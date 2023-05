Unge Høyre-leder dropper sosiale medier: – Lei av at jeg og andre forsvinner inn i mobilen i løpet av samtaler

---

Hvem: Ola Svenneby

Hva: Leder i Unge Høyre

Hvorfor: Er drittlei sosiale medier og bytter ut smarttelefonen med en usmart Nokia

Heihei, nå ringer jeg fra en smarttelefon. Hvordan er lyden i den Nokiaen din?

– Den er helt strålende faktisk! Jeg hører deg høyt og tydelig. Sliter fortsatt litt med å finne ut hvordan man ringer opp igjen og sånt da, men det går greit.

Du skriver på Facebook at du er drittlei sosiale medier. Hvorfor det?

Denne nokiaen er Unge Høyre-leder Ola Svennebys nye følgesvenn. (Privat)

– Det er utrolig hvor ineffektiv man blir av å se ned i den skjermen hele tiden, og null i utbytte. Også er jeg veldig lei av at jeg og andre forsvinner inn i mobilen i løpet av samtaler. For å være helt ærlig merker jeg at det ikke er bra for den psykiske helsa heller.

Hva var dråpen som fikk begeret til å renne over?

– Det var nok da jeg innså her en kveld at da jeg skulle legge meg, hadde jeg nesten abstinensfølelser fordi jeg ikke hadde vært på TikTok. Da lå jeg og tenkte at dette ikke er bra. Jeg har også merka at kjæresten kan bli litt irritert når jeg har tatt med telefonen inn i senga. Det har jo vært litt vanskelig, for sosiale medier er sted jeg har måttet være på grunn av jobb. Men man kan ikke ha det sånn at alle må tilpasse seg hele tiden. Det er et løp mot avgrunnen, og noen må tegne opp noen skillelinjer. Er det forbanna viktig å få svar på mail, ja da får man ringe.

Du skriver også at du med dette forhåpentligvis blir uten Facebook, snapchat osv. Hva er det som kan stikke kjepper i hjulene for dine analoge planer?

– Hehe. Jeg mååå jo ha noen som kan legge ut TikTok-videoer på min profil. Jeg ønsker for alt i verden å slippe å være der, men alle partiene har jo konto der. Også er det en Facebook-konto, hvor spredning er viktig. Også er det vanskelig å ikke ha messenger, fordi folk sender meldinger også der i jobbsammenheng. Så jeg må titte innom der i ny og ne, og sørge for at jeg ikke har fått invitasjoner til for eksempel begravelser, som jeg ikke har sett.

Hvordan skal du kjøpe billett på bussen og finne fram til ukjent adresse nå, da?

– Hehehe. Det er de to største utfordringene. Jeg kjøpte ny månedsbillett for to dager siden, så det blir en litt ekstra dyr måned. Men jeg tror man fortsatt kan kjøpe billett på Narvesen? Håper i hvert fall det. Jeg har ganske god retningssans, så jeg får google på pc-en før jeg går noe sted. Kanskje kjøpe et fysisk kart. Det er god hjernetrim.

Jeg sjekker ofte Google Maps sånn fem-seks ganger på én gåtur.

– Folk har nok blitt mer redd for å gå feil. Ser jo også at folk sjekker maps selv om de står rett utenfor bygget. Så det håper jeg kan bli en fin bieffekt, at jeg med detox-perioden gjør det som man gjorde i gamle dager.

Hvor lenge tror du du klarer deg?

– Målet er at det skal være permanent. Den gangen jeg ikke lenger jobber som politiker tror jeg alt ryker. Jeg håper å være så lite som mulig på digitale flater.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å ikke ha sosiale medier.

Hvilken TV-serie er best akkurat nå?

– Jeg har ikke tålmodighet til å se TV-serier. Kjæresten min får meg av og til til å se et eller annet. Men jeg ser på en dokumentar på NRK som heter Apokalypse da, så det får bli den?

Haha. Hva gjør du når du skeier ut?

– Drikker meg full.

Der er journalister og politikere like.

– Ja, men jeg kan oppføre meg da, i motsetning til enkelte politikere. Hehe.

Hehehe! Hva liker du best ved deg selv?

– Oi! Det jeg liker best er også det jeg liker minst, og det er at jeg er direkte.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Å være usynlig.

Det blir du jo nesten nå fremover!

– Ja, sant!

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Cecilie Hellesteveit (folkerettsekspert og forfatter, red.anm.). Jeg hadde kommet ut ganske mye klokere. Det er bare fascinerende å sitte å høre på det hun snakker om.

