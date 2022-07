– Jeg er en sånn som tar konsekvensene av valgene jeg tar

Hvem: Jan Levi Skogvang (62).

Hva: Leder for SAS Norge Flygerforening i Parat (SNF).

Hvorfor: 900 SAS-piloter i Sverige, Danmark og Norge gikk denne uka ut i streik etter brudd i meklingen med selskapet. Partene er uenige om ansettelsesforholdene etter at SAS opprettet to nye bemanningsselskap i kjølvannet av pandemien.

Dere har nå vært i streik siden mandag ettermiddag. Hvordan går det så langt? Hvordan har dere det?

– Det er selvfølgelig tungt å vite at når vi gjør dette så har det konsekvenser for mange andre. Men vi gjør ikke dette bare for oss selv, og vi får også massiv støtte som gir oss energi til å stå i det.

Hvor lenge tror du streiken vil vare egentlig?

– Det har jeg ingen formening om. Det kan bli langvarig, vi i fagforbundene er innstilt på å stå, vi har ikke noe mer å tilby.

Så dere er innstilt på at SAS kan gå dukken?

– Det kan skje, men da er det ikke på grunn av pilotenes kostnader.

[ – Nordmenn er alt fra polske flisleggere til alkoholiserte Liverpool-fans ]

Har dere i SNF streiket tidligere?

– Den eneste ordentlige streiken vi har hatt, var i 2019, og så har vi hatt mange meglinger. Men denne gangen handler det ikke om å kreve, det handler om alt vi har jobbet for i mange år.

Hvorfor er kampen dere kjemper nå viktig, mener du?

– Fordi vi ikke bare kjemper for oss selv, men for hele det norske arbeidslivet. Hvis det som SAS gjør blir den nye normen i norsk arbeidsliv, så går norske arbeidstakere en dyster framtid i møte.

Hvordan har dere det egentlig mens dere streiker? Hva er det dere bruker tiden til?

– Vi styrer med medlemspleie, sørger for å gi oppdatert info om hva som har skjedd til de som går hjemme og engster seg. Vi møtes på Teams, og et sted her i Oslo. Det ligger i planene å utvide og møtes andre steder også framover, ikke bare i Oslo.

Er du bekymret for tiden som kommer?

– Ja, selvfølgelig. Det er et stort ansvar å stå her og være i front i dette. Vi står foran et veiskille. Hvis SAS ikke evner å ta tak i problemene sine, har selskapet ingen fremtid.

[ Forsker tror Sveriges Nato-trøbbel kan vare til neste år ]

Hva skjer dersom SAS ikke overlever?

– Veldig mange vil få jobber igjen. Det er et marked der ute, de aller fleste vil får seg jobb igjen. Det kommer flere pilotjobber. Men det er klart vi er bekymret også.

Hvordan tror du det oppleves for alle de som nå får feriene sine avlyst på grunn av streiken?

– Det er selvfølgelig trist og utrolig leit. Det er vi veldig lei oss for. Vi vil aller helst fly våre passasjerer dit de skal.

Skal du selv på noe ferie i år?

– Planene er lagt litt på vent. Men vi har leid en hytte som vi nok kommer til å reise til.

Ok, da går vi over til de faste spørsmålene i denne spalten. Første, hva gjør deg lykkelig?

– Familie, barn og barnebarn. Vi har fått tre barnebarn. Å være sammen med storfamilien, det er det som gjør meg lykkelig.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg har et veldig sterkt minne om månelandingene fra da jeg var liten, så jeg må si Neil Armstrong. Romfartsepoken var veldig spesiell, vi har ikke hatt noe tilsvarende i ettertid som handler om noe så nytt og spennende. Jeg var barn da dette skjedde, men mener fremdeles dette var en spesiell periode.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg skulle gjerne vært litt mer strukturert når det gjelder trening, og hatt litt færre skippertak på helsestudio.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Hm, det var et vanskelig spørsmål. Jeg skeier vel egentlig aldri ut. Hva er å skeie ut, nei, det var vanskelig. Jeg har ikke noe behov for å skeie ut.

[ Magnus Takvam: – Jeg slipper å være redd for å tråkke noen på tærne ]

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Akkurat nå er det arbeidslivet i Norge. Men jeg er ikke en sånn som går i tog, egentlig.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Akkurat nå Anko van der Werff, så jeg nok en gang kunne prøve å nå inn med det som oppleves så hinsides urimelig.

Er det noe du angrer på?

– Det er sikkert noe jeg kunne gjort annerledes, men jeg er vel en sånn som tar konsekvensene av valgene jeg tar og ikke dveler for mye med det. Jeg har selvfølgelig gjort mye dumt, og har nok hatt noen jobbvalg som kunne vært gjort annerledes.

Er det noen du vil gi en beskjed til, sånn helt på tampen?

– Beklager til alle som blir berørt av dette. Det er opp i lufta og fly passasjerer som vi har lyst til. Men akkurat nå er det helt umulig for oss.

SAS er blitt forelagt kritikken fra Skogvang. Saken blir oppdatert når svar foreligger.

[ Fagforeningstopper langer ut mot SAS-ledelsen ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen