Vil bryte ned skillelinjer

Hvem: Ashley Shiri

Hva: Festivalsjef

Hvorfor: Melafestivalen går av stabelen 18.–20. august

Gratulerer med ny stilling som festivalsjef! Gleder du deg?

– Ja, tusen takk, det gjør jeg! Jeg har fått et veldig godt utgangspunkt av Khalid som har vært sjef tidligere. Vi tar med oss visjonene og den samme profilen inn i fremtiden.

Du har vært involvert i denne festivalen helt siden begynnelsen i 2001. Hva betyr den for deg?

– Det er en viktig festival, synes jeg. Vi gir en plattform til utøvere som vanligvis ikke får vist fram sine uttrykk, og jobber for at skillelinjer mellom mennesker blir litt mindre. Det gjør Oslo lykkeligere når alle samles på ett sted, på tvers av etnisiteter og kulturer.

Og hva tror du den betyr for Norge?

– Jeg tror det gir et positivt inntrykk når ulike kulturelle uttrykk møter et stort publikum, det viser at det ikke bare er krig og elendighet i verden. For innvandrere og deres etterkommere er dette også en anledning til å oppleve noe av det de har savnet fra hjemlandet sitt, eller til å bli kjent med den kulturen de kommer fra.

Hva er det som gjør Melafestivalen unik?

– Til Mela kan folk komme som de vil, og konsertene er gratis. I tillegg er det mye annet, det er mat og sosialt. Noen har sagt det er som en slags familiegjenforening. Vi når ut veldig bredt, også til et publikum som av ulike årsaker ikke går på andre festivaler. Det har skapt en annen dynamikk.

Hvordan er det å overta etter Khalid Salimi som har styrt skuta så lenge?

– Det blir et større ansvar på meg nå, men han er jo direktør fortsatt. Så er vi også et kjempegodt lag her som vet hva vi gjør, så jeg føler meg trygg. Det er viktig å ha folk rundt seg som har peiling.

Et ydmykt svar, til å ha vært dypt involvert selv over så lang tid. Hvilke drømmer har du for din egen tørn ved roret?

– Jeg vil se hvordan vi kan utvikle festivalens visjoner videre, spesielt med tanke på samspillet mellom artister fra Norge og fra det globale sør. Vi vil gjerne ha mer utveksling, men det samarbeidet kan bli mer gjensidig for at begge parter skal få best mulig utbytte av det.

Ashley Shiri har vært involvert i Melafestivalen helt siden starten i 2001. Bildet bak ham er fra konserten med Manu Chao i 2012 som samlet titusenvis på Rådhusplassen i Oslo. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Hva tror du blir høydepunktene i år?

– Jeg tror vi har noe bra for alle målgrupper i år. Jeg vil spesielt trekke fram kurdiske Aynur, Abrar-Ul-Haq fra Pakistan og Ana Tijoux, som er en fransk-chilensk rapper. Hiphop i Norge er ofte veldig amerikanisert, men det er også veldig mye bra hiphop andre steder. Og fra Norge har vi i år både Isák og dansegruppa Quick Style som jo har blitt superstjerner.

Og så har vi noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg leser ikke så mye, men City of Joy av Dominique Pierre gjorde sterkt inntrykk på meg. Han var fransk, men skrev en veldig god fortelling om underprivilegerte i slummen i Kolkata, om kaste og religion. Jeg er indisk selv, men visste ikke nok om dette som skjedde i mitt eget land.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det må være familie og venner, døtrene mine, når vi samles. Det gjør meg veldig glad.

Hvem var din barndomshelt?

– Bestemor, hun var en tøff dame! Hun hadde ni barn hun klarte å oppdra på egen hånd etter at mannen hennes døde. Og hun har vært veldig samlende for familien, ikke bare for sine barn, men også sine 24 barnebarn.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg har stått fast i heisen et par ganger der vi hadde kontor før, og får litt panikk av det, så jeg ville helst hatt med noen som kunne roe meg ned, eller en heismontør! Nå foretrekker jeg alltid å ta trappa.

