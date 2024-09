---

Hvem: Bjørnar Erikstad (43)

Hva: Seiler og medaljesanker med TAR-syndrom

Hvorfor: De paralympiske leker er i full gang, men uten en konkurranse i seiling. Dermed må Erikstad følge lekene fra sofaen hjemme i Tønsberg.

Du har flere gull fra NM, og vært på pallen i VM og verdenscupen, har Idrettsgallapris, men mangler en OL-medalje i samlingen. Er det drømmen?

– Ja, det er klart. Under Paralympics i Rio i 2016 var jeg så nære med en femteplass. Det var for så vidt en god plassering, men jeg hadde jo høyere ambisjoner enn det. Dessverre glapp det da vinden forsvant akkurat der jeg lå med båten. Fryktelig irriterende. Jeg tenker fortsatt på det av og til.

Men seiling er altså ikke med i årets Paralympics. Hvordan er det å sitte hjemme nå når konkurransene er i gang?

– Det er litt annerledes. Samtidig er det gøy å se de andre som deltar i sine grener. At jeg ikke skulle være med, var skuffende i begynnelsen, men jeg har etter hvert innfunnet meg med det. Jeg er ikke kjempelei meg nå lenger. Det har gått over.

Også under Paralympics i Tokyo 2020/2021 ble paraseiling droppet. Hva er grunnen til at det heller ikke er med nå i 2024?

– Noen ganger vil den internasjonale paralympiske komité (IPC) ha nye øvelser, og da må de ulike idrettsforbundene søke om å få sin gren med. Begrunnelsen for at seiling ikke nådde opp var at det ikke var nok nasjoner som deltok internasjonalt. Det kreves 32 nasjoner, men dessverre var det bare 31. Heller ikke i Los Angeles i 2028 blir det paraseiling. Veldig leit. Om regelverket vil endres i fremtiden vet jeg ikke, det er alltid justeringer. Men IPC ønsker å sikre seg at idretter har internasjonal utbredelse.

Ble drømmen om OL-medalje litt fjernere da avgjørelsen kom?

– Ja, jeg føler den ble det. Det er ingen garanti for at seiling kommer inn igjen i fremtiden, selv om man selvfølgelig aldri vet. Men sånn er det. Man må prestere når man skal, og ikke i fremtiden.

Stiller du når seiling kommer på programmet igjen?

– Neste sjanse er i så fall om åtte år. Da er jeg over 50. Nå kan en jo holde på med seiling lenge, og det finnes flere eksempler på eldre utøvere som har tatt gull i sine idretter. Men først må seiling komme tilbake på programmet, og så får jeg tenke på det da. Jeg vil uansett alltid seile, og så er det selvfølgelig et mål å ta OL-gull langt der fremme. Et slikt mål er viktig for å kunne holde seg aktiv lenger.

Erikstad er Norges gullhåp i paraseiling, men får ikke mulighet til å kjempe om topplasseringen før om minst åtte år. (Caroline Dokken Wendelborg/ NIF)

Du har det sjeldne TAR-syndromet, som blant annet betyr at du har korte armer. Fortell hvordan du styrer seilbåten.

– Jeg styrer med beina, og drar alle skjøter med tennene. Det er utfordrende, men det jo seiling for funksjonsfriske også. Jeg har ikke noe å sammenligne med, og synes ikke det er vanskelig, særlig ikke når jeg har holdt på med dette siden jeg var åtte-ni år gammel.

Du har deltatt i Paralympics fire ganger. Er det noe spesielt du savner når du ser det på TV nå?

– Selve konkurransen er det gøyeste. Vanligvis holder de enkelte idrettene seg for seg selv, mens under lekene konkurrerer de plutselig alle sammen på samme sted og tid. Det skjer jo bare hvert fjerde år, og det gjør det spesielt. Likevel er det ikke så veldig sosialt, man er stort sett i sin egen boble.

Er det noe du ikke savner?

– Alt styret med sikkerhet, regler, akkreditering og alt annet man skal huske på. Det er så mye du må ta hensyn til som du vanligvis ikke tenker på.

Ok, vi tar de faste spørsmålene nå. Hva gjør deg lykkelig?

– Å være sammen med kjæresten min, og å være på vannet. Hun seiler dessverre ikke.

Hvem var din barndomshelt?

– Godt spørsmål. Jeg har aldri hatt noen heltefigur, men jeg husker at jeg alltid var veldig imponert over danske Paul Elvstrøm, som tok fire OL-gull i seiling etter hverandre.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Er det lov å innrømme at jeg ikke skeier ut? Jeg kan kose meg, og sånn, men skeier ikke ut. Teller det å ligge på sofaen?

Hvem ville du ha sittet fast i heisen med?

– Nelson Mandela. Han har, ikke bare gjennom ord, men også gjennom handling, bevist at man kan forene gjennom dialog og smarte valg, og ved å stå på krava. Han tror jeg vi har mye å lære av.

Har du en favorittbok?

– Sofies verden. Den gjorde veldig sterkt inntrykk.

