Trives med å styre SV mens Lysbakken er på trilletur

Hvem: Kirsti Bergstø (40)

Hva: Fungerende partileder i SV

Hvorfor: I front for SVs sommerpressekonferanse denne uka.

– Dere i SV hadde denne uka en slags skoleavslutning, det vil si, den siste pressekonferansen før sommeren. Betyr dette at SV nå stenger sjappa og tar sommerferie?

– Nei, på ingen måte! SVs stortingsrepresentanter har ikke lenger ferie enn andre folk, men vi tar sommerferie på ulike tidspunkt. Vi skal ha folk på jobb hele sommeren.

– Hva liker SV-ere å gjøre i sommerferien, egentlig?

– SV-ere er vel like forskjellige som alle andre i dette landet, så det er vel litt ulikt hva de finner på i ferien. Selv skal jeg ha først ha ferie hjemme i Nittedal og så hjemme i Finnmark. I Nesseby, der jeg kommer fra.

– Er du fornøyd med SVs innsats og resultater på siste «eksamen» før sommerferien, det vil si forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett?

– Nå er jo vi i SV for en bredere form for tilbakemelding enn bare karakterer. Men vi er veldig fornøyd med at vi har klart å endre retningen på budsjettet, både når det gjelder klima, fordeling og internasjonal solidaritet.

– På pressekonferansen la dere også fram en skryteliste over hva dere har fått til med regjeringen det siste året. Men dere får også kjeft, som da MDG kritiserte SV for ikke å røre oljeskattepakken i revidert?

– Der var det ikke oss det sto på! Vi hadde flere forslag til å nedskalere og endre på oljeskattepakken, men der var regjeringspartiene helt låst. Det handlet derfor ikke så mye om hva SV vil, men hva vi kan få til sammen med de vi forhandler med.

– Hvis løfter blikket mot neste sommer – tror du SV sitter i regjering sammen med Ap og Sp da?

– Det er lite som tyder på det akkurat nå. Men vi er klare for samtaler også om regjeringsdeltakelse når som helst – hvis regjeringspartiene rydder bordet. Det vil si at de legger vekk de forutsetningene vi ble møtt med på Hurdalssjøen, og finner fram den endringsviljen som trengs for å få gjort kraftfulle grep for miljø og fordeling.

– Hvis vi igjen spoler fram til sommeren 2023: Tror du SV da har sagt ja til Nato-medlemskap?

– Hva som skal stå i SVs program er det bare SVs landsmøte neste vår som kan avgjøre. Jeg kan ikke forskuttere nå hva landsmøtet vil lande på. Men det vi vil gjøre, er å legge til rette for en bred debatt i partiet fram til vårens landsmøte, der alle skal ha muligheten til å delta.

– SV skal altså diskutere Nato med «lave skuldre» og i en «kameratslig tone» dette neste året, ble det sagt på pressekonferansen. Men greier egentlig SV å ha lave skuldre når dere skal diskutere noe for dere så eksplosivt som Nato?

– Det er ikke noe nytt at SV har sikkerhetspolitiske debatter. Det er jo det som gjør SV til et spennende sted å være, at man har diskusjoner med utgangspunkt i den verdenen vi lever i, og hvordan vi skal endre den til beste for folk, fred og miljø.

– Du er vikar for partileder Audun Lysbakken som er i pappaperm. Det ser jo egentlig ut som om dere klarer dere bra uten ham, både på meningsmålingene og i forhandlingene med regjeringen. Så hva skal dere med Lysbakken, egentlig?

– Jeg unner Audun en lang pappaperm og jeg vet at han koser seg på trilletur. Han er en veldig god leder og en flott kollega, så jeg ser jo fram til at han kommer tilbake! Men jeg trives veldig godt som hans stedfortreder, og syns det er en glede å få lede partiet i hans fravær.

– Hva gir deg ellers den aller beste sommerfølelsen?

– Den aller beste sommerfølelsen? Det er å være ute å fiske i midnattssol, med en sky av mygg over seg.

– «En sky av mygg»? Men de skal liksom bare sveve over deg, og ikke plage deg?

– Man må jo ha på myggnetting!

– Så til slutt, et fast spørsmål – selveste signaturspørsmålet i denne spalten: Hvem vil du helst stå fast i heisen med?

– Hvis hvis heisen virkelig sto fast med meg inni, så ville jeg med fordel stått fast med en heismontør. Jeg stoler på fagfolk.

– Du ser med andre ord helt praktisk på dette? Du vil bare fortest mulig ut av heisen?

– Ja!

