Økte bøtesatser, men: – Det beste ville være om alle kjøretøy hadde en intelligent fartssperre

Hvem: Rune Elvik (69)

Hva: Forsker i Transportøkonomisk institutt.

Hvorfor: Har skrevet rapporten «Oppdagelsesrisiko for trafikkforseelser», som viser at økte gebyrer har liten effekt for å redusere antall drepte i trafikken.

Hei. Fra 15. mars er bøtesatsen for mobilbruk i bil 10.450 kroner. Satsene økte kraftig i 2023, ble oppjustert i 2024 og en ny økning i år. Et hardt inngrep på kontoen bør vel skremme bilførere fra å skrolle og sende SMS?

– Ja, over 10.000 kroner er jo en del penger, men sjansen for å bli tatt er veldig liten. Den er knapt åtte per million kilometer man kjører mens man bruker mobiltelefon. Du kan altså i gjennomsnitt kjøre omtrent 125.000 kilometer mens du bruker mobilen, mellom hver gang du kan regne med å bli tatt.

Rune Elvik, forsker i Transportøkonomisk institutt. (Nils Kare Nesvold)

Hva er det mest effektive tiltaket for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken?

– Hvis man fikk alle til å overholde fartsgrensene ville det redusere antall drepte og hardt skadde mer enn noe annet. Men det må nok flere tiltak til for å oppnå dette. Det beste ville være om alle kjøretøy hadde en intelligent fartssperre.

Akkurat, så fartssperre på alle kjøretøy er noe vi kan forvente blir innført i fremtiden?

– Tja, fartssperre er i alle fall den beste teknologien. Mest effektiv. Den er ingen ny oppfinnelse, men har eksistert i mer enn 30 år. Men det er altså først nå at de første spede skritt er tatt for å få den innført – i første omgang som et varslende system. Om det fører til at den strengeste varianten av intelligent fartssperre etter hvert blir innført tør jeg ikke å spå om.

Forteller rapporten om bilister reagerer forskjellig i forhold til passering av en fotoboks kontra en politikontroll?

– Ved fotobokser er det omtrent ingen som bryter fartsgrensen. Hvor mange som tar sjansen på å bryte den hvis de ser en politikontroll vet vi ikke. Men noen vet vel kanskje at politiet opererer med en viss sikkerhetsmargin, slik at man ofte slipper unna hvis overtredelsen er liten, la oss si mindre enn 5 km/t.

Regjeringen foreslår forbud mot å varsle politiets trafikkontroller. Hva hjelper det hvis ikke bilistene endrer atferd etter en saftig bot?

– Vi må skille mellom det som kalles allmennprevensjon og individualprevensjon. Det vi har studert er allmennprevensjon – altså om det er noen sammenheng mellom omfanget av kontroll og trafikantenes lovlydighet. Det er det. Jo mer kontroll, desto høyere lovlydighet. Men hvordan den enkelte reagerer på en bot har vi ikke studert.

Hvordan har utviklingen i trafikkforseelser vært sammenlignet med tidligere rapporter?

– Det varierer for ulike typer forseelser. Fartsovertredelser er desidert det vanligste. De har gått ned i det meste av perioden etter 2006, men fortsatt kjører bortimot 40 prosent over fartsgrensen. Bilbeltebruken har økt og har de siste årene vært over 97 prosent. Promillekjøring har det alltid vært lite av, rundt 0,2–0,3 prosent av trafikken. Det svinger rundt dette uten noen klar tendens.

Etter hvert som bilparken fornyes vil flere biler ha fartsholdere som registrerer skilt med hastigheten på stedet – ved bruk av cruisekontroll tilpasses dermed automatisk bilens hastighet. Hvordan tror du dette vil innvirke på en eventuell ny rapport fra dere?

– Hvis dette blir vanlig, vil jo behovet for kontroll etter hvert bli mindre. Det du nevner krever aktiv bruk – utenom det, så vidt jeg vet bare et varslende system. Det griper ikke inn ved å tilpasse bilens hastighet. Men selv et varslende system vil nok ha en virkning. Ikke alle er klar over at de bryter fartsgrensen – og vil senke farten hvis de får et varsel om at den er over fartsgrensen.

Bøtesatser

Bøtesatsene (forenklet forelegg) ble sist oppjustert 1. februar 2024, med 4,9 prosent. I 2023 var økningen på 30 prosent. Også i 2022 økte satsene. I tråd med forventet prisvekst (2,6 prosent) er bøtesatsene fra 15. mars 2025 følgende:

Bruk av mobiltelefon, 10.450 kroner

Brudd på vikeplikten, 10.450 kroner

Kjøre på rødt lys, 10.450 kroner

Brudd på forbudsskilt, 8.400 kroner

Kjøre i 61 km/t i 50-sone: 5.800 kroner

Over til våre faste spørsmål, hva gjør deg lykkelig?

– Det kan være så mangt. Jeg blir alltid stolt og glad når jeg får en vitenskapelig artikkel på trykk. Men enkle gleder er heller ikke å forakte. Jeg pendler mellom Oslo og Eidsvoll om sommeren. Da ser jeg ut av vinduet på toget og ser hvordan naturen endrer seg fra dag til dag. Dagene som blir lengre, før de blir kortere igjen. Åkrene som spirer og modnes, før de høstes. Det er magisk. Naturen er fantastisk. Synd at vi er så «flinke» til å ødelegge den.

Har du fått fartsbot?

– Nei, det har jeg ikke. Men jeg har brutt fartsgrensen. Den bilist finnes ikke som ikke har gjort det.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Jeg skulle ønske at jeg kunne mer matematikk og statistikk og aldri glemte det jeg har lært – fullkommen hukommelse, med andre ord.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– Det var ikke lett. Jeg bor alene og spiser dermed også stort sett alene. Så jeg vet i grunnen ikke. Du er sikkert ikke fornøyd med det svaret, men det får så være.

Hvem ville du ha stått fast i heisen med?

– En som kunne holde pusten lenge og bruke opp minst mulig av oksygenet i heisen. Man vet jo aldri hvor lang tid det kan ta.

