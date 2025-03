Alexander laget nettside for sammenligning av veterinærpriser

---

Hvem: Aleksander Ueland (30)

Hva: Medgründer og daglig leder i Snute AS.

Hvorfor: En av tre dyreeiere som i 2024 etablerte en tjeneste som sammenligner veterinærpriser.

---

Hei, hvordan startet ideen om å lage en side som sammenligner veterinærpriser?

– Etter at hunden min Hugo ble dårlig og måtte opereres. På utkikk etter hva en slik operasjon ville koste meg, kom jeg over Facebookgruppa «Veterinæropprøret». Der forsto jeg kjapt at det var et stort behov for mer oversikt over priser. Som fast bruker av prisjakt og tidligere prisguiden, tenkte jeg det kanskje kunne passe inn i denne bransjen. I tillegg ønsket jeg å tilføre andre type tjenester, eksempelvis en anbudstjeneste der du kan få klinikker til å gi deg tilbud på ikke-akutte operasjoner, samt en forsikring – og symptomhjelper med kunstig intelligens. Disse kommer senere.

skjønner … men har dyreeiere virkelig behov for en slik side?

– Absolutt. Bli opplyst og få oversikt! De kan se priser for behandlinger fra flere klinikker, og sammenligne. Samtidig legge igjen vurderinger og lese hva andre synes om veterinærklinikken. Vi har også gitt klinikkene mulighet til å legge til nyttig informasjon, ulike ting vi vet dyreeiere lurer på.

Ergo er det nå enkelt å finne ut hvor i landet det er billigst å ta med husdyret til veterinærbehandling?

– Nja, det er ikke så enkelt. Prisene vi tar for oss er enkle behandlinger som den årlige vaksinen, kastrering og ID-chip. Disse er lettere å sammenligne fordi de som regel ikke varierer mye med tanke på rase, alder og sånne ting. Det vi har sett er at veldig mange av veterinærene som ligger høyt i pris på disse, også ligger høyt i pris på mer omfattende ting. Så er det viktig å ta med seg dette med kompetanse, hvor dyrt utstyr klinikken har, om de har døgnvakt og slike type ting – som naturlig nok påvirker prisen og kan forklare hvorfor noen steder er dyrere enn andre.

Det kan være veldig store prisforskjeller på samme tjeneste?

– Absolutt. Det jeg nevner over forklarer ikke hvorfor det eksempelvis skal være 1000 kroner i forskjell på å sette en vaksine. Når det er sagt så har ikke Snute som mål å argumentere for verken det ene eller det andre. Vi vil at folk skal finne den klinikken der ute som de blir mest fornøyd med.

Hvor mange veterinærkontorer er nå med i oversikten?

– 472 klinikker, og vi får stadig inn tips til nye vi kan legge til. Vi har siden starten hatt rundt 70.000 unike brukere og snart 200.000 sidevisninger.

Hvordan henter dere inn priser?

– Med kunstig intelligens (KI), som vi i første runde kvalitetssikret med en manuell gjennomgang for å sjekke at denne funksjonen var bra nok. I tillegg har vi gitt klinikkene mulighet til å logge seg inn for å skrive litt om klinikken, svare på spørsmål og oppdatere priser når det passer dem, helt gratis.

Hvor enkelt er det å få tak i veterinærenes priser hvis de ikke er åpne om dem på egen nettside?

– Vi jobber hardt med den biten nå. Av alle veterinærkontorene vi har inne i vårt system, er det dessverre bare rundt halvparten som har åpen tilgang til sine priser på standardbehandlinger. Vi synes det er litt rart ettersom man som virksomhet i Norge er pålagt gjennom norsk lov å opplyse om sine priser, også på nett. Så vi holder på i disse dager å sende ut en liten påminnelse til klinikker som ikke har prisene sine offentlig, at de fint kan bruke vår klinikkportal til å legge dem ut og dermed hjelpe dyreeiere, samt oppfylle kravene til norsk lov.

Hvordan har reaksjonene vært fra veterinærbransjen og forsikringsselskapene?

