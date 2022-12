– Jeg har allerede spist pinnekjøtt ni ganger i desember

Hvem: Marte Stokstad (44).

Hva: Programleder.

Hvorfor: Skal lede «Kvelden før kvelden» sammen med Kåre Magnus Bergh.

«Kvelden før kvelden» ble sendt første gang lille julaften 1980. Hvilket forhold har du selv til programmet?

– Fast tradisjon, vi har alltid sett på det lille julaften så lenge jeg kan huske. Da jeg vokste opp var det en til de grader ventedag, med ordning og fiksing, men de siste årene har vi selv tradisjon med å ha ribbe og gjester lille julaften, det er jo den beste dagen. Mens man fortsatt gleder seg til noe.

Kan du gi noen smakebiter fra det dere skal tilby TV-seerne i år?

– Etter to år med restriksjoner er det deilig å endelig kunne pøse på med gjester – og i år vil jeg si vi har tidenes gjesteliste. Vi får besøk av blant andre Sigrid, Ramon, Eldar Vågan, Isak, Ylvis, Jon Almaas, familien Maurstad, Markus Neby, Ingebjørg Bratland, Vegard Harm og Lisa Tønne.

– Reneé Fagerhøi har ansvaret for ribba, som i fjor. Helt til slutt blir det julekonsert med Darling West og venner, blant andre Sivert Høyem, Dagny og Jarle Bernhoft.

Marte Stokstad og Kåre Magnus Bergh leder «Kvelden før kvelden» i år. (Julia Marie Naglestad/NRK)

Vi må også innom «Grevinnen og hovmesteren». Hva er ditt forhold til denne klassikeren?

– Må se den, men kjeder meg bitte litt underveis. År etter år. Samtidig prøver jeg å tvinge tradisjonen på barna, som absolutt ikke skjønner greia. Men ser de den nok i barndommen, så skal du ikke se bort ifra at de også krever å se den selv. Om 20 års tid. Og kjede seg bitte litt underveis, selvsagt. Det er også en arv!

[ Julegave-triks kan sikre deg et kupp ]

Hvor skal du selv feire jul i år?

– Vi feirer hjemme hos oss, som vi pleier. Alle i familien er invitert, men det varierer litt hvor mange vi blir fra gang til gang. I år blir vi 16 stykker og tre hunder. Og en del på overnatting.

Samme venner, samme barn og samme mann. — Marte Stokstad oppsummerer 2022

Hvilke juletradisjoner er viktige for deg?

– Julemusikk fra slutten av november er kanskje det viktigste. Det står på hele døgnet. Intensivt, men da er jeg også veldig ferdig med jula sånn 3-4 juledag.

– Er også i overkant glad i lyslenker. Ute og inne, det festes litt rundt overalt egentlig. Stolper, planter, trær, busker, rekkverk, speil ... alle får.

– Og pinnekjøtt. Har allerede spist pinnekjøtt ni ganger i desember – som jo er i overkant. Men får rett og slett ikke nok, siden vinduet da jeg spiser det – og har tilgang – er såpass lite. Så pinnekjøttet på julaften er slutten på en goood periode, med mye tannpirker.

Ditt terningkast på 2022?

– Veldig likt år som i fjor. Samme venner, samme barn og samme mann. Men jo, kommentering av ESC fra Torino var skikkelig opptur. La oss si en fem’er, da.

Hva håper du på for 2023?

– Store håp: Fred. At vi ikke blir syke. Eller dør.

– Små håp: At jeg tar rett valg mellom Håkan Hellström og Depeche Mode – to musikalske oppvekster som dessverre skal ha konsert på samme dag i august. Eventuelt at en av dem bytter dato. Det hadde vært lettest.

[ – Å vente til lille julaften med å pynte juletreet er gammeldags ]

Over til de faste spørsmålene. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det var nok de bøkene jeg leste i tjueårene. Markens Grøde gjorde inntrykk. Fikk akutt lyst til å flytte på landet, husker jeg. Ellers elsker jeg Nina Lykke, både som forfatter og person.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å finne sopp.

Hvem var din barndomshelt?

– Har ikke hatt noen helt som jeg kommer på.

– Etter to år med restriksjoner er det deilig å endelig kunne pøse på med gjester, sier Marte Stokstad. (Julia Marie Naglestad/NRK)

Hvilken egenskap skulle du ønske at du hadde?

– Evnen til å beholde roen når jeg har glemt å lade bilen og skal på møte på NRK om 30 minutter.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Har ingen strenge regler jeg lever etter når det gjelder mat eller drikke, så da forsvinner også behovet for å skeie ut. Men hvis man tenker noe som viker fra normalen, så er den største utskeielsen når jeg i ny og ne tar fram klippekortet og trener styrketrening på helsestudio.

Er det noe du angrer på?

– Ikke grunnleggende anger, men småplukk … absolutt. Ofte knyttet til økonomi.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kåre Magnus Bergh. God kombinasjon av jobb og fjas.

[ Disse bøkene gledet Dagsavisens anmeldere mest i 2022 ]

[ De beste filmene på Netflix ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen