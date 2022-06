– Frie demokratier er i stadig tilbakegang. Da bør Norge gå foran og utvide vårt

Hvem: Astrid Willa Eide Hoem

Hva: Leder i AUF

Hvorfor: Stortinget stemte i dag ned forslaget om 16-årig stemmerett.

Hvorfor er stemmerett for 16-åringer så viktig for dere?

– Fordi det er 16- og 17-åringer som først og fremst er storforbrukere av tilbudene lokalt. Det er de som tar bussen, de som sitter i klasserommet hver eneste dag og de som merker om fritidsklubben er borte. Også er det autoritære krefter verden over som innskrenker demokratiet, og da er det en riktig vei å utvide demokratiet i Norge.

Hvorfor akkurat 16 år?

– Det er det man har prøvd ut i veldig mange forsøkskommuner og erfaringene har vært veldig gode. 16- og 17-åringer går fortsatt på skolen, og man kan følge de opp, og de kan få en skikkelig kickstart på demokratiet.

Men de bor fortsatt hjemme og foreldrene bestemmer over dem … bør de da få bestemme Norges fremtid?

– Altså når man er 15 år kan man bli sendt i fengsel, og man kan melde seg inn i hvilke trossamfunn og politiske organisasjoner man vil. Når man er 16 år er man over den seksuelle lavalderen og bestemmer over egen seksualitet …. Så vi har allerede delegert en del myndighet til ulike aldersgrupper, og da tenker jeg det er naturlig at vi også gir dem stemmerett.

[ Peder Kjøs: – Å henfalle til grubling kan være veldig skadelig (+) ]

Hva tror du det vil gjøre av forskjell i Norge?

– Jeg tror det utvider demokratiet. Frie demokratier er i stadig tilbakegang i verden. Da bør Norge gå foran og utvide vårt. Det er utfordrende når demografien endrer seg, og flere og flere blir eldre ute i kommune-Norge. Da er det viktig at også unges stemmer blir hørt.

Burde det finnes en maksgrense for hvor gammel man kan være når man stemmer?

– Nei, jeg tror ikke det skal finnes en maksgrense. Men det kan ikke stilles andre krav til unge enn for andre … Som når jeg ser folk i kommentarfelt eller i debatten si at unge ikke er modne nok … vi har ikke noe modenhetstest for 70-åringer heller.

Veldig mange av de viktigste sakene, som klimasaken, angår jo i høyeste grad barna. Bør de og få noe form for stemmemulighet?

– Jeg tenker det er viktig at man setter grensa et sted og da er det 16 år man har hatt prøveprosjekt på.

Mange argumenterer for at barn og unge er for lettpåvirkelig … er unge lettere å påvirke enn voksne?

– Nei, det tror jeg ikke. Og jeg tror de tar med seg andre perspektiver om hvordan det er å være ung i dag, inn i politikken.

[ Les også: Krigen i Ukraina har ført til at statsborgere fra andre nasjoner også har strømmet til Norge ]

Tore Sandvik fra Ap skrev i VG i dag at «å være barn innebærer en ansvarsfrihet.(...) Alvoret, ansvaret og pliktene kommer tidsnok». Hva tenker du om det?

– At alvoret allerede kommer inn i barns liv. Det er unge som har tatt den største regningen for pandemien i to år. Som opplever at det for første gang på lenge er krig på vårt kontinent. Som har klimakrisa fremst i minne. Jeg tro veldig mange unge opplever et stort ansvar og en usikker fremtid, og da er det viktig at de er med og stemmer over den fremtida.

Dere tapte i dag. Tror du dere vinner gjennom med 16-årig stemmerett?

– Ja. Jeg tror at det kommer til å gå gjennom, og da kommer de som har stemt imot til å angre på at de ikke var med på en historisk utvidelse av demokratiet

Over til noen faste spørsmål … Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Den siste boka som har betydd mest for meg er den til Yohan Shanmugaratnam … Jeg puster fortsatt

Åh … Hva gjør deg lykkelig

– Det gjør meg lykkelig å være i Kristiansund, å være ved havet

[ Les også: Håper på Lo-ja til forbud mot atomvåpen ]

Hva gjør du når du skeier ut

– Jeg inviterer jeg masse venner på bacalao eller så ser jeg masse sesonger av Gossip Girl

Veldig bra valg … Hvem var din barndomshelt

– Barndomshelten min var Christine Thomassen som var ballettdanser fra Kristiansund og dansa på Operaen i mange år. Jeg gikk på dansesenteret hun hadde gått som barn

Ohh … Danser du fortsatt?

– Nei, jeg var ikke så veldig god

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for. Eller mot?

– Det meste, men akkurat nå abortloven. Å fjerne nemndene.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Lise Klavenes. Jeg ville hørt litt om hvordan det var da hun sto opp mot VM i Qatar og gjengen i FIFA.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen