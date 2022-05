Bøndene krever seks ganger mer enn i fjor: – Nå må løftet komme

Hvem: Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Hvorfor: Bøndene har krevd 11,5 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør.

Dere ber om veldig mye penger i år – seks ganger mer enn dere krevde i fjor – hvorfor dette rekordbeløpet?

– Det har vært en kostnadsvekst som vi aldri har hatt før. To tredeler av kravet går på å få dekket økte kostnader, først i 2022 og så i 2023. Vi har politisk styrte priser på flere produkter, og det er slik at kostnadsdekning ligger som en basis i hvert jordbruksoppgjør og at staten dekker kostnadene. I tillegg krever vi en inntektsøkning på 125.000 kroner for å nærme oss inntekten som andre har.

Du har uttalt at det er et «skjebne-oppgjør», kan du utdype?

– Over lang tid har jordbruket hatt lav lønnsomhet. Mange har avviklet sin jordbruksdrift, spesielt bøndene som sitter på de mindre eiendommene. Det har vært politisk fokus på at du må bli større for at det skal være lønnsomt. Det virker ikke lenger, det blir for mye arbeid og for store kostnader. Først var det å drive en gård en arbeidsplass for to. Så for én, mens den andre måtte ut i annet arbeid på grunn av dårlig lønnsomhet. I dag må begge finne seg en jobb i tillegg til gårdsdriften for å forsørge familien. Dette går en stund, men nå går det ikke lenger. Neste generasjon vil ikke ha så mye dobbeltarbeid. De vil ha fritid og tid til unger og familie som andre folk.

Forventer dere mer av Ap-Sp-regjeringen enn den forrige?

– Ja. I Hurdalsplattformen står det at regjeringen ønsker 50 prosent selvforsyning, landbruk i hele landet og at de skal tette inntektsgapet. Skal de greie dette, må de begynne i år.

Dere blir vel enige til slutt, uansett hvor mye staten tilbyr, for dere vil vel ikke bidra til å gjøre livet enda vanskeligere for Senterpartiet, deres eget parti?

– Nei, det er ingen garanti for enighet. Jordbruket trenger det løftet som vi krever. Det er ikke mulig å bli enig om det de kommer med ikke ligger tett opp til det vi krever. I fjor hadde vi et bondeopprør. Nå må løftet komme om vi fortsatt skal ha et mangfoldig jordbruk i hele landet.

Hva tror du vil skje med den stadig synkende oppslutningen til Sp om de ikke leverer et oppgjør som bøndene blir fornøyd med?

– Jeg tror Senterpartiet er avhengig av å levere det løftet som vi forventer. Signalene har vært så tydelige, og da forventer jeg at de følger opp det de har sagt.

Dere krever at 1,5 milliarder kroner av inntektsøkningen tas ut i økte priser. Hvordan vil forbrukerne merke det?

– Direkte overført vil det bety 300–400 kroner for hver husholdning i året. Men det er dagligvarekjedene som bestemmer hva forbrukeren skal betale. De skyldte på dyr gjødsel for bonden da de hevet prisene i februar, uten at bonden fikk noe av den prisøkningen. Stortinget må ta mer styring og begrense den makten dagligvarekjedene har i verdikjeden.

Hva slags konsekvenser får krigen i Ukraina for norske bønder?

– Kostnadsveksten startet før krigen i Ukraina. Med krigen har usikkerheten rundt verdens matvarepriser blitt enda større. Vi i Norge bør produsere det vi kan for å øke norsk matsikkerhet. Det er solidaritet i praksis. Norge har fått en påminnelse om hvor viktig det er å være mer selvforsynt. Skal vi bli det, må vi ha bønder i hele landet. Mange vil fortsette og ungdom vil begynne, men det må gi en inntekt som kan sammenlignes med andre yrkesgrupper.

Da blir det en brå overgang til de faste spørsmålene: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Den tause våren», skrevet av Rachel Carson. Den handler om hvordan naturen forandrer seg med miljø- og klimautfordringene.

Hvem var din barndomshelt?

– Det var Pippi.

Hva gjør deg lykkelig?

– Gode opplevelser med andre, enten i naturen eller i et arbeidsfellesskap.

Er det noe du angrer på?

– Ja, det er det, men det tar jeg med meg som lærdom videre.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Mot urettferdighet og for gode vilkår for bønder i Norge.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det må være noen jeg kan påvirke. Jeg sier Jonas Gahr Støre.

