– Ingen tilregnelig person sier ja til å bli leder i Høyre

Hvem: Peter Christian Frølich.

Hva: Stortingspolitiker for Høyre, leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, og styreleder i stiftelsen Fritt Ukraina.

Hvorfor: Innstilt som medlem av Høyres nye ledelse, som velges på Høyres landsmøte i helgen.

Nå skal du trolig inn i Høyre-ledelsen for første gang. Betyr det at du har ambisjoner om å bli Høyre-leder når Erna Solberg går av?

– Ingen tilregnelige personer sier ja til å bli leder i Høyre, så svaret er nei. Det finnes mange andre kandidater som kan overta etter Erna.

Hvilke debatter skal du engasjere deg i på landsmøtet?

– Jeg har et ekstra stort hjerte for forsvars- og justispolitikk, og gleder meg til talerstolen. Stefan Heggelund og jeg har foreslått at alle norske ungdommer må gjennomføre et kort grunnkurs i militær motstand som ligger an til å bli vedtatt. En ting er at man må ha folk inn i forsvaret, men resten av folket må vite hvilken plikt de har hvis det skulle bryte ut krise eller krig i Norge.

Hvordan er det på festene på Høyre-landsmøtet? Er du blant de siste som tar kvelden?

– Festene er veldig dannet. Stort sett står vi i en bar og snakker med hyggelig mennesker. Det er i hvert fall min foretrukne variant. Jeg er ikke en av dem som er på dansegulvet. Nå har jeg vært på landsmøter i 20 år, og går stort sett hjem til fornuftige tider.

– Det er litt avhengig av alder. De som er i 20-årene er oftest de som er mest gira, så roer man seg veldig ned i løpet av 30-årene, før man går helt i motsatt retning igjen i 50- og 60-årene. Erna er uten tvil Høyres dronning på dansegulvet, og holder ut lenge. Hun har en stamina som burde vært forsket på.

Du har et stort engasjement for Ukraina, og har besøkt landet flere ganger. Hvilke inntrykk har det gitt deg?

– Siden 2022 har jeg besøkt Ukraina tolv ganger. Det er veldig oppklarende å møte soldatene som har stått i frontlinjene og se dem i øynene. Å kunne se hvilken virkelighet de står i og ondskapen de står ovenfor.

Tror du det blir fred i Ukraina i år?

– Nei, men det er ikke umulig med fred i løpet av det kommende tiåret. Det er et populært sitat som sier hvis du ønsker fred, må du være forberedte på krig. Vår forberedelse og opprustning vil avgjøre hvor trygge vi er i fremtiden. Hvis Europa våkner og ruster opp massivt nå, sikrer vi friheten vår. Hvis ikke er historien full av eksempler på at demokratier alltid har blitt angrepet når de blir for svake.

Har du møtt Zelenskyj?

– Vi har ikke møttes enda, men vi har avtalt en slags date. Vi er enige om at han må prioritere det viktigste først.

Hva gjør deg lykkelig?

– Mine barn og Brann-seier.

Hvem var din barndomshelt?

– Teddy Sheringham var en kul fotballspiller, han husker jeg godt. Gunnar Sønsteby burde også nevnes.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Bortekamper med Brann er alltid jæklig gøy. Hvis ikke liker jeg faktisk gaming. Det blir mye strategispill om andre verdenskrig som Hearts of Iron IV, eller Warno. Mens spill som Kingdom Come Deliverance hvor jeg kan være en ridder midt i riddertiden i Europa er noe av det mest episke jeg har spilt. Jeg har lastet ned Kingdom Come Deliverance II, men har ikke rukket å spille det enda. Det venter på meg som en premie etter landsmøtet, og jeg gleder meg som en liten unge.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Et eller annet som kunne hamlet opp med russiske kriminelle okkupanter.

Hvem skulle du helst stått fast i heisen med?

– Det måttet blitt Kong Harald. Han hadde fått førsteprioritet fra heisreparatørene.

