– Antall «hoggormtelefoner» til Giftinformasjonen har økt betydelig

---

Hvem: Dag Dolmen (77)

Hva: Førsteamanuensis emeritus Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Vitenskapsmuseet.

Aktuell: Herpetolog, forsker og hoggormekspert.

---

Hei, jeg skrev nylig om en hund som hadde blitt bitt av hoggorm. NMBU-veterinæren forteller at det ukentlig må legges inn hunder på intensivbehandling, etter bitt. Hva kan vi gjøre for å unngå denne giftige reptilen?

– For folk er det et greit svar på dette: Bruk støvler og bærplukker. Ikke sett deg før du har sett deg godt omkring. Men for hunder er det vanskeligere. De lever i en verden av spennende lukter, springer omkring og er framme med snuten. Det tryggeste (og lovligste som regel) er å ha hunden i (kort) bånd, men selv da kan en ikke være absolutt helt trygg. Klarer du imidlertid å ha et litt rolig tempo, gir du hoggormen tid til å trekke seg tilbake, uten at den legger seg i forsvarsposisjon og hogger.

Hvor stor er sjansen for et ublidt møte med en hoggorm?

– Det er avhengig av sted og tidspunkt. Selv i et «hoggormterreng» er det ganske sjeldent å treffe på hoggorm, midt på sommeren. Da blir det lett for varmt for den i solsteiken. Størst sannsynlighet for et møte med hoggormen er morgen og kveld, samt når sola kommer fram etter regnvær. Jeg kan likevel nevne, i disse bærplukkingens tider, at det ifølge våre registreringer var mange hoggormer som stakk seg bort i kvisthauger med bringebærkratt – der folk yndet å plukke bringebær.

– På våren og høsten ligger hoggormen mer framme og soler seg. De første og fleste hoggormmøtene finner da sted i sør- og sørvestskråninger i åpne skogsområder – der de ligger og slikker sol. For øvrig de samme stedene folk på påsketur setter seg ned og spiser matpakka.

Hvor utsatt er mennesker for å bli bitt?

– Det forekommer en del hoggormbitt på mennesker hvert år. Det skjer helst når en kommer uforvarende på hoggormen. Men i noen tilfeller har også fagfolk som plukket opp hoggormen, blitt bitt. Disse reptilene har en forunderlig evne til å snu hodet i alle utenkelige retninger – og bite.

Les også: Kjell Werner: Kutt i sykelønna vil være en brannfakkel (+)

Bør vi frykte hoggormen?

– Hoggormen hører til i norsk natur. Vi nyter fortsatt våre turer i skog og mark – med eller uten hoggorm. Oppdager vi hoggorm, skal vi ikke gå nærmere enn én meter. Der kan vi stå og beundre dette kjempeflotte dyret, som enten ligger der rolig, eller kryper sakte bort i skjul. Vi bør ikke frykte, men ha respekt for hoggormen.

Hvordan er bestanden av hoggorm?

– Ingen vet sikkert hvordan hoggormbestanden er i dag sammenlignet med for noen tiår tilbake. Men noen indisier kan peke i retning av at bestanden kan ha økt noe: Det rapporteres fra flere hold om flere hoggormer lokalt og om hoggorm fra steder der den tidligere ikke er sett. Antall «hoggormtelefoner» til Giftinformasjonen har økt betydelig de senere årene, selv om det her er noen feilkilder. Det er litt mer «fart» i smågnagertoppårene nå enn det var for 20–30 år sia. Etter en smågnagertopp føder hoggormen flere unger.

– Klimaendringene har utvilsomt hatt en gunstig effekt på hoggormbestanden mange steder. Når det er sagt: Her i forskningsområdet vårt i Bymarka, Trondheim, ser det ut til at hoggormbestanden er betydelig mindre i 2024 enn den har vært de senere årene. Dette setter vi i forbindelse med en svært kald vinter, med barfrost.

Frykt gjør at mange setter spørsmålstegn ved hoggormens eksistens. Hvilken nytteverdi har den?

– Alle arter har en stabiliserende effekt på økosystemet – også hoggormen. Den er blant annet en eminent smågnagerjeger, som tar en hel del «skadedyr». Jeg har fått mye «kjeft» for å ha kalt hoggormen for «menneskets beste venn». Det var satt litt på spissen, men tanken var at slangene er supertilpassa til smågnagerjakt, og kan forfølge smågnagerne i de smaleste ganger og jordhuler. Kornlagrene i Kina og India ville vært ødelagt og nedbeitet av mus og rotter for lengst, hadde det ikke vært for slangene.

Det er vel allment kjent at hoggormen er fredet. Hva er straffen hvis det blir oppdaget at man har avlivet en hoggorm?

– Straffen får avgjøres av en jurist eller en domstol. Men det er verdt å merke seg at hvis du finner en hoggorm i stua di eller i hagen, har du lov til å avlive den. Men bedre er det, etter min mening, å pirke den opp i ei bøtte med lokk, bære den en kilometer eller to opp i heia og slippe den fri der.

Les også: Besteforeldre løy, nå straffes barnebarn: – Ikke en rettsstat verdig (+)

Din fascinasjon og forskerhjerne rundt livet til hoggormen strekker seg noe mer enn hos de fleste. Stemmer det at du har brukt et endoskopikamera, noe som vanligvis brukes på mennesker for å sjekke ut magesår eller lignende, inn i et ormebol?

– Ja. En tidlig vår gikk vi inn i hoggorm-ura med et endoskop fra St. Olavs hospital, for å sjekke om vi så noe til hoggormene. Ca. en halv meter inne i ura lå det flere hoggormer og ventet på våren. Et fascinerende øyeblikk. Selve overvintringa hadde nok likevel skjedd atskillig dypere inn i bakken.

Over til våre faste spørsmål: Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Jeg leser i Bibelen hver dag. Ingen over, ingen ved siden. Det er langt ned på lista til neste bok.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er mange ting. Men at mennesker kan tilgi og virkelig elske sine medmennesker, er fantastisk flott!

Les også: Sjekk OL-programmet her, dag for dag og time for time

Er det noe du angrer på?

– Ja, det er litt for mange ting til å nevnes.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Tja, det har ikke skjedd så langt. Men nærliggende er både naturvernsaker og minoriteters rettigheter. Det er ikke vanskelig å se korrupsjon i samfunnet – også blant politikere.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– Det må bli tre personer som jeg hadde spørsmål å stille og få utdypet. Jesus fra Nasaret er selvskreven, misjonæren og oppdagelsesreisende Dr. David Livingstone og en representant fra den forfulgte undergrunnsmenigheten i Kina.

Les også: – Vi opplevde alle hundeeieres mareritt (+)

Les også: «Vikingprest» mistet datteren: – Jeg spurte Gud om han virkelig hadde råd til dette