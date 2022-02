Hvem: Thomas Engeset (33).

Hva: Programleder, regissør og skuespiller.

Hvorfor: Er ny programleder i underholdningsprogrammet «Alle mot 1» på NRK, som har sesongpremiere lørdag 26. februar.

Gratulerer med programlederjobben i «Alle mot 1»! Du har jobbet bak kamera med produksjonen av programmet de siste sesongene. Hvordan blir det å nå tre inn i rampelyset?

– Det blir veldig annerledes, det er helt klart. Jeg har laget TV bak kamera i ti år, så det å gjøre det live – foran kamera – blir rett og slett bare jæskla gøy! Tidligere har jeg vært med på å finne på eksperimentene i programmet, og ha regi på dem. Nå har jeg kun ansvar for hva jeg skal si, og hvor jeg skal stå.

Som barn spilte du Kjell i Olsenbanden jr.-filmene, og du har tidligere ledet Eurojackpot på TV2. Likevel er du nok et ukjent fjes for de aller fleste. Hvordan vil du beskrive deg selv?

– Jeg er veldig glad i personligheter og personlighetstester. Og de har jeg tatt nok av, så jeg begynner å få en slags oversikt over hvem jeg er etter hvert. Jeg skårer 100 av 100 på ekstroversjon, det tror jeg skal litt til. Så de som lader opp med egentid, forstår jeg lite av. Det er folk som gir meg energi. Jeg elsker alt og alle til det motsatte er bevist.

Thomas Engeset gjorde seg først bemerket i rollen som Kjell i Olsenbanden jr. tidlig på 2000-tallet. Her fra 2001, i forkant av premieren på «Olsenbandens første kupp». F.v.: Egon (Aksel Støren Aschjem), Benny (Lars Berteig Andersen) og Kjell (Thomas Engeset). (Cornelius Poppe/NTB)

Jeg leser på Wikipedia at du er tidligere fallskjermjeger. Dette må du fortelle mer om.

– Jeg følte at jeg hadde sklidd ganske lett gjennom livet fram til jeg var 18, og skjønte at jeg trengte litt mer trøkk og motstand. Tenkte at det verste jeg kunne utsette meg selv for, var å dra på et sånt opptak. Og jeg fikk jo rett. Det er det verste jeg har vært borti.

På hvilken måte?

– Det er jo flere hundre 18-åringer som har trent livet av seg for å slippe gjennom et lite nåløye. Og når man kun ryker ut av opptaket ved å gi seg av eget ønske, sier det seg selv at man ikke blir utsatt for et trivelig opplegg, haha. Det skal ganske mye til å for å knekke en 18-åring som har trent dedikert i ett års tid på ikke å gi seg.

Og du trakk deg ikke?

– Nei, merkelig nok, og heldigvis ikke. Det er helt klart året jeg har lært mest om meg selv. Det går nesten ikke én dag uten at jeg på en eller annen måte tenker på det året eller bruker noe jeg lærte.

Thomas Engeset lever et nokså aktivt liv. (Privat)

Har du noen eksempler?

– Uansett hvor sliten jeg blir, om jeg jobber med en TV-produksjon eller hva det skulle være, så vet jeg at jeg fortsatt ikke er i nærheten av å være like sliten som det jeg var den gangen. Det å være sulten er heller aldri noe problem lenger. Det er deilig å ta med seg når vi har lange, utfordrende innspillingsdager – at jeg har et hode som kan være skrudd på selv om jeg er ordentlig nede i kjelleren.

Du har flere jern i ilden. Jeg har sett du skal arrangere singelfestival?

– Ja, akkurat nå er jeg faktisk på befaring på Hadeland Folkemuseum som er et av alternativene til festivalavviklingen. Det har jo tatt helt av, det her.

Mange forteller at de er lei av apper og nettdating – de har bare lyst til å møte mennesker. — Thomas Engeset

Hvor kom ideen fra?

– Jeg var singel for noen år siden. Og jeg, som er så glad i mennesker, syntes det var kjempegøy, fantastisk – en gavepakke! – å dra på date. Men da jeg til slutt fikk meg kjæreste, og snakket med folk som fortsatt var single, opplevde jeg at mange synes det ikke er noe særlig stas å date. At det er kjedelig, vanskelig eller skummelt. Og da tenkte jeg at noe må gjøres.

– På Instagram på nyåret foreslo jeg å kjøre i gang en singelfestival på hytta mi. Jeg la fra meg mobilen, og da jeg gikk inn på Instagram en time senere sto det 99+ i innboksen. Jeg trodde først det var noe gærent, men så begynte jeg å scrolle. Jaggu skulle folk på festival! Mange forteller at de er lei av apper og nettdating – de har bare lyst til å møte mennesker.

Til sommeren arrangerer Thomas Engeset singelfestival på Hadeland. (Privat)

Hva er status for festivalen nå?

– Ganske mye er klart, den arrangeres 25. juni på Hadeland, rett utenfor Oslo. Den opprinnelige planen var å ha det på hytta mi, men det var før dette vokste helt ut av proposjoner. Selv om det er godt over tusen som ønsker å komme, vil vi ta det rolig og å ha god kontroll det første året.

