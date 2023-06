Matentusiast på steroider

Hvem: Kristoffer Kaayne Kaalsaas (35)

Hva: Tiktoker, programleder, forfatter og ikke minst matentusiast.

Hvorfor: Ute med ny kokebok, «Airfryday».

God ettermiddag. Hva er det med disse airfryerne som er blitt så populære?

– Airfryeren er perfekt for å lage rask og god mat. Den er som varmluft på stekeovnen, men på steroider. Den er mer effektiv enn en vanlig ovn, og sirkulerer lufta bedre, slik at maten blir kjappere ferdig og du bruker mindre strøm. En annen fordel er at maten blir sunnere, siden man bruker mindre olje. Litt olje må man bruke, for å oppnå best resultat.

Du kommer med kokebok, «Airfryday» med 60 nye oppskrifter. Trenger vi virkelig en ny kokebok?

– Jeg er veldig glad i kokebøker, som ser ut som om du kan lage maten. I noen kokebøker ser maten så perfekt ut, at du ikke vet hvor du skal begynne. Jeg har laget en ujålete kokebok og tar utgangspunkt i mannen i gata som vil lage noe godt, uten at maten skal se ut som en Michelin-rett.

Du har nylig vært i Sør-Korea og latt deg inspirere. Hva har du tatt med deg derfra?

– Det er noen oppskrifter: koreansk fried chicken og kimchi-toast. Litt junkfood fra Sør Korea, men med for oss kjente ingredienser som gjør at det er lett å bruke sørkoreanske oppskrifter.

Kristoffer Kaayne Kaalsaas er airfryer-entusiast og kokebokforfatter. (Gyldendal)

Hva er så fordelene med airfryer?

– De er veldig praktiske når man har barn, og får lyst på fiskekaker eller fiskepinner. Airfryeren er den nye mikrobølgeovnen. Men i motsetning til mikroen hvor maten blir vassen, blir maten krispy i airfryeren. Men jeg ville ikke kjørt langtidsstekt høyrygg i airfryeren. Den lager litt lyd, og bør brukes i maks 45 minutter av gangen.

Hva kan gå galt. Noe man aldri må gjør med en airfryer?

– Ja, ikke legg inn bakepapir uten mat. Det kan fly opp og ta fyr. Det står gjerne i bruksanvisningene at man ikke skal tilsette vann, men i flere av oppskriftene mine har jeg med vann for å fukte maten så den ikke tørker helt ut. Litt som i en dampovn. Men det er snakk om maks et par til tre desiliter.

Mange har nok tenk på å anskaffe seg en airfryer. Hva bør de tenke på før de løper og kjøper?

– På hvor mange som skal bruke den. I en familie ville jeg gått for en litt større variant. Er du enslig student ville jeg valgt en airfryer som et tillegg til stekeovnen. Man kan ha den på rommet, og varme opp maten raskt og enkelt. Det aller meste kan lages i en airfryer, men fiskeboller er kanskje ikke så godt egnet.

[ – En lettøl kan gi for mye promille ]

Selv lot jeg meg friste etter at noen gode venner hadde snakket varmt om det. Men for å være ærlig, så ble den mest brukt i starten. Nå opptar den bare benkeplass og samler støv. Kan det ha noe å gjøre med at jeg vet for lite om bruken?

– Du har kanskje ikke hatt nok inspirasjon til oppskrifter, og gått lei av den grunn. Boka har et stort spekter med alt man kan lage – enten det er saus, kjøtt eller friterte ting, og man kan lage det aller meste. Airfryeren er ikke en konkurrent til ovnen, men et supplement. Det er også fullt mulig å lage flere elementer samtidig i en airfryer. Som for eksempel et one-pot-meal, som gjør at du kan tilberede kjøtt, grønnsaker og saus samtidig i airfryeren på bare noen få minutter.

Hva fikk deg så interessert i å lage mat i en airfryer?

– Jeg teller ikke kalorier, så lenge det er digg, så lager jeg det. Jeg fikk min første som gave i 2018, men ga den bort. Jeg hadde ovn, og skjønte ikke hva jeg skulle med en airfryer, og gadd ikke sette meg inn i bruk og oppskrifter. Grunnen til at jeg ble interessert i airfrying etter å ha gitt bort den første jeg fikk, var fordi følgerne mine maste om airfryoppskrifter. Men siden jeg allerede hadde gitt bort airfryeren satt det langt inne å faktisk gå ut og kjøpe en. Etter nok «mas «fra følgerne mine kastet jeg inn håndkleet, og kjøpte den billigste airfryeren de hadde. Første oppskriften jeg testa var med laks, som ble helt nydelig. Har vært frelst siden.

[ Mie Sofie (4) har fått leukemi. Samtidig mister moren all inntekt ]

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Fear and Loathing in Las Vegas» av Hunter S. Thompson. Filmen med samme navn ser jeg minst en gang i året.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er å stå på kjøkkenet og lage mate mat, eller spille metalmusikk. Jeg har fått meg trommesett, og lærer meg metall på trommer. Naboene har ikke sagt noe ennå, men jeg er på flyttefot, så det vil sikkert komme noen klager.

Hvem var din barndomshelt?

– Skuespiller Jim Carrey. Jeg liker hans tullete og ikke så høytidelige humor.

[ – Er det slik vi skal dø? ]

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Er egentlig ganske fornøyd med meg selv. Tidligere var jeg litt for mye av en perfeksjonist på kjøkkenet. Målet er å senke skuldrene mest mulig når jeg lager mat Drømmen er å bare leve meg inn i det og ikke styre for mye med oppskrifter. Rett og slett intuitiv matlaging. Jeg er blitt flinkere.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser jeg en jævlig svær biff. Men den lager jeg ikke i airfryer. Jeg kan starter med biffen der, som en type «reverse sear», og avslutter med en runde i stekepanna for å få den fine stekeskorpen, og siden biffen da har blitt tørrere på utsiden blir det mye enklere.

Narkopolitikken er i Norge er feilslått. Folk skal være litt mer autonome, så lenge det ikke direkte skader andre. Vi eier våre egen kropp, og ikke staten. — Kristoffer Kaayne Kaalsaas

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Kanskje for legalisering og regulering av cannabis. Narkopolitikken er i Norge er feilslått. Folk skal være litt mer autonome, så lenge det ikke direkte skader andre. Vi eier vår egen kropp, ikke staten.

Er det noe du angrer på?

– Nei, fordi da hadde jeg ikke vært der jeg er i dag. Det er alle de små tingene som har ledet meg dit.

[ 50 beboere kastes ut: – Det er ikke rikfolk som bor her ]

[ Nordmenn bør sole seg som i syden ]