– Overraskende positive. Vi har fått mange hyggelige meldinger fra klinikker som heier på oss og som sier at vi gjør en kjempejobb for dyreeiere. Så er det jo naivt å tro at alle er like positive til et slikt tiltak, men jeg tenker det handler om opplysning og synliggjøring av noe som er helt normalt i andre bransjer. Jeg tror det er bra noen kommer og lager litt «liv og røre». Før jul hadde jeg en lang prat med tidligere leder for veterinærforeningen, som synes det vi driver med er veldig spennende, og stilte sin ekspertise til disposisjon. Så noe riktig gjør vi jo!

Hvordan finansierer dere prosjektet?

– Vi har startet et selskap selv og bruker oppsparte midler derfra på å finansiere «Snute». Foreløpig er det ingen som betaler oss noe, vi jobber på fritiden og har det gøy med det. Så har vi selvfølgelig et mål om å gjøre dette til noe som kan drifte seg selv. Hvordan man gjør dette er det mange veier til. Vi må bare finne noe som passer for vårt formål og visjon. All funksjonaliteten som er der i dag, vil forbli gratis.

Kan man på deres side beregne om det er lønnsomt i forhold til egenandelen å bruke forsikringen?

– Nei, det har vi ikke. Vi har en kommende «forsikringshjelper» som skal kunne hjelpe deg med å tolke hva forsikringen din inneholder – og om den dekker noen spesifikke områder du lurer på. Samt sammenligne forsikringer med hverandre. Alt dette skjer med samtalebasert AI (likt som ChatGPT) bare instruert og tilrettelagt av oss.

Med tre pallplasser kårer dere; «Årets veterinærklinikk». Hva skal til for å fortjene heder og ære?

– Vi kjørte en særdeles uformell og nedpå konkurranse der folk kunne stemme på årets veterinærklinikk 2024. Den skapte stort engasjement blant klinikker og dyreeiere, så det var veldig gøy. Nå var dette en veldig subjektiv konkurranse, der de med flest stemmer vant. Noen reagerte på det, men en publikumspris vil alltid være subjektiv. Vi jobber nå med å finne en partner vi kan gjøre litt mer ut av årets konkurranse.

Hva er neste mål i utviklingen av Snute?

– Få lansert forsikring – og behandlingshjelperen (via bruk av kunstig intelligens), i løpet av sommeren. Vi har noen dyktige veterinærer som skal hjelpe oss å kvalitetssikre disse. Men som et sideprosjekt på fritiden, så går ikke ting like fort som vi ofte skulle ønske. Vi har hatt to i Snute-teamet vårt som nylig har fått barn, så ting har stått litt stille de siste månedene. Men snart er vi i gang igjen for fullt.

Over til våre faste spørsmål, hva gjør deg lykkelig?

– At jeg har innsett at jeg har alt jeg trenger her i livet. Jeg har to fantastiske døtre, en fantastisk samboer, herlig familie, fine venner, gode kolleger og en skikkelig raring av en hund. Alt annet er en bonus. Det er noe jeg virkelig føler meg lykkelig og takknemlig over å ha kommet til.

Hva er ditt favorittdyr?

– Hund (så klart), men også elefanter. Kanskje litt upraktisk å ha som kjæledyr, men det finnes jo ingenting som er søtere enn en babyelefant?

Er det noe du angrer på?

– Ingen verdens ting!

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Evnen til å kunne trykke søkefunksjonen «Ctrl+F» i virkeligheten. Tenk å aldri mer lete etter bamsen som må være med til barnehagen, umiddelbart se den ene votten som forsvant i snøen, eller finne den forbaska fjernkontrollen som har gjemt seg i sofaen for tredje gang på én time. Det ville spart meg for minst 73 timer med desperat leting hvert år. Og ja, samboeren min mener jeg er helt ubrukelig til å lete, noe jeg ikke er uenig i.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Oi, den synes jeg er vanskelig. Hvorfor? Det er litt for mye å ta av akkurat nå føler jeg. Kunne man samlet alt som er fælt og urettferdig i verden, så hadde jeg nok gått i tog for å få fjernet dette.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– Altfor mange å ta av. Men noen som liker pizza, så jeg kan få fyrt opp pizzaovnen min igjen.

Hvem ville du ha stått fast i heisen med?

– Phillip, en av mine beste venner som er heismontør. Han hadde kanskje ikke gjort så mye nytte inne i heisen, men jeg ser han ikke så ofte lenger, så det hadde vært fint.

