godt sagt, og en utfordring til oss jenter, vi som ikke alltid tør der vi bare burde tørre.

Hva liker du best ved deg selv?

– Oi! Hm. Jeg tror kanskje at jeg i gode øyeblikk er ganske god til å planlegge og organisere ting, hvis jeg får en dag i ny og ne og kan tenke fremover, se hvor det må settes inn energi og krefter. Jeg er derimot veldig dårlig i andre enden: om jeg må ta ting på sparket hele tiden, kan det fort bli litt overveldende.

Hvem skulle du helst stått fast i heisen med?

– Hehe! Ingen! Stopper den, så vet jeg ikke hva man egentlig får snakka om? Om den blir stående lenge, så kanskje samboeren hadde vært å foretrekke.

