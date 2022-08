Har sikret 450.000 jobb

Hvem: Tellef Thorleifsson (60).

Hva: Administrerende direktør i Norfund.

Hvorfor: Norfund har 25-årsjubileum i år, noe som markeres under Norfund-konferansen tirsdag 30. august.

Norfund er statens investeringsfond for næringsutvikling i utviklingsland. Hva er det dere ønsker å oppnå?

– Målet vårt er å skape jobber og forbedre levekår ved å investere i virksomheter som fremmer bærekraftig utvikling.

Hvor mye penger har dere for å oppnå dette målet?

– Vi får i år overført 1,7 milliarder kroner til vår ordinære virksomhet, og for første gang får vi i år også overført én milliard til et nytt klimainvesteringsfond. Foruten å bidra med kapital til bedrifter, er vi også aktive eiere og tilfører kompetanse. Når selskapene ikke lenger trenger oss som investor, selger vi oss ut og reinvesterer kapitalen. På den måten bruker vi pengene flere ganger og kan investere mer. I fjor investerte vi 5,3 milliarder – og vi kommer til å investere enda mer i år.

Hvilke land er det dere i hovedsak investerer i?

– Vi prioriterer de fattigste landene der vi ser vi kan utgjøre størst forskjell. Ved årsskiftet var 40 prosent av kapitalen vår i såkalt «minst utviklede land» og 65 prosent i Afrika sør for Sahara. Med det nye klimainvesteringsfondet prioriterer vi land som har stor andel kull i energimiksen, der vi ser at vi kan unngå mest mulig utslipp per krone investert.

Hva har dere klart å få til da, i løpet av de første 25 årene?

– Vi har bidratt til at mange bedrifter har utviklet seg slik at flere mennesker får arbeid som løfter dem ut av fattigdom. I fjor jobbet 450.000 mennesker i virksomheter vi er investert i. Vi har bidratt til storstilt utbygging av fornybar energi, og i fjor alene fikk 3,5 millioner nye husholdninger tilgang på strøm fra selskapene vi har investert i. Skatteinntektene fra Norfunds porteføljeselskaper var i fjor 17 milliarder kroner, tilsvarende litt under halve bistandsbudsjettet. Jobbskaping, fornybar energi og skatteinntekter er alle avgjørende for at fattige land skal kunne utvikle seg i positiv retning.

Er det noe dere ikke har lyktes med i like stor grad i løpet av disse årene?

– Vi er satt opp til å ta høyere risiko enn andre, og det betyr at det også er investeringer som ikke går som planlagt. For eksempel har vi tapt stort på noen av våre tidlige landbruksinvesteringer. Vi vil fortsatt investere i matsikkerhet og landbruk. Vi har nå særlig fokus på aktører som gjør det mulig for småbønder å få avsetning på varene sine, som for eksempel en nylig investering i et meieri i Malawi.

På Norfund-konferansen er et av temaene «hva gjør vi når krig bryter ut eller regimer endres i landene der vi investerer?» Ja, hva gjør dere da?

– Vi er en langsiktig investor så utgangspunktet er at vi skal bli, opptre ansvarlig og støtte selskapene våre og de ansatte så godt vi kan. På konferansen stiller vi likevel spørsmålet «Should we stay or should we go?» Det er fordi vi må kritisk vurdere vår rolle i slike vanskelige situasjoner, både fra et finansielt, men også etisk perspektiv. Dette er et av flere dilemmaer vi står overfor i Norfund.

Er det mange av Norfunds investeringer som er blitt skadelidende på grunn av krig og regimeendringer?

– I den senere tid har militærkuppet i Myanmar gjort det svært vanskelig for våre investeringer innen bank og energi i landet. Situasjonen i Etiopia gjorde også at vi midlertidig måtte fryse våre planer i landet. Men vi ser også hvor betydningsfullt det er når vi evner å stå igjennom, som vi på konferansen skal vise i et eksempel fra Mosambik.

For å være litt kynisk, har Norge tapt mye penger på at Stortinget i 1997 vedtok å opprette Norfund, eller var dette også økonomisk sett en fornuftig beslutning?

– Norfund har siden oppstart i snitt levert cirka 5 prosent i avkastning i investeringsvaluta, 7,4 prosent i norske kroner. Det er på linje med Oljefondet, så dette bør absolutt anses som en grei plassering av norske skattepenger, også rent økonomisk.

Over til våre faste spørsmål. Hva gjør deg lykkelig?

– Det å treffe enkeltpersoner som har fått fast jobb i en av Norfunds investeringer, og som med stolthet kan vise til at de nå kan brødfø familien, sende barna på skolen og ha et godt liv. Det gjør meg lykkelig. Jeg blir også lykkelig av sosiale samlinger med familien min og gode venner, når jeg bestiger en fjelltopp eller seiler i frisk bris.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– I disse dager er det viktig å demonstrere mot Russlands invasjon av Ukraina.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Bill Gates. Jeg er mektig imponert over hvordan han både har bygget opp Microsoft til et av verdens mest verdifulle selskaper, og ikke minst hvordan han jobber målrettet som filantrop med særlig fokus på utviklingslandene, helse og klima.

