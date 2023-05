Bilferie-ekspertens sommerferietips: – Digger at det er litt primitivt

---

Hvem: Helene Myhre Østervold

Hva: Forfatter

Aktuell: Har skrevet boka «Tur-retur Norge. På nye eventyr». Den er oppfølgeren til «Tur-retur Norge» og har 15 nye reiseruter i nord og sør.

Sommeren er rett rundt hjørnet, og du har skrevet en ny turbok. Hvor går ferien?

– Egentlig dit der sola skinner. Jeg har vært i så store deler av Norge at jeg nå kan velge basert på hvor det er fint vær. Men jeg er veldig glad i Vestlandet, så det er førsteprioriteten.

Kan du trekke fram én skjult perle i Norge?

– Kanskje Steigen, som ligger på fastlandssiden av Lofotveggen. De har et par koselige kaféer, gårdsliv, fjell og midnattssol, men det er ikke like mange turister som i Lofoten. Engeløy er spesielt fin. Jeg er veldig glad i turer hvor man får belønning med én gang, altså hvor det er lav tregrense og umiddelbar utsikt med turkist vann og spisse topper.

Du reiser mye. Hvordan er det å reise i en van?

– Jeg digger at det er litt primitivt. Vi har så mye luksus som ikke tenkes over i hverdagen, men på veien har jeg bare en gammel varebil med en enkeltseng og litt lagringsplass, uten strøm og vann. Siden det er liten plass, blir jeg tvunget til å være mye ute. Jeg liker også friheten med å ha en hytte på hjul slik at jeg kan velge å våkne til ny utsikt hver dag.

Mener du at dette er en god reisemåte for alle?

– 100 prosent. Nå har jeg ikke barn og dyr, så jeg kan ikke snakke for den gruppen med folk, men jeg ser mange barnefamilier som har gode løsninger med blant annet taktelt. Det må heller ikke være dyrt hvis man planlegger og gjør mye selv. Men selv er jeg ikke så veldig glad i å sove i telt. Du skulle kanskje trodd at jeg digger å sove i telt og sovepose, men jeg vil ha det komfortabelt. Det skal ikke være Lars Monsen-stil. Jeg er tross alt ikke på jakt etter fisk og skal ikke gå Grønland på tvers. Det må være koselig og jeg vil daffe rundt med det primitive.

Helene Myhre Østervold på tur med bilen på Sunnmøre. (Myhre )

Boken handler også om miljøvennlig reising, men en del må jo gjøres med bil. Hvordan fungerer det?

– Jeg ville gjerne anbefalt tog som både miljøvennlig og budsjettvennlig, men det er så dyrt. Det er nesten billigere for en familie å leie en elbil. Du må heller ikke dra så langt, for det er ofte ganske fint en time eller to unna der man bor. Jeg tenker også at man må gi og ta litt, for alle kan ikke gjøre alt. Bil gir meg så mye frihet at jeg velger å beholde den, og tenker heller over andre ting som kortreist mat.

Hva er best med å reise alene? Hvorfor vil du anbefale det?

– Du lærer utrolig mye om deg selv. Jeg tar gjerne med en bok jeg ikke har hatt tid til å lese, eller strikker. Med alle skjermene vi har tilgang til er det sunt å kjede seg litt, men jeg reiser maks fem dager alene.

Hvorfor anbefaler du å reise i Norge, kontra utlandet?

– Norge er så variert. Du kan dra til sørlandskysten for sol og varme, eller stå på ski om sommeren i nord. Det finnes noe for alle og enhver: bussturer, hytte eller båt, og det kan gjøres billig. Jeg synes jo at Norge er det fineste landet i verden, så jeg skjønner ikke hvorfor man alltid skal oppsøke noe annet når man har det så fint rundt seg.

Hvor anbefaler du å ta turen i sommer?

– Nordover så klart. I den første boken min hadde jeg ikke med Nord-Norge fordi jeg ville utforske mer først. Det er utrolig mange skjulte perler, og selv om det er litt surere vær, kan du absolutt treffe.

Hvis en familie vil reise på budsjett. Ville du anbefalt noe annet?

– Tør å utforske nærmiljøet. Mange sier at de ikke føler på feriefølelsen hvis de ikke drar langt, men prøv å kjøre en times tid og se. Det er så mye som kan gjøres gratis. Flere campingplasser har blant annet gratis utleie av kano og kajakk. Dyrere ting som rafting, gondol og «Via Ferrata» må ikke være en prioritet, selv om det er viktig å støtte lokale bedrifter. Jeg anbefaler også å lage mat selv. Det blir fort dyrt å spise mat ute hver dag.

Hva er ditt aller beste reisetips, hvis du skal trekke fram ett?

– Senk forventningene, det er det beste tipset jeg kan gi. Du ser bare glansbildene på Instagram, og været kan ikke styres. Det er gjerne ikke bare sol og vindstille i Norge.

Hva er det sprøeste du har opplevd?

– Jeg har utrolig mye uflaks med bilen. For noen år siden satt jeg meg fast i gjørma i Jotunheimen, fordi jeg alltid må gå litt ekstra langt for å våkne til den fineste utsikten. Midt på natten ble jeg da stående i en dal uten firehjulstrekk og dekning. Vi måtte låne bil av noen i nærheten, kjøre opp for å ringe NAF og fikk beskjed om at vi måtte vente tre timer på hjelp. NAF har hjulpet meg så mye at jeg nesten er på fornavn med de ansatte.

Helene Myhre er aktuell med boken «Tur-retur Norge. På nye eventyr». (Simon Klovning)

Vi har noen faste spørsmål. Hva gjør deg lykkelig?

– Fint vær og fine omgivelser i kombinasjon med noen jeg er glad i. Og en kanelbolle da, hehe.

Hvem var din barndomshelt?

– Det må ha vært bestefar og onkel. Jeg må legge til at onkelen min er Jan Thomas. Han har alltid turt å satse, er den han er og kjører sitt eget løp. På den andre siden var bestefar helt «off-grid». Han er kanskje den eneste i familien som liker å gå tur, så han viste meg gleden med naturen.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Kanskje å reise utenlands på ordentlig chartertur og føle meg som en skikkelig turist. Eller så spiser jeg kanelbolle hver dag om sommeren, så jeg skeier vel ut hele sommeren.

Helene Myhre Østervold nyter bilferie i Blefjell. (Klovning )

