Hva er grunnen til at du takket ja til å bli med?

– Jeg tenkte at dette blir en stor utfordring, og jeg liker utfordringer – spesielt hvis jeg kan ha det gøy samtidig. Syntes også det var veldig gøy sist jeg var med, men føler at dette kommer til å bli en helt annen reise.

Ja, du deltok jo i 2009. Kan du utdype hvordan du tror årets sesong blir annerledes for deg?

– Jeg er på et helt annet sted i livet nå. Man går inn i det med en helt annen energi, og det har mye å si at alle som er med i år, er veldig gode. Konkurransen blir hardere. Jeg har fått barn siden sist, og mannen min (den finske rapperen Mikael Gabriel, red.anm.) er på turné mens jeg jobber ved siden av. Jeg er alene med et barn samtidig som jeg skal jobbe og gjøre «Skal vi danse», og det er veldig utfordrende – det kan jeg bare si med én gang.

I 2009 kom du på fjerdeplass. Hva er målet for denne sesongen?

– Man vil alltid vinne når man er med i en konkurranse. Men målet mitt – mer enn å vinne – er å ha det mest mulig gøy, og lære! Kjæresten min var med i «Skal vi danse» i Finland i fjor, og da skjønte jeg at jeg egentlig ikke hadde lært så mye fra sist jeg var med. Han kom hjem, og ville danse vals – men jeg husket ingenting. Denne gangen vil jeg derfor lære mye, integrere dansen i kroppen min, som jeg så kan ta med meg videre.

Jeg elsker å danse med hele kroppen, bli ko-ko og miste det helt. — Triana Iglesias

Dansepartneren din i år er Ole Thomas Hansen. Hvordan vil du beskrive ham?

– Han er helt fantastisk. Har så mye energi, og er sinnssykt morsom. Jeg ler så mye med ham. Han er også veldig streng, og det liker jeg. Skriker til meg og pusher meg – jeg trenger det. De har gjort en ekstremt god jobb med å finne den riktige dansepartneren for meg. Jeg har full tillit til ham, og det må man ha. Det føles helt naturlig å legge seg inn i armene hans, og lære.

Er det bare gøy å delta eller er det litt alvor også?

– Det er jo tungt. Jeg har fått betennelse i en skulder, og det er ikke noe digg når du ligger våken om natta, ungen din våkner og betennelsen gjør så vondt at du ikke klarer å løfte datteren din. Da har du lyst til å ringe og si: «Vet du hva, jeg kommer ikke på trening i morgen. Jeg har ikke tid eller overskudd». Uma (datteren, red.anm.) kommer før alt. Og da kjenner du på at du er litt stressa. Hadde ikke lyst til å gå på jobb i går etter at jeg hadde dansa.

– Så gråter man innimellom, når man er et følelsesmenneske som meg. Men jeg gråter jo av alt. Når jeg er sliten, når jeg er lei meg, når jeg blir rørt og hører fin musikk. Så det er knalltøft, men på en deilig måte. Jeg liker følelsen av å bli så forbanna og sint når jeg ikke får til noe, men så får jeg det til likevel. Den mestringsfølelsen er så deilig. Elsker å kjenne på hele spekteret av følelser, og det får man virkelig gjort i «Skal vi danse».

Hvilke dansegrener føler du at du behersker best?

– Nå har jeg ikke danset på mange år. Føler at jeg ikke behersker noe akkurat nå, men begynner å få dreisen på den første dansen jeg skal ha – jeg får vel ikke lov til å si hvilken. Vet at standarddansene kommer til å bli en utfordring, på grunn av skulderen. Sliter litt med å holde den ene armen oppe, men det skal gå!

Det er både tidligere finalister og vinnere blant årets deltakere. Hvem tror du blir din tøffeste utfordrer?

– Forrige gang tenkte jeg «så lenge jeg ikke blir slått av den» eller «jeg kommer i hvert fall ikke til å bli slått av den», men sånn er det ikke i år. De som er med, er så gode! Og så er alle sammen fantastiske mennesker. Da er det heller ingen krise å bli slått ut av noen.

Vi hopper over til de faste spørsmålene. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er vanskelig å svare på, på stående fot. Veldig mange bøker har betydd mye for meg. En bok som ikke har betydd mest for meg, men som hjalp meg den siste tiden før jeg fødte, er Ina May’s Guide to Childbirth.

Hva gjør deg lykkelig?

– Kjærlighet. Ikke bare forelskelse, men kjærlighet til livet og det å ha et åpent hjerte.

Hvem var din barndomshelt?

– Mamma og pappa, de er superhelter begge to.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det er ting jeg hele tiden jobber med å forandre, men har lært meg å akseptere både det lyse og mørke i meg. Og jeg vil ikke si at jeg misliker noe ved meg selv, det er et negativt ladet ord.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Vet ikke om det er å skeie ut, men jeg liker å sette på høy musikk, og gå helt bananas. Det blir litt av utfordringen min i Skal vi danse også. Jeg elsker å danse med hele kroppen, bli ko-ko og miste det helt. Og det å få det i en ramme, synes Ole (dansepartneren) er litt vanskelig. Når han sier: «nå må du føle musikken!», så glemmer jeg alle trinnene mine.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg er blitt mer og mer politiske engasjert etter hvert som jeg er blitt eldre. Og jeg synes det er kult at folk slåss for det de mener er rettferdig, men jeg er ikke kommet dit ennå at jeg går i demonstrasjonstog.

Er det noe du angrer på?

– Nei. Hvis jeg har gjort noe jeg synes ikke var så lurt, da går jeg en runde – eller hundre runder – med meg selv, og tenker på hva jeg kunne gjort annerledes. Men det å angre bruker jeg ikke tid på.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Hvis det ikke skulle vært datteren min eller mannen min, hadde det vært hyggelig å stå fast med et menneske som har en interessant historie. Da kunne vi delt litt. Liker å snakke med folk som har mye å fortelle.

