Ville latt seg arrestere for abortretten

Hvem: Ingvild Wetrhus Thorsvik (30).

Hva: Utdannet jurist og stortingspolitiker for Venstre.

Hvorfor: Venstre har foreslått å grunnlovsfeste retten til abort, i lys av at retten innskrenkes i USA.

Hei Ingvild! Hva går forslaget deres egentlig ut på?

– Forslaget går ut på å grunnlovsfeste retten til abort. Det handler om at den aller beste måten å sikre retten til abort, er å grunnlovsfeste den. Heldigvis ser vi ikke den samme debatten som de har i USA og Polen i Norge, men det handler om å sikre det vi ser på som en fundamental rettighet for fremtidige generasjoner. Vi vet at både kvinners og minoriteters rettigheter rokkes med først når demokratiet settes under press.

Retten til abort er allerede nokså etablert i Norge, hvorfor trenger vi å grunnlovsfeste dette?

– Egentlig handler det om å være føre var. Det handler om at kvinner og andre som kan bli gravide skal ha tilgang til dette som er en så grunnleggende rettighet i framtiden. Vi vet at vi aldri kan forby abort, vi kan kun forby trygg abort. Retten til abort har også så mange skjæringspunkter med sentrale menneskerettigheter. Da er det også helt naturlig at den havner i Grunnloven.

Du kommer fra bibelbeltet, har det gjort deg mer engasjert i denne typen saker?

– Det har jeg egentlig ikke reflektert over før. Jeg har alltid vokst opp med feminisme, og for meg er feminismen inkluderende. Men vi har sett at denne debatten har gått i lokalavisen og regionavisen gjennom barndommen, med ganske fremtredende abortmotstandere. Da er det nok naturlig å bli påvirket, og i hvert fall få en bevissthet rundt at dette er en kamp som må tas.

Hvordan påvirker juristbakgrunnen din hvordan du forholder deg til saker som dette?

– Jeg vi si at det generelt er veldig praktisk å være utdannet jurist når man jobber med lovarbeid, og det gjør man jo i mange saker. Venstre er de som har kjempet for kvinnelig stemmerett og menneskerettighetene inn i Grunnloven. Venstre har alltid vært et parti som har gått litt i front i rettighetsarbeidet og for å endre Grunnloven, på et vis er dette bare en videreføring av den tradisjonen.

– Grunnloven er vårt viktigste dokument, og som jurist har jeg veldig stor respekt for den. Men Grunnloven skal likevel være dynamisk og utvikle seg i takt med samfunnet. Det som også er interessant er at Frankrike, et av landene vi har hentet mest inspirasjon til Grunnloven fra, har vedtatt at abortrettigheter skal inn i deres grunnlov.

Bør man vente på abortutvalgets utredning før man går for å endre Grunnloven?

– Vårt forslag handler om å sikre reell tilgang til selvbestemt abort, da detaljstyrer vi ikke hvor langt inn i svangerskapet den retten skal finnes. Vi kan ikke innføre en «skinnrettighet», «ja, vi har abort i Norge, men kun to uker inn». Det funker ikke. Vi har også levert inn et forslag om at nemndene skal fjernes og at grensen skal utvides til 18 uker.

– Senterpartiet vil ikke utvide retten og Arbeiderpartiet har festet at de vil utvide til 18 uker. Jeg mener at de egentlig bare utsetter denne debatten til abortutvalget er ferdig med sitt arbeid.

Nylig ble flere demokrater pågrepet under abort-demonstrasjoner utenfor høyesterett i USA. Er du villig til å la deg arrestere utenfor høyesterett for dette?

– Ja, jeg ville brukt retten til ytre meningen min og demonstrere. Selv om jeg hadde risikert å bli arrestert, hadde jeg fort blitt med på det om Norge var i en lignende situasjon som USA. Heldigvis er det ikke sånne tilstander i Norge i dag.

Kongressmedlem og demokrat Alexandria Ocasio-Cortez og flere partifeller ble arrestert under en abort-demonstrasjon uten høyesterett i Washington DC. tidligere denne uken. (Anna Moneymaker / AFP)

Og så til de faste spørsmålene … Hvilken bok har betydd mest for deg?

– For noen få år siden begynte jeg å lese fantasy. Så jeg må si The Witcher-serien, det var den første fantasyserien jeg leste.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er veldig mye egentlig. Fine folk, familie og venner, natur, alle dyr og Sørlandet, ikke minst.

Hva misliker du mest med seg selv?

– Jeg er veldig rotete. Roter både rundt meg og har ikke kontroll på gjenstandene mine.

Det er kanskje litt kjipt med nøkkelkortet til Stortinget?

– Hehe, ja. Akkurat det har jeg prøvd å gjøre en «effort» for å passe på.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det må bli Tina Fey, for hun er helt «insanely» morsom. Hun har skrevet noen av mine favoritt TV-serier og virker bare som en kul dame. Jeg vil gjerne få med et sitat fra 30 Rock: «You are my heroine. Not in the way I want to shoot you up and listen to jazz, but a lady hero». Det var løst sitert altså.

