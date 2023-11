– Jeg kan kjenne meg igjen i sårheten i det å holde maska

---

Hvem: Jakob Schøyen Andersen (33)

Hva: Skuespiller

Hvorfor: Spiller Frode Duun i den postapokalyptiske komiserien Dummedag som har premiere på NRK torsdag 2. november

---

Hei Jakob og gratulerer med nok en stor rolle i en stor produksjon! Denne gangen en postapokalyptisk komedie. Hva er det med manuset som gjorde at du ville være med på dette?

– Jeg har vært knyttet til prosjektet en god stund, og det var veldig fine folk som skulle jobbe med det. Manuset har vært gjennom en del forandringer underveis og jeg har vært med i karakterutviklingen. Men det var fristende å jobbe med, fordi det er veldig gøye folk og jeg er veldig glad i å jobbe med Erlend Westnes som har regissert den. Også falt jeg for ordspillet «Dummedag» og hadde veldig sansen for grunnideen.

Kan du avsløre noe om hva serien handler om?

– Det handler om en gjeng idioter som prøver å overleve når verden går gjennom en dumskapsapokalypse. De er folk som har feil og mangler, som strever med ting. I stedet for en postapokalypse der du skal være en slags helt, skal du være en man ikke tåler trynet på. De begynte å jobbe med serien før koronapandemien. Etterpå måtte de tenke nytt. Det var fascinerende å se hvordan verden reagerte på en internasjonal pandemi med nedstengninger og kohorter, selv om det ikke er en covid-serie.

Du spiller jo musiker og instragram-poeten Frode Duun. Visse likhetstrekk med Trygve Skaug?

– Nei, det er ikke meningen. Frode er en fyr som har høye tanker om seg selv, om sitt kunstnerskap og kreativitet. En slags dritpopulær P3-artist uten verken å være populær eller å ha vært spilt der. Han tror han har musikalsk talent og mange følgere – men har ingen av delene. Han leter etter sitt uttrykk og får også utløp for det i instapoesi. Han hadde hatt Chris Holsten som idol tror jeg, for Holsten har kule klær, synger fint og treffer folk med musikken sin. Det er viktig for Frode. Han sier at det som er viktigst for han, er om han endrer livet til ett menneske. Men han vil egentlig at hele verden skal elske han og det han lager. Han har høye tanker om seg selv og hvor fantastisk han er, og tror han er «center of attention». Men ingen andre har han som det. For Frode er det viktig å holde på fasaden som superstjerne uten fans.

Frode Duun er en superstjerne uten fans. (NRK)

Hva liker du best med Frode?

– Jeg kan kjenne meg igjen i sårheten i det å holde maska når andre ikke er like imponert over deg som man skulle ønske. At han hele tiden jobber med å ikke vise at det går inn på han, eller ikke vise at han blir kvalm i bilen, når han blir det. At han ikke blir lei seg, selv om han blir det. Han jobber hardt for å bli likt av gjengen og akseptert, når de ser han som en prikk på radaren og han håper at han har hovedrollen i deres liv. Det er deilig sårbart å leke med. Han er en av de som prøver og vil så gjerne, men får det ikke til. Da blir det ekstra fint når han blir sett, det betyr mye for han.

[ Årets mest kontroversielle film klar for norske kinoer ]

Er det noe du misliker ved han?

– Han er sleip, men ikke utspekulert sleip. Han synes at alle andre skal gjøre alt for han, men ikke fordi han er slem. Han er bare vant til det, han er bortskjemt uten å vite det. Han har masse dårlige sider, men jeg vet ikke om jeg misliker det ved han. Han påstår hardnakket at han har fått et viktig oppdrag, og da kan han bli barnslig og grinete når de andre ikke forstår. Det var tilfeldig at han fikk oppdraget, men han tror det er fordi han er utvalgt og spesiell. Derfor maser han mye på de andre, for å få dem til å skjønne det. Det synes jeg er masete, også lytter han ikke. Han snakker mer enn han lytter, også er han så selvopptatt. Han er heller ingen taktiker, det blir bare mer kløneri.

Har Frode noen likheter med andre karakterer du har spilt?

– Hadde du spurt Frode Duun, hadde han sagt han er helt unik og spesiell, haha! Men karakteren er litt plukk og miks, blant annet hadde jeg en sketsj med en fyr som het Bror i «Hit for hit». Han ga ut alt på kassett det verste han så for seg, var å få terningkast seks i en avis og masse folk på konsertene. Det var egentlig bare en forsvarstale fordi han ikke hadde fått det til. Han ønsket egentlig å være elsket, beundret og hyllet. Også er det andre kunstnersjeler med høyt selvbilde og lite talent inni der, følsomme kunstnere. Også er det jo ikke akkurat første karakter hvor jeg tyr til skarre-R.

Hva slags forhold har Frode og Perry (spilt av Henrik Mestad, journ.anm. til hverandre?

– Perry synes at Frode er alt som er feil med den nye generasjonen. Som ikke klarer noe praktisk, snakker om følelser, som er tandre aspeløv. Mens Perry er den ultimate boomer og doomsday manspalaineren. De er ikke på radaren til hverandre. Frode trenger ikke å høre på det gammer’n sier, og tror Perry skal bli imponert over karrieren hans. Mens for Perry er insta helt fjernt. Når han ser hvor lite træler det er i hendene til Frode, mener han at han ikke er en arbeidskar, og kaller ham «en pjuskete soveromsgutt». Perry tar kontroll, fordi han har øvd på dette hele livet. Det er hans «time to shine» i en verden som har løpt litt fra han. Frode er en fyr som elsket livet som det var, og det blir etter hvert farlig for Frode. Perry forstår at Frode er helt ubrukelig i denne verden, samtidig er det han som har oppdraget og han må hjelpe han med det. Etter hvert lærer de hverandre noen triks og får et merkelig far og sønn-forhold hvor de er på hver sin planet.

Oppdraget som Frode får, er å ta ansvar for de siste vaksinene?

– Ja, han har dem i en boks på kroppen som ingen får røre. Det er en kjøleboks der temperaturen synker og tiden renner ut. De må få vaksinene til et sted hvor de kan masseproduseres. Hver gang noen vil se på boksen, får de ikke røre. De er Frode sine, han er den utvalgte. Det bruker han til sin fordel og forventer at de andre passer på han og vokter livet hans, fordi han er den viktigste ettersom han fikk oppdraget. Selv om det jo var helt tilfeldig.

Vi må ta noen faste spørsmål også. Hvilken film har gjort størst inntrykk på deg?

– Ringene Herre-filmene. Jeg var på New Zealand nå i februar og besøkte Hobbittun, det har vært en guttedrøm i 20 år å få komme seg dit.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Drar til New Zealand eller på pub med gode venner.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Å skru av «Grublingsmannen» … «aktiver skru av grubling!». Eller, det kan man kanskje lære seg. Å fly kanskje? Eller teleportere. Snakke med dyr. Å bli «Besluttsomhetsmannen».

Hvem var din barndomshelt?

– Manchester United, Matthew Perry, Jim Carrey, Bård og Harald, Steven Spielberg. Paul McCartney og Nick Carter før rocken tok meg

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Stopp bombingen av Gaza.

Hvem vil du stå fast i heisen med?

– Peter Jackson.

[ (+) Er du i et situationship? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen