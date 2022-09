– Finland er godt rustet til et Nato-medlemskap

Hvem: Teemu Tanner (64).

Hva: Finsk diplomat.

Hvorfor: Finlands nye ambassadør i Norge.

Gratulerer som ambassadør i Norge! Du kommer til Oslo fra posten som ambassadør i Paris. Hvordan blir det å bytte ut «lysets by» med den evige byggeplassen Oslo?

– Tusen takk for det! Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Oslo. Det har blitt bygget mye fint i Oslo de siste årene. Jeg gleder meg veldig til å besøke staselige Munch i Bjørvika samt oppdage det nye Nasjonalmuseet. Blant de første kulturopplevelsene jeg måtte få med meg var å høre Oslo-Filharmonien spille med deres finske sjefdirigent Klaus Mäkelä.

Du har jo hatt diplomatiske poster også i Seoul, Washington og Brussel, men har du noe forhold til Oslo og Norge fra før?

– Da jeg jobbet som stabssjef på presidentens kanselli i Finland fikk jeg være med på president Sauli Niinistös statsbesøk til Norge i 2012. Det var en fin opplevelse.

Hva blir dine viktigste oppgaver som ambassadør i Norge?

– Sikkerhets- og forsvarssamarbeidet mellom Norge og Finland har blitt tettere de siste årene, og Finlands kommende Nato-medlemskap løfter dette samarbeidet til et helt nytt nivå. Vi er veldig takknemlige for at Norge var blant de første land til å ratifisere Finlands Nato-søknad.

– Næringslivssamarbeidet mellom Finland og Norge har også blitt mer synlig de seneste årene. Norske butikker som XXL og Cubus er synlige i det finske gatebildet, og Oda har nylig startet sin storsatsing i Finland. Samtidig har finske bedrifter mye å tilby Norge, spesielt i gjennomføringen av det grønne skiftet. Vi har løsninger for energieffektivitet (Finske Aidon har levert over halvparten av Norges fjernlesbare elektrisitetsmålere), fornybar energi, miljøvennlig bygging og grønn skipsfart, der for eksempel finske Wärtsilä jobber tett med norske bedrifter. Jeg ser fram til å ta fatt på disse oppgavene.

Så vidt jeg forstår er det verneplikt for alle finske menn over 18 år. Er Finland godt rustet til et Nato-medlemskap?

– Det stemmer. Finland har allmenn verneplikt for menn, og frivillig verneplikt for kvinner. Jeg vil absolutt si at Finland er godt rustet til et Nato-medlemskap. Finland har et solid forsvar med cirka 870.000 reservister, og 20.000 som gjennomfører verneplikten hvert år.

– Finlands medlemskap i Nato forsterker hele alliansen, samtidig som det øker Finlands, Nord-Europas og hele Østersjøregionens sikkerhet.

I 1939 opplevde Finland omtrent det samme som Ukraina opplevde i februar, ved at Sovjetunionen angrep, noe som utløste Vinterkrigen med påfølgende tap av finske territorier. Får dette finner flest til å heie litt ekstra på Ukraina, tror du?

– Vinterkrigen har satt sine spor i Finland. Vi føler med ukrainerne som kjemper for sitt land og som har måttet flykte fra sine hjem.

Hva tror du utfallet av det russiske angrepet på Ukraina kan bli?

– Finland fordømmer utvetydig Russlands angrep på Ukraina og bidrar med blant annet humanitær bistand og materiell hjelp. Det kommer vi til å fortsette med. Sanksjonene mot Russland har i tillegg stor betydning.

– Akkurat nå ser vi imidlertid et sterkt Ukraina som har klart å ta tilbake store områder fra russerne. Meldingene fra Ukraina om funn av massegraver, tortur og målrettede angrep mot sivile av russiske styrker, er sjokkerende. Russland eskalerer situasjonen ved å mobilisere tropper, noe vi fordømmer.

Hvordan har krigen i Ukraina påvirket finsk hverdagsliv? Er det skyhøye strømpriser, dyrere mat, rentehevinger og stigende inflasjon der også, som i Norge?

