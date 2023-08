Tore ved roret

---

HVEM: Tore Ryssdalsnes (53)

HVA: Ansvarlig redaktør i Dagsavisen

HVORFOR: Begynner i jobben på mandag

---

Yo! Du skal bli sjef for denne avisa! Hvordan blir det?

– Jeg gleder meg. Dagsavisen har en lang og stolt historie og mulighet for å sette dagsorden. Så det blir bra.

Du skal være midlertidig sjef, i noen måneder. Skal du bare drive avisa videre på autopilot, eller gjøre store forandringer?

– Nei, forhåpentligvis ingen av delene. Jeg skal ikke snu opp ned på ting, vi har en retning som man jobber etter, og så har jeg noen litt nye blikk på ting. Jeg har tenkt å engasjere meg i produktet og innholdet. Jobbe med gode saker og god journalistikk.

I motsetning til strategi?

– Jeg må jo sikkert dét også. Men den avgående redaktøren har vært alt i ett, både redaktør og direktør. Nå skal vi dele litt mer på oppgavene.

Hvordan vil leserne oppdage at du har blitt redaktør tror du?

– Det skal vel litt til å se det over natta. Men jeg har lyst til å være med på å diskutere saker og vinklinger og prioriteringer og sånt. Journalistikken skal først og fremst være viktig og relevant for folk. Jeg er nok på den sida av journalistikken. Mest opptatt av det som betyr noe for folk, mindre av reality og fjas.

Oisann! Er du skeptisk til sånne lette og humørfylte intervjuer, for eksempel?

– Haha, nei, det beste er jo om man kan kombinere. Å skrive om viktige ting på en måte folk vil lese.

Vi må bli kjent med deg før du begynner. Hvem er du?

– Ja, si det. Jeg er vestlending. Fra Nordfjord, et sted som heter Sandane i gamle Sogn og Fjordane.

Ahh, er du egentlig bonde?

– Nei, men alle mine besteforeldre var småbrukere. Norge er jo et land fylt av bønder og fiskere. Så har jeg bodd øst for fjellene siden nittitallet, og jobba i LO Media siden 2003. Jeg bor i Asker og tar toget inn til byen. Hvis det ikke er så fint vær som i dag, da har jeg sykla.

Du kommer fra LO, ja. Er det Peggy som bestemmer over oss nå?

– Haha, nei, det er nok ikke sånn, altså. LO Media er jo en egen bedrift som er eid av LO. Men jeg kommer bare som meg sjøl.

Hva slags avis skal Dagsavisen være?

– Formålsparagrafen sier jo at man skal være en meningsbærende avis med utspring fra arbeiderbevegelsens historie og ståsted. Det er viktig for avisa å holde fast på. Og så tror jeg det er viktig at det er en avis folk kjenner seg igjen i. At vi skriver om folk, og har folk i spaltene.

Nå, noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Vredens druer. Den handlet om hvor fantastisk alt skulle være hvis man bare reiste til USA, at det var et land fylt av melk og honning. Det ble jo ikke så bra som de hadde tenkt. Det gjorde sterkt inntrykk på en femtenåring fra Nordfjord. John Steinbeck hadde mange gode bøker.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg er ganske happy når jeg går av sykkelen en morgen klokka halv åtte, etter en time i godt vær hvor jeg har sett på de som sitter i bilkøen på E18. Jeg er veldig fornøyd når jeg går i dusjen etter det.

Du er kanskje skeptisk til E18-utbygginga?

– Det er vanskelig å tro at man skal bygge seg ut av køer. Mer kapasitet gjør vel at folk kjører mer bil. Men jeg har sansen for å få bilene ut av sentrum og i tunnel.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg hadde et signert kort av Mario Kempes, som var toppscorer for Argentina i fotball-VM i 1978. Jeg sendte et brev til han og fikk tilbake et signert bilde. Det høres ut som om jeg er minst hundre år gammel, men sånn gjorde vi det før.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– Jeg er ikke noen stor tog-gjenger. Er ikke så vant til å gå i 17. mai-tog en gang.

Hva? Er ikke du LO? Står ikke det i arbeidsbeskrivelsen?

– Haha, nei det er vel ikke redaktørens jobb å demonstrere, tror jeg.

Men en eller annen demo har du vel gått i?

– Jo da, i studenttida. Det var noe med «Hernes må fjernes», en gang. Det var stort da vi var studenter.

Ahh, det er et klassisk slagord!

– Det er det!

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg kunne tenke meg å stå i heisen med Leo Messi, altså. Det kunne kanskje blitt kjedelig, for han virker jo ganske inneslutta. Men hvis vi hadde stått der en stund, så kunne jeg funnet ut hvordan det er å være fotballens Mozart.

Skulle det vært med en ball i heisen, da?

– Ja, gjerne. Jeg tror han hadde dribla meg.

