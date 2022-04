Hvem: Siri Kristiansen (43)

Hva: Programleder og komiker

Hvorfor: Skal lede det nye NRK-programmet «Arveoppgjøret», som har premiere i midten av april

Hei! Hvor ubehagelig er det å være vitne til krevende familiekonflikter?

– Jeg er ganske komfortabel med ubehag, i hvert fall hvis det er andres. I de konfliktene vi tar tak i er vi på riktig side av døden, vi er ikke inne i de konfliktene hvor familier allerede har gått i oppløsning på grunn av arv. Disse familiene er egentlig gode eksempler på hvordan det bør gjøres, for de ønsker å snakke om det i god tid når alle er i live og ved sine fulle fem. Likevel kan det bli temperatur og følelser når vi snakker om penger, død, fordeling og urettferdigheter. Ubehag fra oppveksten kommer til overflaten, som helt klart er ubehagelig for dem å snakke om, det er en grunn til at de ikke har snakket om det før. Men det stopper der. Mange har jo en historie om noen som ikke har snakket sammen på 100 år knyttet til ordet arv.

Men hva er din rolle i dette, å prøve å holde stemninga oppe?

– Haha, det hender at jeg gjør det også. Jeg leder familien gjennom dialog, også kommer arverettsadvokat Anne-Sofie Rolfsjord og tar det juridiske, forteller dem hvilke regler, muligheter og begrensninger de må forholde seg til. Jeg møter hver og en i familiene, hører hva de vil, hva de ønsker og hvorfor de synes det er vanskelig. Så overtaler jeg dem til å tørre å si disse tingene også til hverandre. Jeg tar meg av det emosjonelle.

[ Ny pornoserie på NRK: – Enten et ledd i frigjøring, eller et ledd i kvinnefornedrende adferd ]

Blir det mye drama?

– Ja, i form av en del tårer. Det er ofte tårer som kommer av at det er trist å snakke om døden, og sjelden fordi noen krangler eller er veldig uenig. Vi er ikke helt inni Farmen-land her, men tårer, det blir det.

Har du vært i et arveoppgjør selv?

– Nei. Jeg har kun min mor og hun er ved sine fulle fem.

Gruer du deg mer eller mindre til du må ta stilling til et arveoppgjør selv etter å ha ledet dette programmet?

– Vi har aldri snakket om arv i min familie, egentlig, men jeg har ikke latt være fordi jeg tenker det er ubehagelig. Jeg kommer ikke fra en familie med masse midler og jeg er ikke en person med mye nostalgi i meg, så det har bare ikke vært så viktig for meg foreløpig. Jeg er en som gruer meg til å ta samtaler med folk som står meg nære, men etter å ha jobba med dette gruer jeg meg ikke så mye, for jeg skjønner at det er noe jeg bør gjøre. Eller, egentlig bør mamma gjøre det, men nå er det jeg som sitter med kunnskapen her. Forhåpningen er at alle foreldre begynner å snakke om arv med barna sine, også min mor, etter å ha sett dette programmet.

Arverettsadvokat Anne-Sofie Rolfsjord skal bistå med det juridiske i serien Arveoppgjøret. (Benjamin Dyrdal/NRK)

Hva er den mest krevende konflikten du har vært vitne til?

– Vi treffer en familie med veldig mange søsken som har et sted som er veldig mye verdt og som alle er knytta til, men som ikke lar seg dele. For å dele det må det enten gjøres om til kroner og øre eller forsvinne ut av familien, og det er det ingen som vil. Det er viktig for dem at stedet blir i familien, selv om det ikke betyr at hver enkelt av dem får eie det. Det er et nivå av raushet jeg ikke har vært vitne til før.

Finner dere en løsning hver gang?

– Ja, det gjør vi. Det er ikke alltid vi har kommet helt i mål med alle papirer og sånt, for noen prosesser er lenger enn forløpet i programmet, men intensjonen vår er at familiene snakker om arv, og sånn sett kom vi godt i mål med alle.

[ Oslo by hyller Christopher. Han kvitterer med junkies og gjestearbeidere (+) ]

Hvor mye kunne du om arv før du begynte å jobbe med dette programmet?

– Absolutt ingenting. Men det gjør ikke noe, for det kan advokaten. Det jeg kan er å prøve å få folk til å snakke sammen. Så først tenkte jeg: «Arv, hæ? Det kan jeg ikke noe om». Men likevel er dette en helt naturlig tematisert forlengelse av «Lørdagsrådet» og «Siri og de gode hjelperne», som jeg har jobba med tidligere. Jeg er den samme, jeg er meg og bruker humor, det er ikke sånn at jeg plutselig har blitt en dyp og alvorlig person. Det klarer jeg ikke.

Faste spørsmål! Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg har en bok jeg har lest hundre ganger. Den heter «Zeppelin» og er en barnebok skrevet av Tormod Haugen. Jeg har lest den omtrent en gang i året gjennom hele oppveksten, for jeg skjønte den på nytt hver gang jeg leste den. Den er min «Harry Potter»-bok. Skikkelig rar, men det er noe med den.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg skeier ut hele tiden. Sorry, ass, men jeg synes livet er så vanskelig at jeg unner meg selv utskeing i form av alkohol, mat, godteri, kaker, klær, ja, det meste. Jeg bruker også tullete mye penger på massasje.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg går lenge og blir sint i det stille, også forlater jeg en situasjon heller enn å ta tak i den der og da. Jeg kan bli veldig sint på folk uten at de en gang vet om det. Det er jo litt dumt. Jeg har en tendens til å brenne bruer, kan du si.

[ Velger heller fengsel fremfor utvisning av familien: – Vi har ingenting å dra tilbake til ]

Hvem vil du helst sitte fast i en heis med?

– Jeg tror jeg må velge alle jentene fra Kompani Lauritzen.

Stemmer det! Du var med i første sesong. Dere har fortsatt kontakt?

– Jaja. Hver dag. Men jeg kunne også valgt hunden min. Bare sitte helt i ro i en heis og kose.

… Og ikke snakke?

– Tenk så deilig.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen