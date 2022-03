Hvem: Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og hovedlærer på Forsvarets stabsskole.

Hvorfor: Kommenterer krigen i Ukraina.

Natt til mandag meldte generalstaben i Ukraina at russiske styrker trekker seg tilbake fra Kyiv. Hvordan vil du beskrive den militære situasjonen i landet nå?

– I det store og hele har det stoppet opp for russerne. De har gått på store tap, sliter med forsyningene og har ikke nok styrker til å sikre framgang. Det er et viktig militært prinsipp at man må kraftsamle på ett eller få steder – og lykkes der – før man kan gå videre. Men russerne har spredt seg ut over en lang frontlinje, som har medført store problemer. Når det gjelder Kyiv spesifikt, er det litt for tidlig å si om Ukraina er i gang med en motoffensiv. Når styrkene har vært i kamp i over en måned og tatt store tap, er det normalt at de må trekkes tilbake for å reorganisere seg, reparere utstyr og etterforsyne med ammunisjon og drivstoff.

Hva har overrasket deg mest så langt?

– At den russiske planen var fullstendig urealistisk. De undervurderte både hvordan ukrainerne ville reagere militært og politisk og de vestlige sanksjonene mot Russland og støtten til Ukraina.

Hva mener du er det mest sannsynlige scenarioet når det gjelder utfallet av krigen?

– Det mest sannsynlige er at krigen blir langvarig – uten store bevegelser på slagmarken – men med harde kamper og store tap og lidelser. I Donbas har det vært krig i åtte år. Det normale er at kriger vare lenge, og det er en betydelig risiko for at også denne krigen vil trekke ut i tid.

Søndag sa president Volodymyr Zelenskyj at han er åpen for å inngå et kompromiss om Donbas-regionen øst i Ukraina. Tror du det kommer noe ut av forhandlingene mellom Ukraina og Russland denne gangen?

– Jeg tror situasjonen på slagmarken er for uavklart. Et normalt tidspunkt for forhandlinger, er når én part har hatt god framgang og den andre parten har hatt tilbakegang. Slik situasjonen er i dag, har begge fortsatt mye å vinne på å kjempe videre. Så kan det være at partene mener at kostnadene blir for høye og at man derfor vil ha et politisk kompromiss, men jeg er ikke optimistisk. Ingen vil forplikte seg før man er i nærheten av en løsning.

Spørsmålet mange stiller seg, er hvor langt president Putin er villig til å gå om han blir trengt opp i et hjørne. Hva kan vi forvente?

– Det viktige er at han ikke blir trengt opp i et hjørne. Han må gis en vei ut. Det vil gjøre vondt, men alle parter må kunne presentere noe som kan forklares som en akseptabel seier etter en forhandling – særlig før noen har tapt på slagmarken. Vesten er åpenbart en part i det som nå skjer. Forhandlingene vil også handle om Ukrainas forhold til EU og Nato og Vestens sanksjoner mot Russland. Det må gis noe fra alle parter.

Og du tror altså at en løsning ligger langt fram i tid?

– Ja, jeg tror det mest sannsynlige er at vi får en stillingskrig, slik vi har sett til nå. Russerne står rundt mange byer, og der kan de bli stående lenge. Men Russland har ikke nok styrker å sette inn for å få et avgjørende resultat. Om de skulle klare å mobilisere til en større offensiv, er det nærliggende å tro at de vil forsøke å avskjære de ukrainske styrkene fra Donbas-området først, der russerne har vært siden 2014. Kyiv er det viktigste strategiske målet, men det vil være en svært stor operasjon og spørsmålet er om de har nok ressurser til å gjøre det. I Mariupol har de jo drevet på i en måned, og det er en mye mindre by.

Da blir det en brå overgang til de faste spørsmålene: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– I disse tider kan jeg kanskje si «Revisoren» av Nikolaj Gogol. Boka handler om maktmisbruk, byråkrati og korrupsjon i Russland. Den er skrevet for over 180 år siden, men er fortsatt leseverdig.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å trene. Skulle gjerne brukt mer tid på det. Men nå har jeg akkurat operert beinet, så det blir bare veldig enkle øvelser.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg skeiet ut i helga med noen gode venner. Vi drakk god vin og laget god mat.

Er det noe du angrer på?

– Min erfaring er at det er bedre å prøve og feile enn å angre på at man ikke har gjort noe.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Akkurat nå er det Frankrikes president Emmanuel Macron. Jeg ville spurt ham om førsteinntrykket av Putin.

