Det franske valget - en kjærlighetshistorie

Hvem : Franck Orban

Hva : Førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold

Hvorfor : Første runde i det franske presidentvalget ble holdt 10.april. Den 24. april avholdes andre, avgjørende, runde.

Hei. Jeg forsto det sånn at du er ganske god på Frankrike?

– Ja det stemmer

Hvordan fungerer egentlig valgsystemet der?

– Alle over 18 år får stemme. Hvis en kandidat får mer enn 50% av stemmene ved presidentvalgets første runde blir han eller hun valgt direkte, men siden den 5. republikk ble til, har det aldri skjedd. Da holder man en andre valgomgang, og den som får flest stemmer i andre valgomgang vinner valget.

Aha, og nå står man mellom Macron og LePen...

– Ja

Men de er ganske langt til høyre begge to, hva gjør det med de velgerne som står til venstre? Det blir jo som hvis jeg stemte Rødt i første runde og nå plutselig må velge mellom Høyre og Frp…

– Ja, og det er jo forskjellen mellom de to omgangene. Første omgang er alle politiske retninger representert, fra ytre venstre med trotskistiske og marxistiske kandidater helt til ytre høyre med nasjonalister. Første omgang stemmer du etter hjertet, på de du har lyst til å støtte. Andre omgang gjør du det motsatte. Du stemmer ikke lenger på hvem du vil ha, men mot dem du ikke vil ha.

Skjønner. Er det stor forskjell på valgdeltakelsen på første og andre runde?

– Det avhenger veldig av kandidatene. Mange unge vil for eksempel ikke at ytre høyre skal komme til makten, og kommer dermed til å gå og stemme i andre runde, selv om de kanskje egentlig ikke hadde tenkt til det. Det kan gå litt begge veier. I år er det også spesielt at andre omgang faller midt i påskeferien. Og i Frankrike kan du ikke forhåndsstemme i det hele tatt, du må møte opp fysisk.

Hva tror du resultatet blir?

– Det er så åpent at jeg tør ikke si noe. Det er mye tettere nå enn det var for 5 år siden, og det er så mye som spiller inn… Hvilke valgkamp som føres blant kandidatene, hvordan de greier engasjere velgerne og om de klarer å mobilisere sofasitterne. Hendelser som skjer de neste ukene. både i innenrikspolitikken og utenriks, kan og bli viktige.

Jaa

– Nå deles kortene ut på nytt. Det franske presidentvalget er en kjærlighetshistorie mellom en mann, eller kvinne, og folket. Du må vise at du elsker ditt folk og du må vise at du ivaretar ditt folk.

Aj, det lyder romantisk…Men valgresultatet, hvor mye påvirker det oss her i Norge?

– I den situasjonen vi er i nå, med Ukrainakrigen, spenning internasjonalt, og økende høyrepopulisme i verden, er det klart at om Frankrike får en president som kommer fra det ytre høyre, så vil det ha påvirkning på internasjonal politikk. Le Pen har jo gått til valg på at at Frankrike skal trekke seg ut av kommandostrukturen i NATO , og til og med helt ut av NATO. Det vil ha store ringvirkninger i Norge. Derfor er det viktig at vi følger litt med på hva som skjer i dette franske valget.

Jøss. Spennende...Nå skal jeg bare snike inn et par faste spørsmål her til slutt… Hvilken bok har betydd mest for deg?

– 1984 (av George Orwell red.)

Hva gjør deg lykkelig?

– Sol

Hvem var din barndomshelt?

– Mhm….Det må nok bli en fra en tegneserie… Tintin!

Hva er du villig til å i demonstrasjonstog for…eller mot?

– For demokrati og mot antidemokratiske krefter

Hvem vil du helst stått fast i heisen med?

– Åh, det er et godt spørsmål det der…

Ja, det er et fast et. Jeg er veldig glad i det spørsmålet

– Napoleon !

