– Vi opplever det samme i Finland. Folk sliter med økt kostnadsnivå. Finland er en del av det europeiske og nordiske kraftmarkedet og blir påvirket på lik linje som øvrige land i Europa. Arbeids- og næringsdepartementet i Finland skal nå lansere en kampanje som oppfordrer finner til å kutte ned på energiforbruket.

Finlands ambassade i Thomas Heftyes gate i Oslo er ikke akkurat beskjeden av seg, heller ikke med tanke på antall kvadratmeter. Vil strømsparing og energieffektivisering bli et tema for den nye ambassadøren?

– Vi er heldige som har kontorlokaler i en staselig murvilla selv om det en del kostnader knyttet til lokalene. Vi deler lokalene med Business Finland, som tilsvarer Innovasjon Norge. Når det gjelder energieffektivisering har vi gått over til fjernvarme på ambassaden og vinduene skal tettes på nytt. Det kan nok hende at badstuen varmes litt sjeldnere. Det er viktig at vi alle bidrar til strømsparing og energieffektivisering.

Selv om Norge deler en 736 kilometer lang grense med Finland, er det ikke altfor ofte at vi hører om hva som skjer i Finland, men et par festvideoer endret nylig på det. Du skjønner vel hva jeg refererer til?

– Det stemmer at selv om vi er naboland, er ikke Finland nødvendigvis så godt kjent her i Norge. Akkurat det at grensen faktisk er så lang, tror jeg ikke mange vet. Det er hyggelig å legge merke til at det blir skrevet og snakket om Finland i norsk media og norsk offentlighet. Og ja, jeg vet at videoene vekket stor oppmerksomhet rundt i verden og også i Norge.

Hva synes du om alt oppstyret rundt den finske statsministeren på grunn av disse festvideoene?

– Som statsminister Sanna Marin selv sa, har hun alltid gjort jobben sin og ikke gjort noe ulovlig. Vi håper selvfølgelig at denne oppmerksomheten også øker den generelle interessen for Finland og bidrar til enda nærmere relasjoner, for eksempel mellom Norge og Finland.

Da Dagsavisen i 2017 snakket med den daværende finske ambassadøren til Norge, Erik Lundberg, i anledning markeringen av Finlands 100-årsmarkering som selvstendig stat, omtalte han det å være ambassadør i Norge som «ett drömjobb, helt enkelt». Tror du dette blir en drømmejobb for deg også eller vil du snart begynne å lengte tilbake til Paris?

– Jobben er en drøm som går i oppfyllelse. Som diplomat er jeg vant til å flytte på meg og har fokus på der jeg er. Jeg hadde mange fine år i Paris og ser nå virkelig fram til å bli kjent med Norge og nordmenn. Norge har en helt egen sjarm og magi.

Det er jo også en finsk musiker som heter Teemu Tanner. Har det skapt noe bryderi for deg? Blir du ofte oppfordret til å synge en sang?

– Nå er jeg veldig glad i musikk, men synger helst når jeg er alene.

Over til våre faste spørsmål i denne spalten. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Egypteren Sinuhe» av den finske forfatteren Mika Waltari, som jeg leste for første da jeg var ganske ung. Boken forteller en rørende historie om en foreldreløs gutt og hans vei til å bli en åndelig lege for faraoen. Den vekket en interesse for historie og andre kulturer hos meg.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg følte meg lykkelig for eksempel da jeg gikk en tur fra Maridalen og ned til Oslo sentrum langs Akerselva. Naturen og det urbane lever i skjønn forening langs elven.

Hvem var din barndomshelt?

– Stavhopperen Pentti Nikula som ble europamester på 1960-tallet. Han inspirerte meg til å bruke en hel sommer til å øve på stavhopp da jeg var 6 år. Jeg følger fortsatt med på idrett og liker å holde meg aktiv.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Utålmodighet. «Tålmodighet er gull» pleier man å si i Finland. Det prøver jeg å leve etter.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg liker å skeie ut ved å ta en lur i helgene, når det er mulig.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– For fred og mot krig, for sannhet og mot løgner, for likestilling og mot ulikhet.

Er det noe du angrer på?

– Jeg synes man heller bør lære av sine feil enn å angre.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Med min kone. Vi ville ha konstatert at vi har kommet oss gjennom verre ting.

