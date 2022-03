Lager pornoserie: – Enten et ledd i frigjøring, eller et ledd i kvinnefornedrende adferd

Hvem: Emilie Teige Skrattegård (30).

Hva: Journalist og programleder.

Hvorfor: Skal lede en ny dokumentarserie på NRK om porno i 2022. Serien har premiere i slutten av april.

Hei! Du lager en serie om porno i 2022. Hvorfor det?

– Jeg har jobbet i TV en stund, med manus og regi, og har lenge tenkt at det er noe besnærende med porno, men jeg har ikke sett så mye norsk TV-innhold om det. Selv tilhører jeg en generasjon som er vokst opp med at porno bare er et tastetrykk unna oss, men nå har det utviklet seg til at det dukker opp overalt, selv når man ikke oppsøker det. Det oppleves som en aldri så liten pornorevolusjon.

– Det viktigste man kan lage innhold om, er de tingene som opptar oss og omgir oss, men som vi ikke får til å prate om. Da er porno midt i smørøyet. Det er overalt, og det har blitt vanligere å lage det, selv fra soverommet her hjemme i Norge. åten vi prater om porno i Norge er ganske preget av steile fronter. Det er enten et ledd i frigjøring, eller et ledd i kvinnefornedrende adferd.

– Det er jo to helt forskjellige ting?

– Ja, det oppleves som store motsetninger. Unge i dag fortjener en serie som tør å ta i dette temaet på en ordentlig måte, slik at de kan finne ut av egne grenser før de står i en valgsituasjon. Som journalist er jeg fryktelig nysgjerrig på hva som er det store bildet, og det store bildet finnes i en hemmelig verden (les pornobransjen).

Hva synes du selv, da, er porno sunt eller usunt?

– Oi, det er ganske umulig å svare kort på. Det som er tydelig er at det påvirker ulike mennesker på ulik måte. Alt handler om med hvilken bakgrunn man går inn i det å forbruke porno. Jeg håper at denne serien kan gjøre unge får litt oversikt over hva porno er for noe, når de selv begynner å oppsøke det, eller når de får det i fleisen via mobilen sin.

– Et spørsmål er om det er sunt eller usunt å lage porno, et annet er om det er sunt eller usunt å konsumere det. I bransjen eksisterer både de verste og beste måtene å lage porno på, noen kjenner frigjøringen i det, mens andre kjenner på ubehag. Det samme gjelder for unge og måten porno påvirker dem på, men jeg sitter igjen med at unge i dag er dritsmarte og samvittighetsfulle. De vil gjøre gode valg, men har ikke fått gode nok verktøy.

Så du vil at serien skal fungere som et slags verktøy for å ta gode valg?

– Ja, jeg håper den kan det. Også har det vært viktig for meg å ikke legge så mye av mine personlige meninger inn i serien, fordi unge som ser på ikke skal føle at mitt forhold til porno skal diktere hva de skal mene.

Kan du gi meg to positive og to negative ting med porno?

– Det beste er de historiene jeg har hørt fra dem som har funnet seg selv eller en tilhørighet ved å jobbe i pornobransjen. At det eksisterer folk som virkelig ønsker å dele dette med et større publikum, er det lyseste. Det verste med bransjen er misbruk av makt, når noen pushes av maktpersoner til å tråkke over egne grenser.

Hva med effekten av å se på porno, da? Har du en negativ og en positiv ting med det?

– Jeg gleder meg til Norge skal få treffe disse unge menneskene som er med i serien. Noen har sett på porno og begynt å undre over seksuell orientering, og liker at de kan utforske det på et ufarlig sted. Andre forteller at for dem er porno et chill verktøy til egen nytelse. Også er det noen som forteller at det at de har sett porno i veldig ung alder har gitt dem traumatiske opplevelser, fordi de egentlig har vært for unge og sett noe som har vært veldig drøyt.

– I dag er det jo sånn at det som er lovlig innhold laget med et ønske, ligger ved siden av det som ikke er det. Derfor er det vanskelig å skille, og porno generelt har et samtykkeproblem. Unge er bekymret for at det at de ikke viser samtykke i porno bidrar til at flere tråkker over hverandres grenser.

«Frigjort eller fucka» heter en av episodene. Kan man ikke være begge deler?

– Jo, det kan man absolutt. Overraskende nok så er dette en tilspissa tittel. For mange er det nok tilfellet at de kjenner på begge deler. Episoden forsøker å ta det jeg opplever har vært debatten litt ved hornene – nemlig at det har vært polarisert å være for eller imot porno. Det finnes ingen nyanser.

Ble du noen gang flau?

– Det er umulig å lage en serie om porno uten å bli satt ut innimellom. Jeg har vært med på flere innspillinger, som er en spesiell setting å være i og jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg eller rette blikket. Noe var flaut, noe fascinerende og noe kjempeubehagelig. Man skal vende seg litt til noe sånt, og jeg er ikke herda for flauhet jeg heller, selv om jeg prøver så hardt jeg kan.

Hvordan synes du det er å være ansiktet utad for en serie om porno?

– At det er null stress, har jeg ikke tenkt. Jeg gikk noen runder med meg selv i starten, men landet på at noen må gjøre det, for porno har så stor innvirkning på oss. Så da ble det meg, da. Jeg trives godt med å utfordre meg sjæl.

Vi tar noen faste spørsmål også. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Oi, okei. Jeg har en bachelor i litteraturvitenskap, så jeg kan jo være klisjé og svare Proust og kalle det en dag. Men jeg tror det må være «Samlede dikt av Nordahl Grieg». Den har alt jeg liker: Ungdomsnostalgi, svære tankeeksperimenter og livet fra sjøen. De tre tingene utgjør en fantastisk treenighet. I det siste har boka nesten automatisk begynt å åpne seg på mitt favorittdikt i hele verden, «Rundt kap det gode håp». Det er et dikt om å rusle rundt i fortaursgrånet sinn og komme seg ut på havet som byr opp til storm, men.. nei. Fy fader, der kom klysen i meg frem. Det er bare å beklage.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kan bli rimelig frustrert når jeg utsetter kjedelige, men nødvendige ting og det blir skippertak fordi jeg ikke interesserer meg for det. Men jeg prøver å tenke at de tingene jeg ikke liker så godt ved meg selv er ting som kan gi meg noe også, da. For eksempel kan jeg bli dødsirritert over at jeg søren meg alltid skal oppsøke det som får hjertepumpa til å gå på høygir - som å lede et program om porno på statskanalen - men så gir det meg jo noen helt unike opplevelser.

Hvem vil du helst sitte fast i en heis med?

– BBC-journalisten Louis Theroux. Jeg er skikkelig fangirl, det hadde vært superfett å kunne pirke rundt i hjernen hans om historiefortelling. Eller Lilli Bendriss. Jeg tror ikke på de greiene, men jeg elsker alt innhold som handler om overnaturlige og skumle ting. Også er hun jo skikkelig unorsk, så vi hadde nok hatt det gøy i en heis.

