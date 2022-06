Drillo om landslagsoppturen: – Vi må ikke ta av

Hvem: Egil «Drillo» Olsen (80), tidligere landslagssjef for Norge.

Hvorfor: Kommenterte Nations League-kampene for TV2

I en TV2-kommentar før kampen mellom Norge og Sverige, skrev du: «Skulle vi slå Sverige på søndag, registrerer jeg at jeg måtte bli 80 år før jeg kunne slutte med å kalle Sverige for storebror i fotball». Norge vant – er vi storebror nå?

– Akkurat nå vil jeg rangere Norge helt på høyde med Sverige, for ikke å si litt foran. Det er jo hyggelig for en gammel mann som vokste opp med at Sverige var storebror i omtrent alt – dobbelt så mange folk og dobbelt så gode som oss i det aller meste. I alle fall det meste som betydde noe for meg: fotball, ishockey, bordtennis.

Er du overrasket over at vi slo Sverige to ganger?

– Hadde du spurt meg i forkant, ville jeg sagt at sjansen var ganske liten. Vi hadde litt marginer i bortekampen med et litt heldig straffespark, men det var ikke noe ran, og i går vant vi fortjent. Så får jeg kanskje legge til at Sverige var dårligere enn forventet.

Hvordan synes du de fire siste kampene til Norge har vært sett under ett?

– Solid, bra, men vi må ikke ta av. Vi har ikke vært så til de grader gode heller, men vi har løftet oss. Vi er bedre organisert defensivt, og vi har naturligvis spisskompetanse med kreativiteten til Martin og avslutningene til Brauten. Det ser bra ut, men vi er ikke kvalifisert til noe mesterskap ennå.

Ser du mange svakheter i dette laget?

– Vi har masse forbedringspunkter. Offensivt mangler vi litt, og vi har lite av gode gjennombruddspasninger fra den bakerste fireren. Soliditeten er først og fremst den defensive biten, men der kan vi også bli bedre og få enda høyere intensitet.

Gir du råd til Ståle Solbakken?

– Nei, vi snakker litt sammen om fotball. Vi har langt på vei et ganske likt fotballsyn. Ståle og jeg er ihuga tilhengere av et rendyrket soneforsvar, og det er det ikke så mange som er.

Så du en trener i Solbakken da du hadde ham som spiller på landslaget?

– På 90-tallet så jeg vel at over halvparten kom til å bli trenere, og det har de blitt.

Hvor langt kan Solbakken nå med dette laget?

– Han kommer helt sikkert til å få gode resultater, men det er ikke garantert at vi kvalifiserer oss. Vi kan være uheldige i en avgjørende kvalikkamp. Det forekommer ran i fotballen, vet du. Men det er lov å se muligheter for noe ganske stort nå – og noe stort vil være å komme til et mesterskap og gjøre det brukbart der.

Er det landslaget du ser i dag bedre enn de du trente selv?

– Fotballen blir bedre og bedre, og den beste fotballen er den som er nå. De som påstår at det var bedre før, har ikke skjønt hva det dreier seg om. Enkelt og greit.

Over til de faste spørsmålene: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg ble veldig fascinert av Camus da jeg studerte fransk. Han er den forfatteren som har betydd mest for meg. Jeg har lest alt, på fransk. «Den fremmede» er en fantastisk bok.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg kommer ikke på noen, så da hadde jeg kanskje ingen.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg vil jo si at jeg er ganske lykkelig i den forstand at jeg vet hvor privilegert og heldig jeg har vært – med omgivelsene jeg vokste opp i og med den helsa jeg har i dag. Selv om jeg selvfølgelig merker alderen, har jeg vært heldig likevel.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er ikke flink til å le av meg selv når jeg dummer meg ut. Jeg har alltid vært imponert av folk som kan le av seg selv når de gjør det, men jeg hater å dumme meg ut. Jeg blir gretten i stedet for å ta det med godt humør.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Tar meg en konjakk på lørdagskvelden.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Da jeg var yngre gikk jeg i demonstrasjonstog mange ganger – mot EU og i forbindelse med Vietnamkrigen, men det er veldig lenge siden. Nå er jeg så skral at jeg ikke kan gå lange turer uten staver.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det har jeg ikke noe godt svar på. Jeg er ikke så glad i heiser. Nei, jeg vet ikke.

