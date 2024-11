Norges nest yngste ordfører sørget for historisk høy sykepleierlønn

---

Navn: Kennet Tømmermo Reitan (23)

Hva: Ordfører i Røyrvik i Trøndelag for Samarbeidslista, og medlem av Senterpartiet.

Aktuell: Har nylig vedtatt lønnsøkning til kommunale sykepleiere på 200.000 kroner, som de eneste i Norge.

---

Røyrvik har fått mye oppmerksomhet for økt sykepleierlønn – og det samme har du! Hvordan er det å plutselig stå i sånt?

– Det har vært positive tilbakemeldinger på det, så det har ikke vært den verste saken å stå i. Det har vært verre! Artig å få så mye positiv oppmerksomhet rettet mot kommunen, hvert fall i en liten bygd som vår. Det er veldig stas. Og så viser det at vi har gjort noe «storgæli» eller noe veldig rett, og i dette tror jeg har det vært veldig rett.

Har mange sykepleiere banket på døra hos dere?

– Det har vært veldig bra respons. Mange henvender seg til oss og ønsker å jobbe her, og våre egne håper å få mer stabile arbeidskolleger.

Det er jo en oppsiktsvekkende politikk å vedta – et lønnstillegg på 200.000 for kommunalt ansatte. Hva ligger bak?

– Bakgrunnen er at vi gjennom to-tre år har brukt bemanningsbyrå på sykehjemmet, og det har tatt av litt, etter hvert som vi har mista folk og fått hull i turnusen. Når vi har lyst ut har vi ikke fått søkere, selv om vi har prøvd ulike formater for rekruttering, som signeringsbonus på 100.000 kroner. Nå tilbyr vi lønnsøkning, arbeid under utdanning og tilrettelagt turnus.

Hvordan er det å stå på forsiden av medier over hele landet?

– Både og.

Hva er negativt?

– Om folk synes det blir for mye? Dette er jo hele kommunestyret som står bak, og administrasjonen som har funnet på ideen, og de ansatte som har stått i dette i to år – og så er det jeg som skal fronte det? Også er det er noe med å være offentlig person, du mister litt av privatlivet ditt. Men det er mye enklere å stå i media når det er positive saker.

Opplevd det motsatte i andre saker?

– Ja. Det var en sak i Nettavisen om at kommunen brukte 1,7 millioner på lederutvikling i 2023. Media skal skrive kritiske saker om offentlige pengebruk. Men det er viktig, når man går på folk og fellesskap, at man har med seg alle ender av saken.

– Det er også bekymringsfullt med tanke på rekruttering til politikken, måten politikere blir omtalt. Altså, fordi du stiller deg på en liste, betyr ikke det at du er idiot. Du gjør en jobb for fellesskapet, og du må gjøre vurderinger og prioriteringer man kan være uenig i. Men du må ha respekt for at politikeren tør å stå opp for meningen sin. Det er sjelden vare i dagens samfunn.

Reitan mener man bør ha respekt for de som stiller på lister i lokalsamfunnene, selv om man er uenig med dem. (Privat)

Du er Norges nest yngste ordfører. Hvordan havnet du der?

– Det startet med kommunereform-prosessen i 2014. Jeg satt som leder i elevrådet, og ble satt i en reform-gruppe sammen med ordfører og rådmann og flere. Da var mamma varaordfører, og jeg sverget på at jeg aldri skulle bli politiker – for å dra på møter synes jeg var teit, og jeg likte ikke man måtte være så mye borte. Men det ble tent en flamme den gangen, og det har egentlig bare bygd seg på. Jeg var ansatt i Sp mens jeg studerte lektor i samfunnsfag, som var utdanningsplanen. Det var aldri meningen mening å bli ordfører som 22-åring.

– Jeg kunne godt stå på lista til kommunevalget, og ble oppfordret til å stå på toppen da tidligere ordfører ville gi seg. Etter noen dagers tenkepause sa jeg ja, men trodde aldri vi ville få ordførervervet. Men vi endte med 59,6 prosent, og det var fryktelig stas.

De fleste er vel kanskje studenter i storbyer og slikt nå, men du holder til i Røyrvik. Hvordan er det å være ung voksen i Røyrvik?

– Jeg drar ned gjennomsnittsalderen! Men på mange vis er jeg er en 70-åring i 20-årskropp, hehe. Men det er både og. Jeg har ikke så mange som er jevngamle med meg her, men jeg har ikke noe fritidsproblem – for jeg arbeider mye. Når man bor her, flytter ungdommene hjemmefra når de er 15 for å gå på videregående. Da må man regne med at man må ut å reise for å treffe venner. Og så er jeg glad å være ute i naturen, og det gjør jeg gjerne alene, så det passer meg greit.

– Utfordringen er å finne seg kjæreste, da må jeg utom kommunegrensene!

Du får ha lykke til med det! Vi tar noen faste spørsmål: Hvem var din barndomshelt?

– Mormor. Vi hadde et utrolig nært forhold, og pratet om alt og ingenting. Hun var verdens snilleste, varmeste person. Samtidig har mamma vært et forbilde i politikken, der har hun vært ledestjernen. Hun er enda fast ansatt som politisk rådgiver!

Er det noe du angrer på?

– Nei.

Hvilken bok eller film har gjort stort inntrykk på deg?

– Som sørsamisk kommune jobber vi en del med Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, og filmen «Sameblod» gjorde inntrykk på meg, for å vise hva som faktisk har foregått. «Kongens Nei» gjorde også inntrykk, for både oldefar og tippoldefar var grenseloser.

Hvem ville du stått fast i en heis med?

– Mange, men Siv Jensen, kanskje?

Oi! Hvorfor det?

– En ting er at Trygve er et forbilde, men måten Jensen var som politiker har fascinert meg. Hun var god til å argumentere, sto fast på sine meninger og prinsipper, samtidig som hun var litt rundere i kantene enn Frp vanligvis er, som nå med Sylvi Listhaug. Siv Jensen og Trygve Slagsvold Vedum i samme regjering, det ville vært et dream team!