– Vi har sett dokumentaren om Fyre Festival på Netflix, er ikke veldig gira på å ende opp der, si. Planen er å ha kun 400 gjester i år, så kan man øke etter det. Økonomisk vinning er på ingen måte drivkraften her, da hadde jeg gjort helt andre ting enn å starte festival, haha. Men det hadde vært ålreit å ikke gå i underskudd, da, ettersom vi legger ut med egne sparepenger.

– Målet med festivalen synes jeg er ganske vakkert formulert: «Singelfestivalen – Den eneste festivalen som håper du ikke kommer tilbake neste år». Mitt mål er at folk skal få seg kjæreste. Og hvem vet, kanskje blir jeg invitert i noen fremtidige brylluper også!

Vi må litt tilbake til «Alle mot 1». Du og Victor Sotberg får hovedansvaret for eksperimentene i år. Kan du komme med noen drypp om hva kan dere tilby TV-seerne?

– Man blir ikke skuffa, det kan jeg love. Det kommer til å bli mye fart og moro. Både fallskjermen og vingedrakta mi har fått kjørt seg, sistnevnte på andre måter enn man pleier å bruke den.

– Jeg fikk også tre brutale døgn over Hardangervidda med altfor tung sekk, der jeg følte at jeg var med på en Lars Monsen-episode.

Se Thomas Engeset fly med vingedrakt, her fra en tidligere anledning:

Har du vært bekymret eller redd under innspillingen av noen av eksperimentene?

– Jeg er feil fyr å spørre. Tenker at alt kommer til å gå strålende uansett, selv om det er en dårlig idé.

Hva er det du ser mest fram til i årets sesong?

– Å møte nye mennesker. Og i dette programmet har jeg gleden av, både i studio og ute under eksperimentene, å møte folk som er Norges flinkeste til å gjøre alt mulig rart. De er vant til å gjøre én ting, men vi utfordrer dem til å gjøre det på en helt annen måte enn de har gjort før – og da blir de gjerne både spente og nervøse.

Her er programledertrioen for femte sesong av «Alle mot 1»: Thomas Engeset (t.v), Selda Ekiz og Victor Sotberg. (Esten Borgos/Nordisk Film TV/NRK)

Vi gjør en brå overgang til de faste spørsmålene. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Unlimited Power» av Anthony Robbins. Den har jeg vært gjennom flere ganger. Boka handler om alt fra hvordan vi kan styre huet vårt, til hvordan vi har det og tar det.

Hva gjør deg lykkelig? Det må være utrolig mye, skjønner jeg?

– Det er stort sett absolutt alt, haha. Mennesker. Til og med sure mennesker kan gjøre meg lykkelig.

Hvem var din barndomshelt?

– Det var Bjørn Dæhlie, ja. Og Ole Gunnar (Solskjær). Jeg har ikke lest mange bøker i mitt liv, og i hvert fall ikke da jeg var liten. Men da Bjørn Dæhlie kom med bok, DA skulle gutten plutselig lese.

– Jeg husker en helt sinnssyk episode fra da jeg var liten, da han var den store stjerna. Pappaen til en kompis av meg spurte om jeg kunne være med hjem til dem, fordi Bjørn Dæhlie var på besøk og han ville ha autografen MIN, som han skulle gi til barna sine.

Aha, fordi du spilte Kjell i Olsenbanden jr.?

– Ja. Se for deg at barndomshelten din vil ha autografen din! Da peaker det ganske bra.

Fikk han den?

– Han fikk den, absolutt. Og jeg fikk hans.

Thomas Engeset er vant til å stå bak kamera. Nå skal han fram i rampelyset. (Privat)

Hva gjør du når du skeier ut?

– Ah, hva gjør jeg da, da? Ikke drikker jeg alkohol, ikke spiser jeg no’ særlig godteri. Er så kjedelig på alle de greiene der. Nei, dette sliter jeg med. Skeier ikke ut! Kan man svare det?

Du kan svare hva du vil.

– Shit. Jeg vil jo heller ikke være han fyren som aldri skeier ut. Hvem er det, liksom? Døveste fyren? Nei, jeg vil jo si det er å starte en festival uten å ha gjort det før.

– Eller den gangen da dama og jeg hadde vår første fridag etter at vi fikk barn. De fleste ville kanskje dratt på spa eller no’ for å hente krefter. Vi bestemte oss for å krysse Nordmarka på langs med packraft uten å ha prøvd det før, og endte opp med å bruke 14 timer.

Angre har man ikke tid til, søren heller. — Thomas Engeset

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Klima, klima, klima, klima. Jeg var med på å filme for Klimabrølet utenfor Stortinget, de står på. Kjenner det innerst i kroppen hvor ting er på vei.

Er det noe du angrer på?

– Jeg er en fyr som ikke tenker før jeg skravler, så hvis jeg skulle angra, hadde jeg gjort det hele tida. Derfor har jeg bestemt meg for å ikke åpne den døra. Angre har man ikke tid til, søren heller.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Dag Olav Hessen. Han kunne jeg stått fast i en heis med hele livet. Stort forbilde og inspirator på så mange måter. Kunnskapsrik, lyttende, nysgjerrig og inkluderende!

