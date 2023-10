Hvem: Martin Lilleng Sætra (40).

Hva: Forsker ved Meteorologisk institutt.

Hvorfor: Tjenesten Havvarsel.no gir deg badetemperaturene året rundt og mer til.

Er det mange som sjekker badetemperaturene ved hjelp av Havvarsel.no, nå om dagen?

– Utover høsten og vinteren er det et par hundre ivrige isbadere som daglig sjekker Havvarsel.no. Denne sommeren har vi sett cirka 500 brukere per døgn, men på fine dager er vi oppe i noen tusen brukere. Vi ser selvsagt veldig gjerne at flere finner veien til Havvarsel.no.

Sist jeg sjekket var sjøtemperaturen 8 grader i Kirkenes, 10 grader i Trondheim og 15 grader i Oslo. Er noe av dette en akseptabel badetemperatur for din del?

– En trenger jo ikke engang hugge hull i isen for å bade, så dette er absolutt akseptable temperaturer. Vi er ikke så bortskjemte med høye badetemperaturer i Norge, så jeg anbefaler å prøve vannet selv om det i utgangspunktet virker litt kjølig. Det er sjelden en angrer på det.

Varsler dere badetemperaturene året rundt, også når isen ligger tjukk i fjordene?

– Det er klart vi gjør. Dette er til glede for isbadere langs hele kysten.

Hvorfor har dere utviklet denne tjenesten?

– Godt spørsmål. Havvarsel.no har vi utviklet som en felles plattform sammen med Havforskningsinstituttet, med et spesielt fokus på å dele våre varsler for hav og kyst. SINTEF har også vært involvert i utviklingen. En del av varslene har vært tilgjengelig på Yr.no under fanen for hav og kyst.

Hva kan vi få varsel om, ut over badetemperaturene?

– Ved lansering inneholdt Havvarsel.no overflatetemperaturer og saltholdighet. Før sommeren la vi til overflatestrømmer og vind. I neste omgang ønsker vi blant annet å kunne gi informasjon ned i dypet. Det vil være spesielt interessant for dykkere og fiskere.

Har Meteorologisk institutt noen nytte av Havvarsel.no?

– Våre ansatte er ivrige badere, så ja, det vil jeg si at vi har. Vi sitter også på flere varsler og produkter knyttet til hav og kyst som vi ønsker dele med både allmennheten og spesielle brukergrupper. Dette vil etter hvert komme på Havvarsel.no.

Vet du hva som er den høyeste badetemperaturen dere så langt har varslet på Havvarsel.no?

– På stående fot vet jeg ikke det, men jeg har selv sett over 24 grader innerst i Oslofjorden denne sommeren. Der finner du også vanligvis de beste badetemperaturene. I sommer var det dessuten en marin hetebølge i Skagerrak hvor vi så overflatetemperaturer som var 3 til 4 grader høyere enn gjennomsnittet for det siste tiåret. Dette var resultatet av et stabilt høytrykk i juni.

Er det grunn til å tro at vi på grunn av klimaendringene vil få oppleve enda høyere badetemperaturer i årene framover?

– Havet tar opp mye av varmen som følger med klimaendringene, slik at økt temperatur i atmosfæren fører til økt temperatur i havet. Vi kan blant annet se at kyststrømmene har blitt varmere de siste årene. Så ja, det er grunn til å tro at vi får høyere badetemperaturer.

Det er vel ikke bare en god nyhet?

– Nei, det er dessverre ikke bare positivt med høyere badetemperaturer. Klimaendringene fører blant annet til endringer i økosystemene. Dette betyr at nye og potensielt invaderende arter kan få fotfeste langs norskekysten.

Havvarsel.no varslet over 24 grader innerst i Oslofjorden i sommer. Badetemperaturene kan trolig bli enda høyere i årene som kommer, på grunn av klimaendringene, mener Meteorologisk institutt. Bildet er tatt på Tjuvholmen i Oslo i juni. (Javad Parsa/NTB)

Over til våre faste spørsmål i denne spalten. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Her burde jeg sikkert referert til en eller annen tung og sentral fagbok, men det første jeg kommer på er «Ringenes herre». Kompleksiteten og fantasien i Tolkiens verden har alltid fascinert meg.

Hva gjør deg lykkelig?

– Utover familie og gode venner er det som oftest enkle ting som gjør meg lykkelig. En dag uten planer, å være ute i naturen eller en god treningsøkt.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg husker ingen veldig tydelig barndomshelt, men jeg har alltid syntes ekspedisjoner til utilgjengelige steder er spennende, så Fridtjof Nansen kanskje.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Av og til kan jeg være veldig ubesluttsom.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Utskeielser involverer nesten alltid god mat og drikke. Jeg er for eksempel veldig glad i å oppdage nye restauranter.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– For høyere badetemperaturer i Norge? På den mer seriøse siden kunne jeg nok gått i et demonstrasjonstog mot et økende lønnsgap mellom privat og offentlig sektor.

Er det noe du angrer på?

– Generelt angrer jeg mer på ting jeg ikke gjorde enn ting jeg har gjort. For eksempel at jeg ikke tok litt mer ferie i sommer.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Faglig sett så ville det vært utrolig interessant å kunne ha en samtale med informatikeren Ole-Johan Dahl. Han var en pionér innen informatikk og oppfinneren av programmeringsspråket Simula, som var grunnlaget for mange av dagens mest utbredte programmeringsspråk.

