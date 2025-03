Bruker én million kroner på veterinærbehandlinger

---

Hvem: Ole Johnny Martinsen (65)

Hva: Leder for Moss og Omegn Dyrebeskyttelse

Hvorfor: Tror ikke prishoppet i veterinærtjenesten har kommet de ansatte til gode, men havner hos kjedenes investorer.

---

Deres dyrevernsorganisasjon har drevet i 76 år. Hjemløse katter ser ikke ut til å være et problem som avtar?

– Nei. Dessverre blir vi ikke arbeidsledige. Når katteeiere ikke kastrerer dyra sine øker bestanden og lidelsene. Det antas at det er bortimot 100.000 hjemløse katter i Norge, og de kan formere seg i et høyt tempo. Vi vil innstendig oppfordre alle til å kastrere og ID-merkedyra sine.

Hvor mange dyr tar dere vare på hvert år?

– Vi tar inn et sted mellom 250–300 dyr i året, og det har vært en jevn stigning i antallet de siste årene.

Det er sikkert ikke alle dyra som har like god helse. Da blir det kostnader til veterinærbesøk?

– Ja, i noen tilfeller kan vi komme opp i svært høye summer. Vanlig helsesjekk, kastrering, ID-merking, ormekur etc. er overkommelig – men noen trenger operasjoner og ekstrabehandling, og da går pengene fort. I 2024 hadde vi en gjennomsnittlig kostnad per dyr på ca. kr 4.000 kroner.

Hvor mange kroner bruker dyrebeskyttelsen i Moss på veterinærbehandlinger i året?

– I 2024 brukte vi 900.000 kroner på veterinærbehandlinger. I 2025 har vi et budsjett på ca. 1.000.000 kroner. I denne kostnaden ligger også vår årlige kampanje for kastrering og ID-merking, som vi kjører hvert år i februar. Denne kampanjen er en spleis med veterinærklinikker i vårt område, hvor vi sammen dekker 50 prosent av kostnaden for kunden. Vel anvendte penger!

Ole Johnny Martinsen, leder for Moss og Omegn Dyrebeskyttelse. (Privat)

Det er voldsomt høye summer. Hvordan klarer en frivillig organisasjon å finansiere dette?

– Vi finansierer driften ved støttemedlemskap, gaver fra dyrekjære folk, utlodninger, stands, hvor vi selger kakebokser, egenproduserte kalender osv. Grasrotandelen fra Norsk Tipping er et kjærkomment tilskudd til driften. De siste årene har vi også fått bidrag fra Moss kommune, noe vi er svært takknemlig for. Alle jobber frivillig og hver krone går direkte til dyra.

Hva tenker du skyldes høye veterinærpriser?

– At veterinærprisene har skutt i været de siste årene er hevet over enhver tvil. Mange av de tidligere privatdrevne klinikkene er nå kjøpt opp av store kjeder, og det merkes på prisutviklingen. Jeg tror ikke nødvendigvis at prishoppet i veterinærtjenesten har kommet de ansatte til gode, men havner nok i all hovedsak hos investorene som står bak de store kjedene. Vi har en klinikk som vi bruker til det meste, og føler oss bekvemme med at vi kjenner hverandre godt, og får også andre goder av et godt samarbeid.

Hvordan bør veterinærprisene reguleres?

– Jeg er veldig usikker, men jeg hadde sett det som en fordel om forsikringsbransjen hadde øvd et større press på veterinærklinikkene og deres eiere. Forsikringsselskapene er store kunder hos flere av de større klinikkene i forbindelse med at det er tegnet private forsikringer på dyra. Problemet er at forsikringspremiene stiger i takt med veterinærprisen, noe som kan resultere i at flere ikke har anledning til å tegne egen dyreforsikring til familiemedlemmet på fire bein. Dette fører igjen til at enkelte ikke har anledning til å ta med eksempelvis katten til veterinær, og velger løsninger som ikke er særlig dyrevennlig.

Les også: Tom Erik Øygard startet veterinæropprøret

25. februar var det den internasjonale kastreringsdagen og ID-merking av katt. Hjelper en slik dag?

– Ja, absolutt, ikke minst fokuset som følger med. Vi kjører kastreringskampanje sammen med flere veterinærer i Moss og omegn hvert år, og det har vært en suksess i mange år.

Er det enkelt å omplassere dyr dere må ta vare på?

– Vi har en fosterhjemsgruppe på ca. 40 hjem, som tar den første støyten. Der har vi alt fra de som har spesialisert seg på kattunger som vi «finner», ofte kun en dag gamle – til de som har et hjerte for de «sinteste» kattene – som kan hende aldri har hatt et «hjem». Vi har frivillige med lang og god erfaring som er flinke til å finne «det rette hjemmet til det rette dyret», men det går i bølger.

Hva bør kommende dyreeiere tenke på før man anskaffer seg et husdyr?

– Være klare på at de tar på seg et viktig ansvar i hele dyrets levetid. Vi har med levende vesener å gjøre, som trenger omsorg, stell og tilsyn i mange år. Det er viktig at man har den nødvendige tiden som kreves, samt er bevisst på kostnadene rundt mat, utstyr, forsikringer og ikke minst veterinærutgifter. Dyr må ikke anskaffes på impuls!

Når på året er det flest hjemløse dyr dere må ta vare på?

– Vi er vel i farta hele året – men kattungesesongen vår, sommer og høst er nok spesielt krevende.

Over til våre faste spørsmål, hva gjør deg lykkelig?

– Ta ned taket på cab’en når vårsola endelig titter fram.

Les også: 400.000 vurderer til enhver tid om de orker å stå i arbeid (+)

Er det noe du angrer på?

– At jeg ikke brukte mer tid på å bedre franskkunnskapene, siden Frankrike er vårt ferieland.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Det måtte være en kraft som gjorde at jeg kunne stoppe krig og urettferdighet.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Få fjernet enkelte statsledere, bedre dyrevelferd – spesielt i landbruket, stoppe krigen på Gaza og i Ukraina.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– Donald Trump, Vladimir Putin og Benjamin Netanyahu, i håp om å banke litt vett inn i skallen på dem …

Hvem ville du ha stått fast i heisen med?

– Volodymyr Zelenskyj, så jeg fikk uttrykt min beundring for hans styrke, engasjement og mot.

Les også: Veterinær: – Behandlingene blir ofte for avanserte og kostbare

Les også: Gratis helsetilbud: – Dyrene lider hvis eier ikke har råd