Direkte fra New York: Torbjørn Vereide syns det går for treigt å skille seg

Navn: Torbjørn Vereide (Ap)

Aktuell med: Ønsker at den norske skilsmisseloven mykes opp. Saken ble først omtalt i VG.

Hei! Hører du er i uniten, og nyskilt og greier, er det pleasure eller business?

– Denne uken er det FN-møte om hvordan vi skal bli flinkere til å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne. Så har jeg blitt valgt inn i delegasjonen for å representere Norge. Det kjennes både meningsfylt og spennende.

Oj, så bra! Men du, jeg har fått med meg at du reagerer på den norske skilsmisseloven, og kaller den skandaløs og autoritær – hva er det som er så galt?

– For de aller fleste går det sikkert fint. Det gjelder også for undertegnende. Men sånn er det dessverre ikke for alle. I den siste tiden har jeg blitt kontaktet av mange som har fått noen tunge opplevelser i bagasjen, og som har gjennomgått ulike overtramp. De skulle gjerne satt punktum på dette kapittelet i livet sitt, men opplever mange år senere å fortsatt være gift mot sin egen vilje. Det føler jeg vi må ta på alvor.

Er det virkelig sånn at om en skulle finne på å bo i hver etasje i samme hus under separasjonstiden så kan en risikere å bli gift på nytt uten å vite om det?

– Ja. I dag er det flere som velger å bli boende en stund i det samme huset for barna, selv om de ønsker å skille seg. Selv om de skulle bo i hver sin etasje, så kan statsforvalteren erklære deg for gift igjen i tillegg til å legge på to ekstra venteår før dere kan søke på nytt. Det er flere som opplever det som litt dumt å få negative reaksjoner fra staten når de bare prøver å gjøre en vanskelig tid litt tryggere. I Sverige tar de utgangspunkt i at dersom noen ønsker å skille seg, så vil det bli respektert uten at man må stå til rette for noen i staten. Jeg har ikke fasit på hva som er den beste måten å balansere de ulike hensynene.

På plass i New York: Torbjørn Vereide. (Privat)

Kanskje den lange separasjonstiden er ment å være en trygghet i tilfelle folk med beslutningsvegring skulle angre seg dersom de måtte ta et valg litt kjapt?

– Jeg har respekt og forståelse for de som mener at dagens regelverk er godt nok som det er. På samme tid håper jeg personlig at vi kan få en konstruktiv diskusjon der vi også vurderer om noe kan bli bedre og tryggere.

Og – så er det noen faste spørsmål som alle får i dette intervjuet vårt. Og ett av den er: hvem var din barndomshelt?

– Foreldrene mine. De har alltid tatt vare på de som er rundt seg. Også når ting har vært vanskelig. Det har jeg alltid beundret.

Torbjørn Vereide skeier ut med å lage god mat til familie og venner. (Privat)

Det var snilt sagt! Men, hva gjør du når du skal være litt gæren og skeie ut?

– Da inviterer jeg venner på hjemmelaget middag. Etter en intensiv arbeidsuke kjennes det godt å få lage litt kvalitetsmat. Og ikke minst bruke litt tid med noen av de jeg setter pris på men ikke har fått møtt på en stund.

Og favorittspørsmålet: hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det var et vanskelig spørsmål! Her burde jeg sikkert nevn noe politisk, men jeg tror jeg går for Einar i «Tid for hjem». Han fremstår veldig trivelig, og jeg syns bare at den serien er så herlig å hente litt inspirasjon fra!

