Midt i flyttekaoset skriblet hun ned søknaden på ti minutter – og vant hele greia

---

Hvem: Julie Trosterud (23)

Hva: Kunststudent på NTNU

Hvorfor: Vant Portrettmesterskapet 2025 på NRK

---

Du stakk av med seieren i Portrettmesterskapet denne helgen. Gratulerer så mye!

– Takk, takk. Det kom veldig overraskende. I nesten alle episodene var jeg mest fokusert på hvordan jeg skulle takle å gå ut, og hva jeg ville si på avskjedsintervjuet. Men så ble jeg værende hver gang. Jeg fikk aldri bruk for de talene jeg hadde innøvd.

Du slo ut etablerte kunstnere, og store navn som Vebjørn Sand. Hva tenker du om det nå?

– Det var ikke forventet i det hele tatt, surrealistisk, egentlig. Men samtidig utrolig kult, også.

Hvordan havnet du i Portrettmesterskapet?

– Jeg hadde nettopp våknet etter en lang kveld med utflytting og utvask av atelieret jeg hadde da. Til langt etter midnatt hadde jeg vasket gulv og skrapt vekk maling, og jeg var helt utslitt. Så fikk jeg tilsendt en link til søknaden, med forslag om at jeg burde søke. Dette var samme dag som søknadsfristen gikk ut, så jeg sto opp og skrev den, selv om jeg ikke var helt våken. Det tok maks ti minutter. I løpet av sommerferien tok NRK kontakt og de ville ha meg med. Det var veldig gøy og helt uventet.

Er det portretter du helst lager?

– Egentlig er det sjelden jeg lager portretter, men i år har jeg bestemt meg for å utforske portretter mer, mye på grunn av deltakelsen i Portrettmesterskapet. Jeg lærte så mye av de andre deltakerne, og så er det spennene å utforske et felt jeg har gått litt i dybden på. Nå kombinerer jeg portrett med performance, og det har åpnet nye muligheter. Jeg har lest meg opp på forråtning av menneskekroppen og skal dokumentere det med et selvportrett - et kadaver som står og maler mens kroppen brytes ned gjennom fire faser.

Det høres grotesk ut?

– Jeg er kanskje tiltrukket av det groteske, og fascinert av det morbide og særlig døden. Tippoldefaren min hadde begravelsesbyrå, så jeg har alltid syntes av døden eller de døde var ekstra interessant.

Les også: Stoltenberg advarer: – Fare for handelskrig

Du portretterte ulike kjendiser i TV-serien. Hvem var vanskeligst å male?

– Det var nok Calle Hellevang-Larsen, men det var mest fordi det var første episode og nervene var ekstra høye. Jeg var veldig redd for å ryke ut, og i tillegg sto jeg ganske langt unna ham.

Hvilket portrett var du mest fornøyd med?

– Der og da var jeg veldig fornøyd med bildet av Gaute Berg Næss og Snorre Kind Monsson, men i etterkant synes jeg kanskje det jeg lagde av Leo Ajkic i Kulturkirken Jacob var enda bedre.

Hele kunstnergjengen samlet på ett brett. Bak fra venstre: Trine Folmoe, Vebjørn Sand, Tian Xu, Vilde Rudjord, Nicholas O Leary og Michael Noguchi. Foran fra venstre: Julie Trosterud, programleder Mikkel Niva og Cornelia Hernes. (NRK)

Hva var premien?

– Portrettene skal stilles ut i Kunstsiloen. Honoraret derfra er jo gull for en student som meg. I tillegg er det all eksponeringen på TV og radio.

Les også: Derfor har Elon Musk så mange barn

Har eksponeringen hjulpet på salget?

– Jeg får mye spørsmål om jeg vil selge ting jeg har laget, men jeg har ikke laget så mye kunst for salg. Likevel har jeg fått noen muligheter, som et galleri i Trondheim som har tilbudt meg å stille ut for salg. Jeg har også deltatt på noen arrangement for å lage kunst, der det etterpå skal selges på auksjon.

Hva gjør du videre nå?

– Jeg er fortsatt student, og under utvikling. Dette året har jeg dedikert til det figurative, og i tillegg er jeg nysgjerrig på å lage kunstfilm. Under innspillingen av Portrettmesterskapet fikk jeg et innblikk i hvordan crewet jobbet, og det var fascinerende.

Du må ha lykke til. Vi går over til de faste spørsmålene. Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Kan jeg velge en død person? Da ville jeg valgt den italienske maleren Michelangelo Amerighi da Caravaggio. Ikke så mye for samtalen, men for å se hvordan han ville ha håndtert det. Jeg skrev en oppgave om ham på videregående, og vet mye om ham. Tenk deg det: han ville jo fått helt sjokk av å våkne opp i en helt annen tid, inni en boks sammen med en person som kjenner ham veldig godt, men som han ikke kjenner i det hele tatt. Og som ikke forstår italiensk!

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Det hadde vært kult å være en shapeshifter. Jeg kunne blitt forskjellige dyr, som en kråke. De er kule. Jeg er glad i å mate kråker, så å se det fra deres perspektiv hadde vært gøy. Å kunne fly, snakke kråkespråk. Generelt å snakke med dyr, for å høre hvordan de har det. Jeg savner ofte familiehunden vår, og det hadde vært hyggelig å bare kunne ta en telefon og høre hvordan dagen har vært.

Er det noe du angrer på?

– At jeg ikke startet med fekting tidligere i livet. Jeg gikk på kjedelige fritidsaktiviteter som ballett, turn og fotball, men det ville vært så mye bedre om jeg gikk på fekting. Høsten 2023 begynte jeg som fekter for studentlaget NTNUI fekting, og nå er jeg helt frelst. Jeg deltok på NM og kom på 33. plass. Hadde jeg startet med fekting tidligere, ville jeg sikkert fått en bedre plassering.

33. plass hørtes jo bra ut, da.

– Det var 33 kvinner som deltok. Hahaha!

Les også: Bokvåren 2025: Her er våre tips! (+)

Les også: «The Brutalist» En av årets aller beste filmopplevelser (+)

Les også: Disse TV-seriene vil du se i 2025