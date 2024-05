I tegneserienes tjeneste

---

Hvem: Melina Edvardsen (38) og Kjersti Furu (44).

Hva: Festivalsjef og programsjef for Oslo Comics Expo (OCX).

Hvorfor: Fra 5. til og med 8. juni avholdes OCX på Serieteket, Deichman Grünerløkka.

---

Aller først – hvordan vil dere beskrive OCX for dem som aldri før har hørt om eller besøkt denne festivalen?

– OCX er en gratis firedagers tegneseriefestival på Grünerløkka i Oslo. Vi byr på et variert program med panelsamtaler, foredrag, workshops og annet sceneshow, i tillegg til en stor markedsplass og god stemning. Her kan du bli introdusert for nye stemmer, se tegneserieskapere du kjenner fra før, og møte andre tegneserieinteresserte. OCX arrangeres av Serieteket – Deichmans fagavdeling for tegneserier, og i år er det 18. gang det inviteres til festival.

Hvem passer festivalen for?

– Alle som er interesserte i tegneserier og alt tegneserier kan handle om, altså alt fra sci-fi til livet selv. Vi har i hovedsak voksne som målgruppe, men har alltid noe for de minste på plakaten også.

Mange kjente serieskapere har deltatt på OCX siden starten. Hvem er dere spesielt glade for å ha med i år?

– Vi er glade for alle som har sagt ja til å være med på festivalen, den hadde jo absolutt ikke vært det samme uten dem. Men vi er kanskje litt ekstra stolte av Tore Strand Olsen og Inga Sætre, som i flere år har inspirert den nye generasjonen serieskapere med arrangementet «Barnestreker» på lørdag formiddag. I tillegg blir det jo litt ekstra stas med lanseringsfest og nittitalls-disco med Ida Larmo fredag kveld.

I år kommer det også serieskapere fra Sverige, Tyskland og USA. Hvordan er interessen i utlandet for å delta på OCX?

– Vi opplever at mange av dem vi kontakter er positive og interesserte i å delta, og det hender også at skapere kontakter oss selv med ønske om å få komme. Oslo og Norge er jo ganske lite, så det er nok noen som synes det er litt eksotisk å komme hit på festival.

Blant deltakerne i år er det også flere som har mottatt Brageprisen, og til dels andre høythengende priser. Tegneserier anerkjennes vel på en helt annen måte nå enn for bare noen år siden?

– De gode tegneseriene har alltid vært der, men det stemmer nok at de nå får mer oppmerksomhet og anerkjennelse, og vinner mer kjente priser. Det er selvsagt veldig hyggelig, og bidrar nok til at flere finner fram til tegneseriene.

OCX har kanskje også bidratt til det?

– Vi håper det. OCX er et stort arrangement som trekker store deler av det norske tegneseriemiljøet, i tillegg til utenlandske gjester og publikum. Som Serieteket er vi jo også på jobb i tegneseriens tjeneste hver dag hele året. Vi jobber aktivt med å framsnakke tegneserier og bli kjent med skapere, utgivere og lesere.

Hvordan blir framtida for tegneseriene, tror dere?

– Vi ser at flere forlag satser mer på tegneserier nå enn tidligere, og dette har jo betydning for både synlighet og lesere. I tillegg ser vi at mange lærere og foreldre anerkjenner tegneserier som bra lesestoff for barn og unge. Vi håper jo at denne trenden fortsetter, og at enda flere oppdager gleden ved gode tegneserier.

Under OCX skal også prisen for årets tegneserie deles ut. Hvem er nominert denne gang?

– Sigbjørn Lilleeng: «Nagel – ingen vei tilbake», Trond Bredesen: «Mora mi», Øyvind Torseter: «Dronefangeren», Kjersti Synneva Moen: «Grip den føkkings dagen» og Martin Ernstsen: «Men hvem er du?».

I fjor vant Flu Hartberg med «Jammerdalen». Hvem vinner prisen i år?

– Det er foreløpig hemmelig, men vinneren annonseres på scenen på OCX lørdag 8. juni klokka 21.30.

Over til de faste spørsmålene i denne spalten. Hvilken bok har betydd mest for dere?

Melina: – «Ringenes herre» av J.R.R. Tolkien.

Kjersti: – «Røvet av vikinger» av Torill Thorstad Hauger.

Hva gjør dere lykkelige?

– Barn som kommer tilbake til biblioteket etter klassebesøk for å fortelle om det de har lest siden sist.

Hvem var barndomsheltene deres?

Melina: – Snusmumriken og Princess Leia.

Kjersti: – Mikke Mus.

Hva gjør dere når dere skeier ut?

– For begges del er vi ganske enige om at da er vi i seng før klokka 21 med en bunke tegneserier, og så oppdaterer vi hverandre på det vi leser på telefonen.

Hva er dere villige til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Budsjettkutt og nedprioritering av skolebibliotek.

Er det noe dere angrer på?

– Massevis! Men i dag er det en ny dag og så videre.

Hvem ville dere helst stått fast i heisen med?

– Hvis vi kan få stå fast med dem som sitter på pengesekkene i Kultur-Norge, så skal vi rekke å smelle sammen en PowerPoint-presentasjon i forkant.

