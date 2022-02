Spøkelser i heisen

Hvem: Arne Svingen

Hva: Forfatter

Hvorfor: Har nylig gitt ut barneboka «Unike Edgar».

Hei! Du har akkurat gitt ut en ny bok, du. Hva handler den om?

– Det er historie om en gutt som heter Edgar, som har downs syndrom og er fortellerstemmen i boka. Det er egentlig en historie om hvor vanskelig det er å lage gode vennskap. Så har jeg forsøkt å fortelle om en gutt som i utgangspunktet er annerledes på en del områder, men samtidig veldig klok, og som har en del andre utfordringer enn hovedpersoner jeg tidligere har skrevet om.

Spennende. Hvorfor valgte du dette temaet?

– Jeg ser hele tiden etter hvor en god historie ligger, og noen ganger må man fortelle historier som ligger ganske langt fra det som er en selv. Jeg prøver hele tiden å fortelle annerledes historier enn jeg har gjort før. Og akkurat nå fant jeg fram til Edgar.

Hvordan gjorde du research til en så annerledes fortellerstemme?

– Hovedsakelig prøver jeg å lage en god historie, så må jeg finne ut alle tingene som må tilpasses etterpå. Så det er en kombinasjon av å lese seg opp, se filmer og snakke med folk.

Hva var det vanskeligste med å skrive boka?

– Det vanskeligste var å finne en tone og en personlighet til Edgar som hovedperson. Det var utvilsomt det vanskeligste. Når jeg fant den tonen skled historien ganske lett på plass.

Og det fineste?

– Det fineste med å skrive sånne bøker er at du føler at du kommer nærmere noen som er veldig annerledes enn deg selv. Og det gjelder alle typer bøker egentlig … at det kjennes som hovedpersonen er noen du kjenner og sitter ved siden av, selv om personen ikke eksisterer i virkeligheten. En som lener seg over skulderen og sier «sånn ville jeg gjort det».

Det høres fint ut.

– Hehe, ja.

Over til noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Den boken som fikk meg til å skjønne at man kan bruke fantasien sin på en helt grenseløs måte, så lenge man har en god historie i bunn. Den aha-opplevelsen hadde jeg da jeg hørte opplesningen av «Charlie og sjokoladefabrikken» på NRK.

Åh, det er en fin bok! Hva gjør deg lykkelig?

– Mange ting. En god vin, en god bok, en spennende reise, og kanskje særlig nå: å treffe mennesker.

Hvem var din barndsomhelt?

– Mhm. Det var jo flere selvfølgelig, men jeg tror jeg må si Peter Lorimer på Leeds United.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Når jeg skeier ut da bryter jeg med en eller annen regel eller et råd fra FHI.

Haha, ærlig svar. Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Å, det er mye. Men jeg vil gjerne gå i demonstrasjonstog FOR noe. Det kan være for for eksempel ytringsfrihet. Det er utrolig grunnleggende viktig for meg.

Ah, enig. Hvem vil du helst stå fast i heisen med?

– Åh den er vanskelig … jeg fryktet at den kom.

Den kommer alltid.

– Skal vi se … Jeg vil helst stå i heisen sammen med spøkelsene til eh … eh …

Nå er jeg spent

– Roald Dahl, Ernest Hemingway, ehm …. mhm … Kanskje Zinken Hopp og John Steinbeck. Og så ville jeg spurt dem hvordan de gjorde det.

