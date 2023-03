Inviterer nerdene til bakedyst

---

Hvem: Linn Katrine Hirsti (45).

Hva: Formidlingsansvarlig på Realfagsbiblioteket ved Universitetsbiblioteket i Oslo.

Hvorfor: Arrangerer «nerdete kakebakekonkurranse» i anledning Pi-dagen 14. mars. Pi-dagen er en årlig internasjonal feiring av den matematiske konstanten pi, hvor de tre første sifrene er 3,14.

---

Hvorfor feirer Universitetet i Oslo Pi-dagen med en «nerdete kakebakekonkurranse»?

– Vi feirer Pi-dagen etter amerikansk tradisjon, men med vår egen vri. Dette er jo Pi-dagen, men også bursdagen til Albert Einstein, Vilhelm Bjerknes – som bygningen vår er oppkalt etter, og Realfagsbiblioteket. Det er en fin anledning til å blande nerding, baking og feiring. Vi er ganske nerdete her på Realfagsbiblioteket.

I USA startet feiringen av Pi-dagen i 1988, og 14. mars ble valgt fordi denne datoen skrives «3.14» der, har jeg lest meg til på Wikipedia. Der står det også at pi uttales som «pai» på engelsk og derfor serveres ofte pai når dagen feires i USA. Hvor lenge har Pi-dagen blitt feiret ved UiO?

– Jeg tror dette er det sjette året. I 2020 ble Pi-dagen avlyst, fordi da stengte Norge ned samme dag som den skulle blitt markert.

Hvor mange er som kommer med såkalte «Nerdy Science Cakes» til denne konkurransen?

– Det er et spenningsmoment hvert år hvor mange som kommer til å delta, men oppslutningen har vært hjertevarmende bra. Det blir flere kaker for hvert år, og vi imponeres over kreativiteten og oppfinnsomheten hos deltakerne. I fjor var det vel 17 kaker som var med i konkurransen.

Kan du nevne noen av tidligere års bidrag som har vært spesielt nerdete?

– Det har vært utrolig mye morsomt og bra gjennom årene, men hvis jeg må dra fram én, så er det en imponerende Escherichia coli, altså en diger E. coli-bakterie. Den var helt fantastisk flott.

Er det fortsatt mulighet til å delta i året konkurranse?

– Det er absolutt fortsatt mulighet til å delta – konkurransen er åpen for alle. Man må levere kreasjonen til registrering hos oss på Realfagsbiblioteket mellom klokka 9 og 11 på selve dagen, den 14. mars.

Hva kreves av bidragene?

– Vi stiller ingen formelle krav, men de må være spiselige.

Julie Skattebu vant fjorårets nerdete kakebakekonkurranse. Her er hun med vandrepokalen hvor også hennes navn nå er gravert inn, og noen av de andre som deltok i fjor. (Foto: Simen Kjellin/UiO)

Årets jury i konkurransen består av UiO-rektor Svein Stølen, Bjørn Vidar Johansen – som leder Museum for universitets- og vitenskapshistorie, og en ekspertkonditor. Det tilsier vel at deltakerne virkelig må legge seg i selen for å kunne ha noe håp om seier?

– Absolutt. Men det er ulike kriterier som spiller inn. Humor og kreativitet, samt faglighet/nerdethet er like viktig som å ha konditorskills.

Hva får vinneren i premie? Så vidt jeg skjønner er det også snakk om en vandrepokal som skal vandre videre?

– Det er en vandrepokal, ja. Her får man navnet sitt inngravert, og det er stas. Men det er også egendesignede Nerdy-T-skjorter og veldig flotte bøker.

[ – Dagens unge står overfor svært alvorlige trusler ]

Etter at juryen har sagt sitt, blir det vel spising av både vinner- og taperkaker og mer til?

– Ja, når kåringen og premiedrysset legger seg, skal alt spises opp. I tillegg til innleverte kaker kjøper vi en gigastor marsipankake.

Hvordan er ditt forhold til pi, forresten?

– Mitt forhold til pi er blitt ganske farget av kaker og glasur, så jeg vil si jeg er svært glad i pi, både som en matematisk konstant og som en dag vi feirer årlig.

Denne kaken var med i fjorårets konkurranse. (Foto: Simen Kjellin/UiO)

[ – I Groruddalen er det plass til mange flere elsparkesykler ]

Vi kan ikke bare snakke om kaker og matematikk. Over til de faste spørsmålene i denne spalten. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Heretter følger jeg deg helt hjem» av Kjell Askildsen.

Hva gjør deg lykkelig?

– Salt sjø og sol.

Hvem var din barndomshelt?

– Pippi Langstrømpe.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er fryktelig trøtt om morgenen.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da synger jeg veldig sur karaoke.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– For: klima. Imot: rasisme.

Er det noe du angrer på?

– Ikke noe jeg har lyst til å dele med hele verden.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– En heismontør.

Også denne kaken var med i fjorårets konkurranse. (Foto: Simen Kjellin/UiO)

[ ­– Jeg er ikke imot vindkraft ]