– Av og til legger jeg ut vanlige oppskrifter, så folk ikke tror jeg er hjernevasket

Hvem: Trude Eide Straume fra Askøy

Hva: Kokebokforfatter og matinfluenser.

Aktuell: Topper salgslistene med boken «Den store airfryerkokeboka».

Du er debutanten som gikk rett til topps på bestselgerlistene, forbi prins Harry og Jo Nesbø. Du er oversatt til dansk og svensk. Og det med en kokebok! Hva skjedde?

– Ja, si det. Jeg må fortsatt knipe meg selv i armen. Det åttende opplaget er nå trykket opp, og vi nærmer oss 50.000 solgte bøker. Da jeg så hva jeg fikk i royalties (betaling for å selge boka, red.anm. ) fikk jeg sjokk. Og så jeg som hadde en hemmelig drøm om å selge 10.000 før jul. Hahaha! Folk har virkelig tatt boken til sitt hjerte. Jeg får veldig mange fine meldinger hver eneste dag fra lesere som forteller at de blir inspirert. Endelig har de sett mulighetene til airfryeren sin, og eldre folk lager omsider noe annet enn Fjordland. Gud, så bra!

Hva tror du er den store appellen?

– Mange hopper nok på nye trender, og kjøper airfryer for å lage pommes frites og kylling på en sunnere måte. Men så er det jo så mye mer den kan brukes til, og det overrasker mange at de faktisk kan lage alt fra arme riddere til helstekt biff eller pavlova . Så nå skal de ha den ikke bare hjemme, men også på hytta og i båten, for den er veldig lettvint å bruke. Og du sparer strøm, for du trenger ikke sette i gang en hel stekeovn for å lage maten.

Airfryer spås å bli en av årets store salgshits. Hvordan tror du det vil påvirke salget av boken din?

– Jeg tror ikke boksalget vil stoppe med det første. For mange fikk airfryeren til jul og trenger oppskrifter, og stadig nye modeller kommer på markedet, som fører til økt salg. Jeg tror ikke dette er en midlertidig hype, men at den vil bli like vanlig å ha på kjøkkenbenken som mikrobølgeovnen.

Hva synes du egentlig om kallenavnet «Airfryer-dronningen?»

– Det er forståelig når dette er ekspertisen min. På Instagram føler jeg av og til at jeg må legge ut oppskrifter til mat som ikke er laget med airfryer, så folk ikke tror jeg er helt hjernevasket. Jada, jeg har panner, jeg også. Jeg er ikke bare «Airfryer-dronningen».

Helt ærlig. Hvor ofte bruker du airfryeren?

– Hver dag! Jeg lager ikke alle ingredienser i den, for ikke alt egner seg. Men jeg benytter den daglig.

Er det noe du ikke kan lage i airfryer?

– Gryteretter og kokt ris. En gang stekte jeg karbonadedeig og laget tomatsaus, fordi jeg ikke hadde stekeplater. Det gikk for så vidt fint, men jeg ville nok foretrukket å bruke panne.

Hva med pinnekjøtt? Eller juleribbe med sprø svor?

– Ribbe blir helt perfekt. Du er garantert sprø svor og saftig kjøtt på en time. Pinnekjøtt går også helt fint.

Men du er jo utdannet kokk, så da er det ikke så rart at resultatet blir bra. Hva med oss andre som er ubrukelige på kjøkkenet?

– En, la oss kalle ham skeptiker, la ut et bilde av den sprø ribbesvoren sin i Facebook-gruppen og skrev «Se her, dette klarer dere ikke med airfryeren». Stakkars mann, han ble bombadert av folk som hadde klart det helt fint. Noen skrev til og med at fryeren reddet julemiddagen.

Over til de faste spørsmålene. Hvem var din barndomshelt?

– Ingrid Espelid Hovig. For et ikon hun var. Hun vil aldri bli glemt, og jeg håper alle generasjoner fortsetter å bli introdusert for hennes mat.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Den jeg husker best av alle bøker jeg har lest er Anne Franks dagbok. Den gjør noe med deg som person, og jeg har gitt klar beskjed til datteren min at hun også skal lese den.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Matprisene og utvalget i matbutikkene. Forleden dag klarte jeg ikke å finne grove baguetter i noen av butikkene jeg var i. Hvorfor skal det være så vanskelig? Vi må ha god mat til folket!

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Erna Solberg! Jeg savner henne som statsminister, for hun var så tydelig og man følte seg ivaretatt. Hun hadde kontroll.

