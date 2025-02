– Håper dronning Sonja vil like tolkningen min av henne

---

Hvem: Gina Bernhoft Gørvell (29)

Hva: Skuespiller

Hvorfor: Spiller rollen som Sonja Haraldsen i TV-serien «Harald og Sonja» som har premiere på strømmetjenesten Prime fredag 14. februar

---

Gratulerer med TV-premiere på selveste Valentinsdagen?

– Ja, det er gøy. Jeg gleder meg til serien kommer ut og folk får sett den. Håper mange vil like den.

Det var vel ikke en tilfeldig valgt premieredag?

– Nei, dette er jo en kjærlighetshistorie. Samtidig er dette en del av vår felles historie, og handler om to som måtte kjempe mot forventninger og normer for å være sammen. Det er nesten som Romeo og Julie, bare at det ender med giftermål.

Serien har fått gode anmeldelser, og mange sammenligner den med Netflix-serien «The Crown», som handler om den britiske kongefamilien. Hva tenker du om det?

– Det tar jeg som et kompliment. Regissør Vibeke Idsøe har vært åpen om at hun selv har likt og sett opp til «The Crown», men ikke forsøkt å kopiere den. Selv har jeg ikke sett serien, bortsett fra en og annen episode, kanskje litt fordi jeg ikke ville la meg påvirke i forkant.

Hvordan er det å spille en så kjent og kjær person som Dronning Sonja?

– Det var en ære, og en stor, kompleks oppgave. Jeg hadde en veldig bevissthet rundt at det er bare én Sonja, og jeg gjør min tolkning av hvem hun var som ung. Det er veldig spesielt å gå inn i den helt personlige delen av de mest offentlige personene i Norge, men også spennende og lærerikt.

I 1968 ble det endelig forlovelse for Sonja Haraldsen og kronprins Harald. (NTB)

Var du eller noen andre i produksjonen i kontakt med kongeparet underveis?

– Nei. Men produksjonsteamet var veldig opptatt av at Slottet skulle være informert, men de var ikke involvert. Det var viktig at de fikk forståelsen av at dette var et respektfullt og grundig prosjekt.

Så du fikk ikke muligheten til å studere dronningen på nært hold?

– Nei.

Hva tror du hun vil synes om din tolkning?

– Jeg håper hun kan kjenne seg igjen i den. Vi prøver å ta for oss hvordan det kanskje kan ha vært. Det er bare de som sitter på sannheten som vet hvordan det faktisk var, men jeg håper det er gjenkjennbart for dem. Vibeke Idsøe har gjort et grundig forarbeid, nettopp med tanke på at alle situasjonene er skapt ut fra det vi vet de sto i. Men når det er ni år av et liv med opp- og nedturer som skal skildres, er det nok ikke mulig å få alt helt riktig. Men vi har prøvd å forstå det med hele oss hvordan det kan ha vært og hva det gjør med et menneske.

Gina Bernhoft Gørvell er ikke helt ulik originalen. (Prime Video)

Hva tror du kongeparet vil synes om serien?

– Jeg både håper og tror de vil like den. Jeg tror de vil merke at den er laget med mye kjærlighet og respekt, at det vil skinne gjennom.

Hva visste du om historien fra før?

– Jeg visste ikke så mye, annet at det ble oppfattet som problematisk at Sonja var borgerlig. Jeg var ikke klar over graden av det, som at det hadde pågått i ni år, at forholdet kom på regjeringens bord, og at det var så mye motstand i både pressen og folket.

Hva tenker du om kjærlighetshistorien deres?

– Det er både en rørende og interessant historie. De store utfordringene de møtte må ha gjort det vanskelig å være sammen, og da er det rørende at de faktisk holdt i hverandre i ni år. At kjærligheten tålte det. Jeg synes det er inspirerende. Og så er det noe å tenke på at de fikk så mye motstand den gangen, men er så folkekjære i dag.

Vi tar med noen av våre faste spørsmål også. Hvem var din barndomshelt?

– Storesøsteren min Bianca.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Hm, Whitney Houston, Vigdis Hjort og dronning Sonja, kanskje. Jeg tror vi kunne hatt noen interessante samtaler om livet.

Hva gjør deg lykkelig?

– En skitur og et skikkelig bra dansegulv.

Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer hele tiden.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Nå for tiden spiser jeg hawaii-pizza med jalapeños, som er favoritten min, og binger altfor mye Lars Monsen-programmer på NRK.

