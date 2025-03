– Den største skandalen i historien til norsk idrett

---

Hvem: Birger Løfaldli (43)

Hva: Kommentator i Adresseavisen

Hvorfor: Norge ble tatt for juks med hoppdressene, og Marius Lindvik ble blant annet disket fra sølvmedaljene. Nå har FIS satt i gang granskning, og både hoppsjef Magnus Breivig og syer Adrian Livelten er suspendert.

Hei Birger, vi kjører rett på helgens sjokknyhet! Hva tenker du om det som har skjedd?

– Det er jo en av de største skandalene i historien til norsk idrett. Inkludert dopingsaken til Therese Johaug. Det er ikke en leppekrem som har kommet uforskyldt på leppene, men dette er norske ledere som bevisst har jukset. I håp om å ikke bli oppdaget, og det på hjemmebane med all den risikoen det innebærer. Det er sjokkerende, og det var sjokkerende å være på pressekonferansen i går.

Hvordan synes du hoppsjefen har håndtert dette?

– Veldig svakt så langt. Istedenfor for å prøve å snu alle steiner og finne ut hva som har skjedd, begynner man å peke på andre. Det synes jeg var en veldig dårlig start. Pressekonferansen på søndag synes jeg heller ikke var overbevisende. Jeg er usikker på om hoppsjef Jan-Erik Aalbu egentlig har forstått alvoret her. Og det handler mye om måten han innledet pressekonferansen på, og om måten han svarte på en del spørsmål.

Men han la seg jo flat til slutt og innrømmet at dette var juks?

– Han har lagt seg flat. Han har jo heller ikke noe annen mulighet enn å gjøre det og beklage. Det norske hopplaget er totalt avkledd, men jeg synes ledelsen ventet i det lengste med å beklage og innrømme skyld. Her var det helt konkrete bevis. Derfor er det er veldig problematisk med tanke på troverdigheten.

Hva kan konsekvenser av dette bli for hoppmiljøet?

– All tillit de har bygd opp de siste månedene etter mange års bråk og konflikt, er jo fullstendig ødelagt. Det har aldri vært verre. Spørsmålet nå er også hvilke sponsorer som vil bli identifisert med hopp-organisasjonen. Dette har påvirket all norsk idrett. Hva er det verden tenker om oss nå? Vi i Norge liker veldig godt å stå i front når det gjelder gode verdier og fair play. Men nå som denne saken her har dukket opp, må vi nå spekulere på hva som skjer i idretts-Norge når det ikke dukker opp konkrete bevis? Her kan jo uskyldige utøvere bli rammet, som strever hardt og følger regelverk, men som nå kan få et svekket omdømme.

Da må vi over til våre faste spørsmål. Hvem kunne du tenkt deg å stå fast i heisen med?

– Alfred Johansson, som er trener for Rosenborg. Han kunne jeg ønske at jeg fikk mer tid med, siden jeg har en del spørsmål som jeg ønsker svar på.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det å publisere en sak som jeg er veldig fornøyd med. Eller gå en totimers skitur, der jeg har brukt opp alle kreftene mine. Det å spille fotball eller gjøre noe med barna mine, gir meg også en lykkefølelse.

Er det noe du angrer på?

– Nei det er ikke mye. Det er sikkert noe jeg skulle ha gjort annerledes, men ikke så dramatisk at jeg angrer på det.

Har du en barndomshelt?

– Det må bli fotballspiller i Tottenham, Paul Gascoigne. Jeg likte veldig godt personligheten hans.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser jeg og drikker noe som jeg synes er veldig godt, men som kanskje ikke er så sunt for meg.

Hva kunne du har gått i demonstrasjonstog for eller imot?

– Det må være demokrati. Dette er noe jeg kunne ha gjort mye for, spesielt nå som verden er i den situasjonen den er i nå.

Hvilken superkraft skulle du gjerne ha hatt?

– Hmm. Jeg skulle ønske at jeg hadde en slags tidsmaskin. Da kunne jeg ha snakket med folk som har levd før oss.

