Hvem: Kate Gulbrandsen (57).

Hva: Sanger.

Hvorfor: Gjør comeback i Melodi Grand Prix, som hun vant i 1987. Deltar i første delfinale lørdag 14. januar.

Som 21-åring gikk du helt til topps i Melodi Grand Prix i 1987 med sangen «Mitt liv». Du deltok også to år etterpå. Hva er grunnen til at du nå blir med igjen, så mange år senere?

– Jeg har lenge tenkt at jeg skal la MGP ligge, med den gode følelsen og suksessen jeg fikk den gangen. Nå har jeg hatt et fint samarbeid med Kjetil Mørland, som selv har deltatt i – og vunnet – Melodi Grand Prix. Vi jobbet sammen med denne fine låten som passer veldig godt til meg og min stil, og da ble det riktig å sende inn et bidrag igjen.

«Mitt liv» endte på en hederlig 9. plass i den internasjonale Eurovision-finalen i Brussel. Hvordan opplevde du selv deltakelsen?

– Det var et stort sirkus den gangen også. Det var en fantastisk opplevelse, en drøm som gikk i oppfyllelse. Jeg synger fortsatt den sangen – hele tiden, og folk husker teksten. Det varmer veldig.

Kate Gulbrandsen under den norske Melodi Grand Prix-finalen i 1987. (Odd Steinar Gulbrandsen/NTB)

Alle som så på det året, husker jo det høye håret. Hva er historien bak det?

– Det var litt tilfeldig, jeg hadde ingen store planer om å se sånn ut. Men dagen før finalen sa frisøren: Nå skal vi gjøre noe nytt! Hun var kreativ. Så da endte jeg med hår som var litt opp og ut, og store skulderputer.

Er det muligheter for et tilsvarende hår-stunt i år?

– Haha, nei. Det blir nok Kate anno 2023.

MGP-frisyren fra 1987 gjør ikke comeback i 2023, sier Kate Gulbrandsen. (Odd Steinar Tøllefsen/NTB)

Hva er ditt eget forhold til MGP og Eurovision, sett bort ifra at du selv har deltatt?

– Jeg så på det store showet på svart-hvitt-tv-en med familien helt fra jeg var liten. Det måtte vi følge med på hvert år. MGP lever jo videre. Selv om vi har fått programmer som Idol og The Voice, er Melodi Grand Prix fortsatt størst.

Hva er din favorittlåt fra den norske Melodi Grand Prix-finalen gjennom tidene?

– Det er jo så mange fine! Kjetil Mørland laget den utrolige låten A Monster Like Me. Anita Skorgans Karma fra 1985, som kom på andre plass bak Bobbysocks, er også en nydelig låt.

Og hvilken sang fra Eurovision-historien liker du best?

– Da jeg var med i 1987 vant Johnny Logan med Hold Me Now, en veldig fin sang som jeg synes er like god i dag.

Se Kate Gulbrandsen synge «Mitt liv» i Eurovision-finalen i Brussel i 1987:

I år deltar du med Tårer i paradis. Hva kan du fortelle om denne sangen?

– Den er min personlige historie. Sangen handler om at en jeg var gift med, valgte bort livet sitt. Det er mange år siden nå, og jeg har bearbeidet det. Men det er godt å synge om noe så tabubelagt som selvmord.

– Det er håp i teksten, alt er ikke trist. At man kan finne styrke i å se framover selv om ting er tøft. Og at man, som jeg synger i teksten, skal leve mens man kan. Som artist er det viktig for meg å formidle noe jeg kan stå for.

Hva er målet med comebacket i MGP?

– Først og fremst at jeg gjør en god jobb på lørdag. Målet er å komme til finalen, så får vi se hva som skjer etter det.

Vi skal over til de faste spørsmålene. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Drageløperen (av Khaled Hosseini, red.anm.) er bra. Og så leste jeg nettopp boka av moren til Therese (Therese – mammas historie, red.anm.), som ble borte i 1988. Den var sterk.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å få lov til å stå på scenen og synge. Og at min datter Sandra har det bra, at vi har det bra sammen og at alle andre rundt meg har det fint.

– Målet er å komme til finalen, så får vi se hva som skjer etter det, sier Kate Gulbrandsen. (Julia Marie Naglestad/NRK)

Hvem var din barndomshelt?

– Musikkmessig var det Anita Hegerland. Det første jeg sang på scenen som sjuåring var Hvis jeg var en fugl. Må også nevne mamma og pappa som alltid har stått på og støttet meg.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Tar meg et glass vin.

Er det noe du angrer på?

– I 1987 var det en tysk manager som ville ha meg over til Tyskland. Kontrakten var skrevet, men det endte med at jeg sa nei. Jeg er spent på hva som hadde skjedd hvis jeg hadde blitt med. Om jeg hadde blitt spurt om det samme i dag hadde jeg kanskje sagt ja.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Chris Holsten. Jeg er veldig fan av musikken hans, særlig det norske han har kommet med. Han er så flink!

