Ønsker kyllinger bak rattet

Hvem: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland (63)

Hva: Har lansert nye hjelpemidler for bilistene

Hvorfor: Det forventes rekordstor påsketrafikk på veiene i år

Rekordmange nordmenn planlegger påskeferie i Norge i år, ifølge NHOs påskeundersøkelse. To av tre som skal feriere innenlands, skal til og fra hytta i løpet av fridagene. Hvilke utfordringer innebærer det for Statens vegvesen?

– Statens vegvesen er rigga for å kunne håndtere ei økt trafikkmengde. Det gjelder og for driftsentreprenørene våre som er godt rusta til å håndtere dette. Det er imidlertid viktig at du som trafikant må være forberedt på tett trafikk og at det kan oppstå kø på enkelte steder. Det er derfor viktig å beregne god tid.

Er påskedagene vanligvis spesielt utsatte når det gjelder uhell og ulykker på veiene?

– Påska fører til mer trafikk og med økt trafikk øker sannsynligheten for ulykker. Vi jobber knallhardt for at det ikke skal gå menneskeliv tapt eller at noen skader seg hardt i trafikken. Påskebudskapet til Statens vegvesen i år er «Vær litt kylling i påsketrafikken», med det oppfordrer vi til å senke farten, holde fartsgrenser og ta hensyn til andre trafikanter.

Før vinterferien lanserte dere en SMS-varslingstjeneste om kolonnekjøring eller stengte veier. Nå er den utvidet fra 35 til 107 vinterutsatte veier over hele landet. Hva håper dere å oppnå med dette?

– Å øke servicenivået vårt til trafikantene og ikke minst sørge for mer forutsigbarhet for dem som er ute og kjører på veiene.

På nett kan bilistene også klikke seg inn og se bilder fra webkameraer som viser hvordan kjøreforholdene er, på direkten. Hvordan bør bilistene forholde seg til det de ser der?

– Bildene fra webkameraene gir en rask oversikt over forholdene, og vi vet at mange bruker webkameraene for å danne seg et inntrykk av en planlagt reise. Trafikantene må likevel forholde seg til at bildene ikke nødvendigvis gir et helt riktig bilde av kjøreforholdene. Det kan for eksempel være glatt, selv om det ikke ser slik ut på bildene.

Er dere fornøyd med bilistenes respons på dette tilbudet så langt?

– Vi er veldig godt fornøyd, både brukstallene og tilbakemeldingene på brukerundersøkelser har vist at dette er en tjeneste det var behov for. Vi synes også det er viktig å få med at tjenesten oppfattes som viktig for dem som er avhengige av fjelloverganger og værutsatte strekninger fordi de bor og jobber i nærheten av dem.

Hva er dine råd til bilister som vil unngå trøbbel i påska?

– Ta deg tid til gode forberedelser; pakk bilen fornuftig og vær uthvilt dersom du skal kjøre langt. Sjekk vær og føre på kjøreruta.

Skal du selv bidra til bilkøene på veiene i påska?

– Jeg skal ta tog til Nordland, nærmere bestemt Børgefjell.

Over til våre faste spørsmål Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Triologien om Kristin Lavransdatter (av Sigrid Undset, journ. anmrk.)

Hva gjør deg lykkelig?

– Hverdager med godt driv.

Hvem var din barndomshelt?

– Min lærerinne i barneskolen.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er utålmodig.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Tar meg fri og kobler helt av, helst på fjellet.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Krig og urettferdighet.

Er det noe du angrer på?

– Ja, men jeg håper jeg lærer av mine dårlige erfaringer.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Trine Eilertsen (sjefredaktør i Aftenposten, journ. anmrk.).

