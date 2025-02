Slik frykter hun at Norge vil forandres med bevæpnet politi

---

Hvem: Merete Smith (64).

Hva: Generalsekretær i Advokatforeningen.

Hvorfor: 11 av 12 politimestere sier ja til generell bevæpning av politifolk, altså skytevåpen som fast del av uniformen, men Smith sa seg nylig uenig med dem overfor NRK.

Hvorfor mener du at politiet ikke bør ha generell bevæpning?

– Jeg frykter at et politi med våpen på hofta vil skape mindre trygghet i samfunnet i stedet for mer trygghet. Vi har mange svært dyktige politifolk her i landet, som utøver så mye myk makt i praksis og som er høyt utdannet og nyter stor tillit i befolkningen, at jeg frykter at det vil forandre seg med en generell bevæpning. Argumenter som brukes den andre veien, er ofte at politiet skal være tryggere i et samfunn med økt kriminalitet og farligere kriminalitet.

– Jeg forstår at lederne i politiet vil trygge dem som jobber ute i felt, men samtidig er det slik at forskningen spriker litt om virkningen av å bære våpen. Dessuten forteller statistikken oss at det ikke er riktig at det er blitt mer kriminalitet. Riktig nok har vi mer kriminalitet enn under pandemien, men sammenlignet med år 2000 har vi mindre av nesten all kriminalitet nå. Det gjelder blant annet antall drap, voldskriminalitet og ungdomskriminalitet.

11 av 12 politimestere er ikke enige med deg – hva tenker du om det?

– Jeg skjønner som sagt at de vil trygge folkene sine, og de ser mer av hverdagen som politi. Jeg mener likevel at vi må se dette spørsmålet mer på et samfunnsnivå og spørre oss om hva som skaper et tryggere samfunn. Så tenker jeg også at frykt ikke alltid er basert på fakta. Norge er blant de tryggeste landene i verden. Landene vi ser til, og gjerne viser til når vi diskuterer kriminalitet og bevæpnet politi, er mer utrygge og har langt høyere forekomst av vold enn vi har. Hvorfor ikke heller tenke; hva gjør vi riktig?

Hva er bevæpningsstandarden i norsk politi i dag?

– I dag praktiseres framskutt lagring, som betyr at politiet har våpen i alle biler. En undersøkelse viser at det i gjennomsnitt tar 28 sekunder å hente våpen fra bil og bevæpne seg.

Hva om det oppstår en skarp situasjon hvor politiet ikke har 30 sekunder?

– Jeg skjønner at politiet kan komme i farlige situasjoner, og at akutte situasjoner både kan skje og har skjedd. Men politiet kan med dagens praksis også velge å bevæpne seg på forhånd hvis de har grunn til å anta at det kan bli en skarp og farlig situasjon. Det praktiseres i dag. I tillegg har politiet fått permanent tillatelse til å bære elektrosjokkvåpen. Dersom de kriminelle vet at politiet alltid bærer skytevåpen, frykter jeg at de kanskje oftere vil skyte tidligere. Vådeskudd skjer også, noe som skaper farlige situasjoner.

Er det mulig å ha egne regler for store byer eller enkeltdistrikter?

– Det tror jeg ikke er en god idé. Da tenker jeg det er bedre at mannskapene bevæpner seg på forhånd i situasjoner de mener det er behov for det. La meg også legge til at levekårsundersøkelsen fra SSB viser at nordmenns opplevde trygghet de siste 40 årene er veldig stabil. Den lille endringen er at folk i distriktene nå føler seg litt mindre trygge, mens folk i byene føler seg litt mer trygge.

Vi må ta noen faste spørsmål også, det spørs om du opplever dem som tryggere enn de første: Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Man er jo gjerne mer åpen for inntrykk som yngre, og da gjorde alle bøkene fra Toni Morrison sterkt inntrykk på meg. Ellers er jeg mest opptatt av den boka jeg leser akkurat nå: «Patriot» av Aleksej Navalnyj. Den anbefaler jeg alle å lese.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg blir mest lykkelig av å gjøre noe hyggelig sammen med hele storfamilien.

Hvem var barndomshelten din?

– Jeg skrev særoppgave om Nansen på ungdomsskolen, leste mye om ham og lot meg imponere av ham som gikk over Grønland, var god på ski, god til å tegne, var forsker og drev med stordiplomati og humanitært arbeid. Da jeg vokste opp hadde vi ikke så mange kvinnelige idealer, men som voksen har jeg oppdaget forbilder som jeg synes det er ganske utrolig at vi ikke lærte om på skolen. Blant andre Katti Anker Møller.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det har jeg ikke lyst til å røpe så mye om, men jeg har en tendens til å avbryte folk. Det vil jeg gjerne slutte med.

Hvilket valg skulle du gjerne tatt om igjen?

– Jeg er ikke typen som angrer så mye, men går heller videre. Så det måtte være at jeg skulle stått enda mer på ski enn det jeg gjør.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– I en urolig verden som nå, kunne jeg gjerne demonstrert for demokratiet og rettsstaten og tiltak som bremser klimaendringene.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Venninnene mine, vi treffes altfor sjeldent. Da kunne vi skravlet oss gjennom dagens politiske situasjon og diskutert andre viktige og uviktige spørsmål.

